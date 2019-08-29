ولاية ألمانية تتخلى عن خطط حظر الحجاب للفتيات الصغيرات

ذكرت سيراب غولر، مفوضة شؤون الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا (غرب)، أن حكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان تراجعت عن خطط حظر الحجاب في المدراس الابتدائية وفي دور الحضانة.
وصرحت النائبة عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي بالولاية، لصحيفة "فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ" في حوار نشر اليوم الاثنين (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول): "لقد قررنا التخلي عن الحظر، لصالح تدعيم العمل التوعوي بالتعاون مع وزارة التربية (التابعة للولاية) فيما يخص المعلومات الموجهة لأسر الأطفال في المدارس الابتدائية ودور الحضانة".
وكان هناك توجه رسمي نحو حظر الحجاب بالنسبة للفتيات دون سن الـ14، لكن وبعد تقييم قانوني تمّ غض الطرف عن هذه الخطط. وعزت سيراب غولر القرار الى وجود تباين في التأويلات القانونية لما يتعلق بـ "مدى مساس حظر الحجاب بحرية المعتقد وحقوق الأمهات والآباء لدى المحكمة الفيديرالية العليا"، والتي هي أعلى جهة قضائية في الدولة الألمانية.
وأضافت المتحدثة أن التقرير الذي أعده فقهاء القانون بتكليف من ولاية شمال الراين ويستفاليا عزز من هذه المخاوف.
و.ب/ع.ج (ا ب د، د ب أ)
-
الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
إلى جانب الحجاب العادي، ظهر في السنوات الأخيرة النقاب والحجاب الذي يحمل أبعاداً سياسياً ودينية متشددة خصوصاً في صفوف أتباع التيار السلفي أو المتعاطفات معه.
-
الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
بالنسبة للعديد من المسلمات يبقى الحجاب رمزاً لأصولهن وجزءا من هويتهن. غير أن العديد منهن مندمجات في المجتمع الألماني ولا يحمّلن الحجاب أي رسالة سياسية.
-
الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
تمارس المحجبات في ألمانيا مهناً مختلفة منها التدريس. وفي الماضي منعت عدة ولايات ارتداء الحجاب في إطار ما يسمى ب"قوانين الحياد" والتي تحظر إظهار الرموز الدينية في المدارس العمومية.
-
الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
هذه المحجبة تدلي بصوتها في الإنتخابات البرلمانية الألمانية عام 2013. فكثير من المحجبات يصوتن في الانتخابات البرلمانية والبلدية.
-
الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
في المدارس الألمانية تدرس المحجبات جنباً إلى جنب مع غير المحجبات، ويشاركن في مختلف النشاطات التي تنظمها المدارس كما هو حالهن في هذه الزيارة لمقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) .
-
الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
رغم احترام غالبية الألمان للحجاب المعتدل إلا أنهم في الغالب يجدون في النقاب استفزازاً لهم، وهذه المنقبة التي تتجول في مركز مدينة كولونيا ولاية نورد راين وستفاليا ربما استفزّ شكلها بعض الالمان.
-
الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
بعض المحجبات يمارسن الأنشطة الرياضية كالسباحة بملابس سباحة خاصة بالمحجبات. وتتفاوت نظرة الألمان لذلك بين الرفض والقبول، لكن القانون لا يمنع ذلك.
-
الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
تخصصت بعض مصممات الأزياء في ألمانيا في تصاميم خاصة بالمحجبات، تلائم الموضة. وتمزج هذه التصاميم بين الأصالة والمعاصرة، كما هو حال هذا التصميم للمصممة بلقيس بهار سيفا.
-
الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
السياسيات الألمانيات يدركن أهمية ودلالة الحجاب في بعض الدول الإسلامية ويحرصن على احترامه . في الصورة تظهر السياسية الناشطة كلاوديا روث الزعيمة السابقة لحزب الخضر خلال إحدى زياراتها لإيران.
-
الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
تقوم مؤسسة DW بحملة دعائية لتشجيع انخراط النساء المحجبات في المدارس والجامعات . هذه الحملة التي تقودها الناشطة الألمانية من أصول تركية توتكو غوليروز تحمل شعار: شابة، مسلمة وألمانية.
-
الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
الرئيس الألماني يواخيم غاوك يستقبل شباباً من أصول مهاجرة ومن بينهم محجبة. فالحجاب العادي وغير المسيس لا يلقى الرفض لدى أصحاب القرار. إعداد: عبد الرحمان عمار. تحرير: ملهم الملائكة