ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الإيراني في لقاء تاريخي

عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت (11 نوفمبر/ تشرين الثاني)، في العاصمة الرياض اجتماعا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما يعد أول لقاء لهما منذ إعادة العلاقات بين البلدين في آذار/ مارس 2023 برعاية صينية.

واستقبل محمد بن سلمان، الرئيس الإيراني على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية اليوم بالرياض.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني للسعودية منذ زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد لحضور قمة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة في آب/ أغسطس 2012.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة. وافتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أعمال القمة.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016، بعد هجوم شنّه متظاهرون إيرانيون على كلّ من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر.

وأعاد البلدان بالفعل فتح سفارتيهما وتبادلا السفراء منذ حزيران/ يونيو الماضي. ودعا الرئيس الإيراني إلى اتخاذ قرار تاريخي وحاسم بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن" الحل الدائم والمستدام هو إقامة الدولة الفلسطينيةالمستقلة ".

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا)