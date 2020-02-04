 ولاية ألمانية تمنع ارتداء النقاب في المدارس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.07.2020

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أخبار

ولاية ألمانية تمنع ارتداء النقاب في المدارس

ولاية بادن فورتبرغ تمنع أي لباس يغطي الجسم كاملا بما في ذلك الوجه، وذلك وفق قانون يمنع عمليا النقاب في المدارس بينما أستثنيت جامعات الولاية من نص القانون المعتمد.

ولاية ألمانية تمنع ارتداء النقاب في المدارس

ولاية ألمانية تمنع ارتداء النقاب في المدارس

أكد رئيس وزراء ولاية بادن فورتنبرغ اليوم الأربعاء (22 يوليو/ تموز 2020) فينفريد كريتشمان، مشورع قانون تبناه مجلس ولايته يوم أمس الثلاثاء بمنع "اللباس الذي يغطي كامل الجسم بما في ذلك الوجه" في كامل المدارس الأساسية والثانوية للولاية.

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لا إرهاب ولا حجاب ولا لجوء. استفرد الفيروس القاتل باهتمام السياسة والإعلام، فيما تنفس بعض مسلمي ألمانيا الصعداء، فلا أحد ربط الجائحة بدينهم. غير أن الجدل سرعان ما عاد واستجد من بوابة غير متوقعة: رفع الآذان وشعائر رمضان. (16.04.2020)

أكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية هامبورغ الألمانية حكماً بإلغاء حظر دخول تلميذة إلى مدرستها بالنقاب. ورفضت المحكمة بذلك الدعوى المقدمة من حكومة الولاية ضد قرار مماثل من محكمة إدارية أقل درجة. (03.02.2020)

ولا يشمل هذا القرار أساتذة المدارس بحكم وجود قانون مماثل معمول به سلفاً. وتعقيبا على القرار صرح كريتشمان قائلا: "رغم أننا لا ننتظر هكذا حالات، إلا أننا بحاجة لإطار قانوني في حال وجود حالات نادرة". وتابع السياسي المنتمي لحزب الخضر بأنه و"في مجتمع حر لا يجب إخفاء الجسم كاملا".

وتمّ استثناء الجامعات من هذا القرار لكون أن الوضع القانوني "أكثر تعقيدا" يقول كريتشمان.

وكانت وزيرة الثقافة التابعة للولاية سوزانه أيزنمان من الاتحاد المسيحي الديمقراطي قد أعلنت بداية العام الجاري أن الولاية ماضيةفي حظر اللباس الذي يغطي كامل الجسم.

ولا تشير النصوص المعتمدة عادة إلى مصطلح النقاب، لكنها تعتمد بكل عام توصيف اللباس بتغطية كاملة للجسم بما في ذلك الوجه.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ب د)

 

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