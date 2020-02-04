ولاية ألمانية تمنع ارتداء النقاب في المدارس

أكد رئيس وزراء ولاية بادن فورتنبرغ اليوم الأربعاء (22 يوليو/ تموز 2020) فينفريد كريتشمان، مشورع قانون تبناه مجلس ولايته يوم أمس الثلاثاء بمنع "اللباس الذي يغطي كامل الجسم بما في ذلك الوجه" في كامل المدارس الأساسية والثانوية للولاية.

ولا يشمل هذا القرار أساتذة المدارس بحكم وجود قانون مماثل معمول به سلفاً. وتعقيبا على القرار صرح كريتشمان قائلا: "رغم أننا لا ننتظر هكذا حالات، إلا أننا بحاجة لإطار قانوني في حال وجود حالات نادرة". وتابع السياسي المنتمي لحزب الخضر بأنه و"في مجتمع حر لا يجب إخفاء الجسم كاملا".

وتمّ استثناء الجامعات من هذا القرار لكون أن الوضع القانوني "أكثر تعقيدا" يقول كريتشمان.

وكانت وزيرة الثقافة التابعة للولاية سوزانه أيزنمان من الاتحاد المسيحي الديمقراطي قد أعلنت بداية العام الجاري أن الولاية ماضيةفي حظر اللباس الذي يغطي كامل الجسم.

ولا تشير النصوص المعتمدة عادة إلى مصطلح النقاب، لكنها تعتمد بكل عام توصيف اللباس بتغطية كاملة للجسم بما في ذلك الوجه.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ب د)