 ولاية بافاريا تقرّر إدراج مادة التعريف بالإسلام في 350 مدرسة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ولاية بافاريا تقرّر إدراج مادة التعريف بالإسلام في 350 مدرسة

بعد نجاح التجربة النموذجية، قررت حكومة ولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، اعتماد مادة مخصصة للدين الإسلامي، يمكن للتلاميذ اختيارها ضمن المواد الإلزامية التي تحتسب نقاطها، لتنضم بذلك إلى ولايات أخرى.

مدرسة ابتدائية في مدينة لودفيغسهافن (09.12.2010)

تلاميذ بإحدى المدارس الألمانية يتلقون دروسا حول الدين الإسلامي

قرر مجلس وزراء حكومة ولاية بافاريا الألمانية اليوم الثلاثاء (23 فبراير/شباط) تطبيق مادة للتعريف بالدين الإسلامي في نحو 350 مدرسة في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا وسيتم إدراج هذه المادة كمقرر اختياري من بين مجموعة من المواد الدراسية الالزامية.

وبهذه الخطوة، تقرر حكومة بافاريا تحويل التجربة النموذجية التي يتم إجراؤها على مستوى ألمانيا إلى مادة دراسية عادية، وسيتم طرح هذه المادة للتلاميذ ولاسيما أصحاب الديانة الإسلامية كمادة اختيارية بدلا من مادة التربية الدينية أو مادة الأخلاق.

مختارات

ولاية شمال الراين – وستفاليا هي أول ولاية ألمانية بدأت في تدريس الدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين في نحو 44 مدرسة ابتدائية. وبعد مرور سنة على هذه التجربة فإن المسؤولين متفائلون رغم الصعوبات التي لا تزال قائمة.

تعتبر ولاية شمال الراين فستفاليا سباقة في إدخال تدريس مادة الدين الإسلامي في مدارسها. ورغم أن الإجراء قوبل بإشادة من ممثلي الكنائس والجمعيات الإسلامية، ثمة من يطالب بإدخال إصلاحات على تدريسها. فما هي الإصلاحات المطلوبة؟

لعقدين من الزمن استمر النزاع القانوني بين مجلسين إسلاميين من جهة وبين ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا، بشأن تدريس الإسلام في المدارس العمومية. هذا النزاع وصل الآن إلى أعلى محكمة في الولاية وينتظر صدور حكم نهائي في الأمر.

دعا ساسة بارزون بالائتلاف الحاكم بألمانيا الاتحاد الإسلامي-التركي في ألمانيا "ديتيب" إلى أخذ مسافة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعض الولايات الألمانية تراجع حاليا تعاونها مع ديتيب فيما يتعلق بتدريس الدين الإسلامي.

وتتعلق هذه الخطوة بعرض حكومي حيث يفترض أن يقوم معلمون حكوميون بنقل معارف باللغة الألمانية عن الدين الإسلامي والتوجه الأساسي للقيم وذلك في إطار "روح نظام القيم في القانون الأساسي البافاري".

وتعود مسألة تدريس الدين الإسلامي بالمدارس لعقود، ففي البداية كان هناك ما يعرف بـ " التوجيه الإسلامي" باللغة التركية وتلا ذلك عرض لتدريس هذه المادة باللغة الألمانية.

وبدأت تجربة نموذجية في ألمانيا منذ عام 2009 تحت اسم " درس إسلامي" وتوسع نطاق هذه التجربة مرارا. وتم تطبيق هذه التجربة النموذجية مؤخرا في نحو 350 مدرسة ولاسيما في المدارس الابتدائية والمتوسطة وبخاصة في المناطق الحضرية.

وذكرت حكومة بافاريا أنه يتعين أن يتمكن المعلمون الذين شاركوا حتى الآن في التجربة النموذجية الحالية من مواصلة العمل في التجربة الجديدة.

ويكفل الدستور الألماني الذي تم وضعه سنة 1949، لكل فرد في البلاد حرية ممارسة الشعائر الدينية، ونصت الفقرة 3 من المادة 7 من الدستور أن لجميع الأديان الحق في تدريس الدين في المدارس.

ويعيق عملية تدريس الإسلام الكثير من العوامل المرتبطة بتشكيلة المنظمات الإسلامية وعدم اتفاق العديد منها على منهاج مشترك. ويعكس هذه الاختلاف التوجه السياسي للعديد من هذه المنظمات، خاصة أن بعضها مرتبط سياسيا بدول أخرى كما عليه الحال مع اتحاد "ديتيب" (جمعية اتحاد المساجد التركية) الذي يملك صلات قوية مع الحكومة التركية.

وسبق لعدة ولايات أن شرعت في تقديم دروس الدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين، ومنها ولاية برلين، وكذلك ولاية شمال الراين ويستفاليا، منذ عام 2010، غير أن ذلك لم يتطور إلى دروس نظامية رسمية في هذه الأخيرة، ووصل الخلاف على الموضوع حدّ التقاضي بين حكومة الولاية ومجلسين إسلاميين.

إ.ع/ه.د(د ب أ، DW)

مشاهدة الفيديو 03:35

الإسلام في ألمانيا: مذاهب متعددة ونظرة متباينة لمستقبله

مواضيع ذات صلة

Eröffnungsfeier der Bait-ul-Qaadir Moschee

الشرطة الألمانية تحقّق في اكتشاف خنزير نافق قبالة مسجد 05.01.2021

تحقق الشرطة الألمانية في واقعة اكتشاف خنزير نافق قبالة أحد المساجد في مدينة فيشتا الواقعة في ولاية سكسونيا السفلى. وتجري وحدة حماية الدولة، المعنية بالجرائم ذات الدوافع السياسية، مشاورات مكثفة مع القائمين على المسجد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  