ولاية نمساوية تريد أن تلزم اللاجئين بـ"الوصايا العشر"

ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الاثنين (13 أيار/مايو 2019) إن ولاية النمسا السفلى تخطط لإلزام طالبي اللجوء بـ"عشر وصايا للهجرة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حكومة الولاية أن الأشخاص الذين يقدمون طلبات اللجوء فيها سيكونون ملزمين بالتوقيع على "الوصايا العشر"، بالإضافة إلى التزامهم بحضور "دورات القيم" التي يتعرفون فيها على القيم والثقافة النمساوية. وبحسب الصحيفة فإن الوصية العاشرة تنص على ضرورة أن "يعيش طالب اللجوء وهو ممتن للنمسا".

وقال مسؤول شؤون الهجرة في مجلس الولاية، غوتفريد فالدهويزل، إنه يجب على طالبي اللجوء الالتزام بهذه "الوصايا العشر" بالإضافة إلى حضور "دورات القيم" ومشاريع الاندماج التي ستكون متوفرة بـ15 لغة. لكن المسؤول الذي ينتمي إلى حزب الشعب النمساوي الشعبوي لم يذكر الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق هذه الخطط.

ووفقاً للصحيفة فإن "الوصايا العشر" تتضمن بالإضافة إلى "الامتنان للنمسا"، الالتزام بتعلم اللغة الألمانية واحترام حرية الأديان وتربية الأطفال "وفقاً للقيم النمساوية".

م.ع.ح/د.ص. (ك ن أ – أ ف ب)