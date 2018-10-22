 ولتوني كروس من غضب رئيس نادي ريال مدريد نصيب! | عالم الرياضة | DW | 29.10.2018

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عالم الرياضة

ولتوني كروس من غضب رئيس نادي ريال مدريد نصيب!

بعد الزلزال الذي تعرض له نادي ريال مدريد لكرة القدم متمثلا في الهزيمة النكراء أمام الغريم برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم، غضب رئيس النادي طال الجميع بمن فيهم الألماني توني كروس.

Toni Kroos im Spiel Real Madrid gegen Sevilla (picture-alliance/dpa/F.Arrizabalaga)

من الطبيعي أن يكون رئيس نادي ريال مدريد قد استشاط غضبا بعد الهزيمة المريرة التي مني بها أمام غريمه برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم في كلاسيكو الأحد. نار غضب فلورينتينو بيريس لم تطل فقط المدرب لوجين لوبيتيغي، بل وصلت إلى كبار نجوم النادي من دون استثناء.

مختارات

زاد برشلونة من محنة غريمه التقليدي ريال مدريد بعدما ألحق به هزيمة جديدة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه عليه 5 / 1 في "كلاسيكو الأرض"، قمة مباريات المرحلة العاشرة للمسابقة اليوم الأحد. (28.10.2018)

أشعل أسطورة البرتغال لويس فيغو التكهنات مجدداً بانضمام النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد بعد أن كان انتقاله الصيف الماضي قبيل مونديال روسيا 2018 وعقبه وشيكاً، معتبراً أن هازارد "لاعب من الطراز الرفيع". (26.10.2018)

بينما يُواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرته الكروية الرائعة مع يوفنتوس، الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كشف الصحفي الإسباني الشهير غوليم بالاغي تفاصيل جديدة عن مغادرة رونالدو لـ"الميرنغي". (27.10.2018)

وهذا ما أكدته صحيفة "ال كوفيدونسيال" الإسبانية غداة المباراة اللعينة موضحة أن الرجل البالغ من العمر 71 عاما، لم يترك أحدا وإلا ووبخه بدءا من القائد سيرحيو راموس، مرورا بكريم بنزيمة وغاريث بيل وصولا إلى الألماني الذي لقب يوما بـ"مايستور" الملكي، توني كروس.

نجم المانشافت وحامل لقب بطل العالم في مونديال البرازيل 2014، الذي لم يكن أحد يقترب منه، بات في الأيام الأخيرة محط انتقاد من قبل الصحافة المختصة بسبب تراجع مستواه، والمدرب لوبيتيغي أبعده مؤخرا أيضا عن التشكيلة الأساسية.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


وبعد موقعة الأحد كتبت صحيفة "ماركا" عن كروس: "لاعب آخر يلعب بأقل من مستواه. كان مختفيا في هذه المباراة على أكثر من صعيد. ريال مدريد يعاني كثيرا، حين يكون كروس غير حاضرٍ". أما "آس" فتحدثت عن اللاعب الذي "استسلم لضغط برشلونة" وفي "العديد من الفترات بقي لوحده".

ويعد توني كروس من بين أعلى لاعبي الريال دخلا، وعقده مع الملكي يمتد إلى غاية 2022. غير أن العديد من التقارير الصحفية كشفت عن اقتراب رحيل النجم الألماني عن سفينة الأبيض، وسط شائعات تؤكد رغبة مدرب سان جيرمان توماس توخل في ضمه إلى النادي الباريسي. أما الصحافة الإسبانية فتقول بدورها إنه في البيرنابيو حُدد حتى خليفة له، ويتعلق الأمر بكريستيان إيريكسون لاعب خط توتنهام هوتسبورت.

و.ب

مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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