 وول ستريت جورنال: ترامب أبدى اهتماما بشراء جزيرة ″غرينلاند″ | أخبار | DW | 16.08.2019

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أخبار

وول ستريت جورنال: ترامب أبدى اهتماما بشراء جزيرة "غرينلاند"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب يبدي بين الحين والآخر اهتماما بدرجات متفاوتة لشراء جزيرة "غرينلاند" ذات الحكم الذاتي والتابعة سياسيا للدنمارك. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يفكر فيها رئيس أميركي بشراء الجزيرة.

Satellitenbild von Grönland (Imago Images/UIG)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا عن اهتمامه بشراء جزيرة "غرينلاند" بأكملها "بدرجات متفاوتة من الجدية"، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الخميس، حسب التوقيت الأمريكي.

مختارات

في دليل جديد على عواقب التغير المناخي، رصد باحثون بحيرات ضخمة تحت الطبقة الجليدية لجزيرة غرينلاند الأمر الذي يمكن أن يتسبب في فتحات كبيرة داخل هذه الطبقة بفعل كمية الدفء الهائلة المختزنة في الماء الموجود تحت الجليد. (22.01.2015)

يُضر ارتفاع حرارة الأرض بالغطاء الجليدي لأكبر جزيرة في العالم بشكل أكبر مما كان يُعتقد سابقا، وقد يؤدي ذوبان جليد الجزيرة إلى ارتفاع مياه البحار إلى التأثير على حياة ملايين البشر، بحسب أحدث دراسة لظاهرة الاحتباس الحراري. (15.03.2012)

ونقلت الصحيفة عن مستشارين لم تكشف عنهم أن الرئيس طلب من مسؤولين بالبيت الأبيض "النظر في فكرة" شراء أكبر جزيرة في العالم. وأوضحت الصحيفة أن ترامب، الذي من المقرر أن يجري أول زيارة له للدنمارك أوائل الشهر المقبل، سأل المستشارين في عدة مناسبات عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الاستحواذ على غرينلاند، وأبدى اهتمامه بالموارد الطبيعية والأهمية الجيوسياسية لتلك الأراضي الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في البيت الأبيض أن نوايا ترامب ربما تهدف إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة القطب الشمالي أو ترك إرث على غرار ألاسكا. وفي حين أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لم يردا على طلب من الصحيفة للتعليق، نقلت شبكة (سي إن إن) أن مصدرين لم يتم الكشف عنهما، أكدا صحة ذلك التقرير.

وتتمتع "غرينلاند"، البالغ عدد سكانها 56 ألف نسمة، وهي أرض جليدية بين شمال المحيط الأطلسي والقطب الشمالي، بالحكم الذاتي في الغالب، رغم أن الدنمارك لا تزال مسؤولة عن سياستها الخارجية والدفاع والسياسة النقدية. وتتلقى غرينلاند نحو 560 مليون دولار سنويا في شكل مساعدات من جانب الدنمارك، بما يصل إلى أكثر من نصف إيرادات الجزيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة الرغبة في شراء "غرينلاند". ففي عام 1946، وفي عهد الرئيس هاري ترومان، عرضت الولايات المتحدة على الدنمارك 100 مليون دولار لشراء الجزيرة التي تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع، ورفض الدنماركيون العرض.

 ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)

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    ثمن باهظ لرفاهية الغرب

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    نوع جديد من اللاجئين

    هناك مخاوف من أن ارتفاع سطح البحار سيؤدي يوما ما إلى هرب شعوب كاملة من أوطانها. وعليه، فأن أنوته تونغ رئيس جزر كيريباتي اقترح قبل بضع سنوات بناء جزر اصطناعية للهاربين. ومن المحتمل الاعتماد في ذلك على خبرات إمارة دبي التي نجحت في بناء مناطق سكنية فاخرة في مثل هذه الجزر الاصطناعية.

    الكاتب: نانالي مولر/ أخيم زيغيلو


مختارات

جزر مختفية

حذرت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية في آخر تقاريرها من أن آثار تغير المناخ ستكون ملحوظة في كل مكان في العالم. وينطبق ذلك بشكل خاص على المناطق الساحلية والدول المكونة من جزر غير جبلية. (31.03.2014)  

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