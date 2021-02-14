ولد لمهاجرين سوريين.. وفاة رئيس الأرجنتين الأسبق كارلوس منعم

قالت وسائل إعلام محلية أرجنتينية اليوم الأحد (14 شباط/فبراير 2021) إن الرئيس الأسبق كارلوس منعم توفي عن 90 عاما بعد صراع لفترة طويلة مع المرض. بدوره أكد الرئيس الأرجنتيني الحالي ألبرتو فرنانديز وفاة منعم.
وكتب فرنانديز في تغريدة على تويتر "علمت ببالغ الأسف بوفاة كارلوس منعم. انتخب دائما في ظل نظام ديمقراطي، إذ كان حاكما لولاية لاريوخا ورئيسا للبلاد وعضوا في مجلس الشيوخ". وأضاف فرنانديز في تغريدته أن منعم "تعرض للاضطهاد والسجن في زمن الدكتاتورية".
وبينما كانت حياته مصدر جذب لأخبار صحف الإثارة قاد منعم الأرجنتين إلى ازدهار اقتصادي لكن رئاسته التي استمرت فترتين من 1989 حتى 1999 انهارت تحت وطأة فضائح فساد وقضى سنوات في التخطيط لعودة غير متوقعة للساحة السياسية.
استمتع منعم، الذي اشتهر بشعره الأسود وسوالفه الرمادية الكثيفة، في ذروة حكمه بحفلات فريق موسيقى الروك البريطاني المعروف رولينج ستونز في مقر إقامته ووضع الأرجنتين على الساحة العالمية وأرسل قوات إلى حربي الخليج والبوسنة.
وفاز بفترة ثانية عندما أُعيد انتخابه بعد قيامه بخصخصة الشركات الحكومية المتداعية في تحول هائل للمؤسسات الأرجنتينية أوائل التسعينيات وازدهر الاقتصاد. ولكنه ترك المنصب وسط اتهامات بالفساد وإبرام صفقات أسلحة غير مشروعة عامي 1991 و1995 مع كرواتيا والإكوادور.
وبعد عشر سنوات بُرئت ساحته من تهم تهريب الأسلحة لكن دون أن يتسنى له مطلقا التخلص من شبهات حامت حوله بخصوص تورطه في معاملات مريبة حتى لو لم يُدن على الإطلاق.
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وكان منعم محامياً ولد لأبوين مهاجرين من سوريا ويقيمان في إقليم لاريوخا على بعد 1200 كيلومتر غربي بوينس أيرس قبل أن يصبح ناشطاً في الحزب البيروني في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وتولى منصب حاكم لاريوخا بين عامي 1973 و1976. والحزب البيروني يقوم على سياسات وإرث الرئيس السابق خوان بيرون.
وبعد الانقلاب العسكري في عام 1976 أُلقي القبض عليه وسُجن لمدة خمس سنوات كانت الفترة التي وضع فيها خططه للترشح للرئاسة. وبعد الإفراج عنه أُعيد انتخابه حاكما مرتين أُخريين.
خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب)
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حوض الأمازون.. بيئة للأسماك والحيوانات الفريدة
أسماك بيرانا
تتميز أسماك بيرانا بامتلاكها أسنان حادة تصل إلى 30 سنا وتعيش في الأمازون وفي أنهر أخرى عذبة في أمريكا الجنوبية. واسم بيرانا مشتق من لغة "غواراني". وتعني "بيرا" السمك وتعني "انا" "الشيطان". ويوجد نحو 40 نوعا من سمك البيرانا وتتنقل في مجموعات كبيرة ولا تحافظ على مكان واحد لها.
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حوض الأمازون.. بيئة للأسماك والحيوانات الفريدة
سمك زورو
أغلب أنواع سمك البيرانا تلتهم اللحوم، لكن هنالك أنواع أخرى منها تأكل البذور والثمار والخضار فقط. ويدعى هذا النوع الغريب من بيرانا بـ "ميلوبلوس زوروي" ويختصر اسمه بـ"زورو" وتم التعرف عليه ووصفه حديثا وعثر عليه في مقدمة نهر الأمازون في البرازيل ويصل طوله إلى 45 سنتيمترا.
