 ولاية ألمانية تطلق برنامجا لمنح إقامات لـ500 مهاجر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.06.2020

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أخبار

ولاية ألمانية تطلق برنامجا لمنح إقامات لـ500 مهاجر

بعد جدل طويل أطلقت ولاية تورينغن برنامجا خاصا بمهاجرين في مخيمات باليونان. وحسب البرنامج سيتم منح البرنامج المهاجرين تصاريح إقامة إنسانية. فمن هم المهاجرون الذين يشملهم هذا البرنامج؟

صورة من الأرشيف للاجئين قصر في المخيمات اليونانية في طريقهم إلى لوكسمبورغ.

صورة من الأرشيف للاجئين قصر في المخيمات اليونانية في طريقهم إلى لوكسمبورغ.

أقرت حكومة ولاية تورينغن بشرق ألمانيا برنامجا خاصا لاستقبال مهاجرين في المخيمات اليونانية. ووفقا لوزارة العدل والهجرة في الولاية، فإن البرنامج الجديد يتيح، حتى نهاية 2022، لحوالي 500 شخص الحصول على تصريح إقامة في ألمانيا لأسباب إنسانية.

وهذا البرنامج مخصص للاجئين القاصرين غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل والأمهات العازبات وأطفالهن، وكبار السن والمصابين بأمراض خطيرة أو المصابين بصدمات نفسية.

ووافقت وزارة الداخلية الألمانية على طلب حكومة ولاية تورينغن على إطلاق البرنامج. وقال ديرك آدمز وزير الهجرة في الولاية "بذلك تظهر حكومة الولاية إدراك مسؤوليتها الإنسانية".

إلا أن منظمات إنسانية انتقدت التأخر في إقرار هذه البرنامج. وكان آدمز طالب باستقبال 2000 مهاجر من المخيمات اليونانية المكتظة، وهو ما قوبل بمعارضة من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم. وعارضت أحزاب أخرى برنامج ولاية تورينغن الخاص بجلب المهاجرين من المخيمات اليونانية المكتظة.

 ألمانيا استقبلت 47 مهاجرا من قاصري المخيمات اليونانية

مختارات

وكانت عدة دول أوروبية قد وافقت، في بداية آذار/مارس الماضي، على قبول لاجئين قاصرين غير مصحوبين بذويهم من المخيمات اليونانية. من بين هذه الدول ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وإيرلندا والبرتغال وفنلندا وكرواتيا وليتوانيا. لكن وبسبب أزمة كورونا، أعلنت بعض الدول عن تأجيل قبول المهاجرين القاصرين إلى إشعار آخر.

وتشهد المخيمات على الجزر اليونانية أوضاعاً مأوساية بسبب اكتظاظها بالمهاجرين. وهناك مخاوف من تفشي وباء كورونا في هذه المخيمات، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة بسبب سوء الأوضاع الصحية هناك.

وكانت منظمة حقوقية قد دعت إلى إخلاء مخيمات اللاجئين المكتظة في اليونان، علماً أن عشرات آلاف اللاجئين يقيمون في مخيمات مؤقتة على الجزر اليونانية في بحر إيجه.

د.ص/ ع.خ ( ك. ن.أ)

مهاجر نيوز

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