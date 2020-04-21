ولاية برلين تسمح بالمظاهرات المحدودة والصلوات الجماعية

في أعقاب جلسة حكومة ولاية برلين، قال كلاوس ليدرر، وزير ثقافة الولاية اليوم (الثلاثاء 21 نيسان/ ابريل 2020) إنه اعتبارا من الرابع من أيار/ مايو المقبل، سيتم السماح بالتجمعات في الهواء الطلق شرط ألا يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصاً وشرط الالتزام بقواعد النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي.

واعتباراً من غد الأربعاء، تعتزم برلين تخفيف الحظر الشامل القائم حالياً على نطاق واسع في الولاية، حيث سيسمح بتنظيم مظاهرات بمشاركة 20 شخصاً كحد أقصى، مع إمكانية السماح باستثناءات في حالات خاصة.

كما ستسمح برلين بإقامة الصلوات الجماعية اعتباراً من الرابع من الشهر المقبل. تجدر الإشارة أن حرية التظاهر والحرية الدينية تعد من أهم الحقوق الأساسية في ألمانيا، لكن السلطات الألمانية قيدت هذه الحقوق على نحو قوي منذ أسابيع بسبب جائحة كورونا.

وقرر برلمان الولاية أيضاً، إعادة افتتاح المحلات التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع علاوة على حديقة حيوان برلين بدءاً من الأسبوع المقبل، وتقرر أيضاً السماح للأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين بالذهاب الى دور رعاية (رياض) الأطفال ابتداء من الاثنين المقبل، كما أن بوسع سكان برلين التمرين والتريض في المناطق المفتوحة، مع مراعاتهم لشروط الصحة العامة والمحافظة على المسافة الوقائية المطلوبة من الآخرين.

م.م/ ص. ش (د ب أ)