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حوض الأمازون.. بيئة للأسماك والحيوانات الفريدة
موطن الحيوانات والأسماك الغريبة
يعد الأمازون وحوض الأمازون الذي تصب فيه الكثير من الأنهر الفرعية للأمازون من المناطق الطبيعية الفريدة في العالم. وتعيش في حوض الأمازون أكثر من 3000 نوعا من الأسماك، ومنها أنواع كثيرة من الحيوانات الغريبة والنادرة.
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حوض الأمازون.. بيئة للأسماك والحيوانات الفريدة
سمك الباكو- كسار البندق
اسماك الكراسين هي أسماك شعاعية الزعانف وتعيش في المياه العذبة، ومنها أسماك باكو التي يصل طولها إلى متر واحد، ولا تحبذ هذه الأسماك التهام اللحوم. وسمك الباكو العملاق متخصص في تكسير البندق ويملك فكا كبيرا وأسنانا قوية يمكنها تكسير البندق دون مشاكل.
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حوض الأمازون.. بيئة للأسماك والحيوانات الفريدة
أنقليس رعاد مولد الكهرباء
هو سمك طويل ورفيع يستطيع إحداث تيار كهربائي قوي عبر حركته في الماء. ويستخدم هذا السمك خاصية التفريغ الكهربائي للكشف عن الأشياء الموجودة في الماء وللاتصال بأسماك الأنقليس الأخرى ولشل حركة الفريسة. ويعيش الأنقليس الرعاد في المياه الوحلة وفي المياه العذبة ذات مستوى أوكسجين منخفض.
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حوض الأمازون.. بيئة للأسماك والحيوانات الفريدة
أسماك سوروبي
أما أسماك سوروبي فتشتهر بوجودها في موائد الطعام في أمريكا الجنوبية بسبب طعمها الطيب وأحجامها الكبيرة، إذ يصل طولها إلى متر ونصف المتر.
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حوض الأمازون.. بيئة للأسماك والحيوانات الفريدة
اسماك أربيمة
تنتمي هذه الأسماك إلى رتبة عظمية اللسان ويصل طولها إلى أكثر من مترين ويصل وزنها إلى 130 كيلوغرام. وتحتوي هذه الأسماك على عضو للتنفس شبيه بالرئة يمكنها من خلاله تنفس الأوكسجين بعد صعودها إلى فوق الماء، وهو ما يجعلها قادرة على الحياة حتى في الأنهار التي لا تحتوي على كميات عالية من الأوكسجين.
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حوض الأمازون.. بيئة للأسماك والحيوانات الفريدة
الدلفين الوردي
تعيش في نهر وحوض الأمازون الكثير من الحيوانات البحرية، مثل الدلفين. ويصل طول دلفين الأمازون إلى مترين وبعضها تحمل ألوان وردية. والسكان الأصليون للأمازون يربطون الكثير من الاعتقادات مع الدلافين الوردية، مثل أن الغرقى يتحولون إلى دلافين وردية بعد غرقهم.
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حوض الأمازون.. بيئة للأسماك والحيوانات الفريدة
"أسماك الإحليل"
سمك "الإحليل الجنسي" أو "سمك القضيب" ويسمى أيضا بسمك كانديرو ويمكنه تحريك خياشمه وامتصاص دماء الشريان الأبهر عند الحيوانات. ويمكنه أيضا امتصاص دماء البشر عبر "الإحليل الجنسي للإنسان".
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حوض الأمازون.. بيئة للأسماك والحيوانات الفريدة
شعاب مرجانية نادرة
أكشف العلماء مؤخرا مناطق شعاب مرجانية طبيعية كبيرة وفريدة عند التقاء نهر الأمازون بالمحيط الأطلسي. وتنمو في هذه المنطقة أنواع من الإسفنجيات وطحالب البحار، وبعض الأنواع النادرة من جراد البحر "كركند".
الكاتب: بريغيته أوسترات / زمن البدري