 ولي العهد السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.12.2020

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ولي العهد السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بعد حث وزارة الصحة السعودية لمواطنيها على التسجيل، لأخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من لقاح بيونتيك وفايزر ضد كوفيد 19.

ولي العهد السعودي محمدبن سلمان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة (25 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، الجرعة الأولى من لقاح بيونتيك وفايزر. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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وكانت وزارة الصحة السعودية قد حثت الأربعاء "المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس"، مجددةً "تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات حكومة المملكة".

وأكدت وزارة الصحة السعودية "مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم الجمعة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 361 ألفاً و903 حالات مؤكدة، بزيادة 178 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 189 حالة.

وتم تسجيل 207 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 352 ألفاً و815 حالة، (97 بالمائة من إجمالي الإصابات المسجلة). وأعلنت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6168 حالة وفاة. وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2920 حالة، منها 376 حالة حرجة.

ع.ش/ ع.غ (د ب أ، رويترز)

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