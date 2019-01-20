 ولايات ألمانية تبحث عن مهاجرين ـ من يتقدم للعمل؟ | سياسة واقتصاد | DW | 13.02.2019

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سياسة واقتصاد

ولايات ألمانية تبحث عن مهاجرين ـ من يتقدم للعمل؟

البحث جار على قدم وساق عن مهاجرين ليكونوا معلمين وشرطيين وموظفي ضرائب، وذلك لاسيما في المؤسسات الحكومية حيث الحاجة كبيرة إلى هذه الفئة من الناس. لكن رغم فرص العمل الجيدة تبقى الأحكام المسبقة سيدة الموقف تجاه المهاجرين.

Deutschland Polizei Niedersachsen Nachwuchs mit Migrationshintergrund (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

"هنا هامبورغ. هل أنت معنا؟"، بهذا الشعار تبحث هامبورغ عن مهاجرين للعمل في إدارة البلدية. فالمدينة التي بها ميناء كبير تبحث عن موظفين من أصول أجنبية ليصبحوا رجال شرطة ومدرسين ومشرفين روحيين من المسلمين ورجال إطفاء وحراس سجون.

وهذا البحث عن مهاجرين لا يحصل فقط في هامبورغ، بل في جميع أنحاء ألمانيا حيث هناك حاجة إلى هذه المجموعة من الناس في الاقتصاد والقطاع العام.

شهادة الباكالوريا لم تعد من المحرمات

وساهم في هذا التوجه مستوى التكوين المرتفع للمهاجرين في ألمانيا. ففي 2011 اجتاز ربع الشباب بين 18 و 25 سنة الباكالوريا، وفي 2015 كانت نسبتهم بحدود 33 في المائة. ولدى الشباب بدون أصول أجنبية ارتفع عدد من تقدموا للباكالوريا في مثل الفترة الزمنية من 32 إلى 39 في المائة.

وحتى فيما يخص التكوين يلحق المهاجرون الركب، إذ أن 38 في المائة من المرشحين في 2015 حتى سن 35 عاما كان بحوزتهم تكوين مهني و16 في المائة كانت لهم شهادة دراسة عليا. أما نسبة المهاجرين بدون تأهيل فظلت منذ مدة طويلة في مستوى مرتفع بحدود نحو 30 في المائة.

Lehramtsstudentinnen mit Migrationshintergrund Arta Kolgeci (Isa Lange/Uni Hildesheim)

مدرسات من أصول أجنبية في حجرة الدرس

"نريد تحقيق شيء في حياتنا"

"يجب علينا ببساطة أن نراعي وضع أهلنا"، تقول جميلة أوروك، المعلمة لمادة الإنجليزية والتربية الاجتماعية. "هم لم يأتوا إلى ألمانيا كي لا نفعل شيئا، بل من أجل أن نحقق شيئا في حياتنا". وجميلة أوروك تنتمي لشبكة المعلمين من أصول أجنبية وتريد أن تكون مثلا أعلى، ليس فقط لتلامذتها، بل للألمان من أصول تركية أيضا. وهذه الشبكة تم تأسيسها في 2007 من وزارة التعليم في ولاية شمال الراين ويستفاليا لتحقيق "تنوع" داخل حجرات الدرس.

وفي الأثناء تتوفر جميع الولايات الألمانية على مثل برامج الدعم هذه. وهذا ضروري جدا، لأن الفجوة بين الرغبة والواقع ماتزال كبيرة، وبالتالي فإن 26 في المائة من مجموع التلاميذ في أكبر ولاية في ألمانيا، حسب الشبكة ينحدرون من عائلات مهاجرة. ونسبة طاقم التعليم في الولاية تصل فقط إلى 5 في المائة.

"الدولة تعول علينا"

وفي المؤسسات الحكومية يكون الوضع أحسن بعض الشيء. فحسب استطلاع للرأي أجراه المعهد الاتحادي لبحوث السكان ومكتب الإحصائيات وصلت نسبة العاملين من أصول أجنبية داخل 24 مؤسسة ووزارة اتحادية في عام 2015 إلى 15 في المائة. ويقول علاء الدين المفعلاني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" بأن "انفتاح المؤسسات مهم للغاية للمهاجرين، لأنهم يرون بأن الدولة تعول علينا. ولكن هذا يطال الآخرين، لأن المعلم من أصول أجنبية لا يغير فقط حجرة الدرس، بل أيضا الحجرة الخاصة بالمعلمين".

والمفعلاني يعرف هذا الأمر، فالباحث في علم الاجتماع وُلد في ألمانيا من عائلة سورية، وهو يشتغل حاليا كمدير قسم في الوزارة الخاصة بالأطفال والعائلة واللاجئين والاندماج في مدينة دوسلدورف. وكتابه حول الاندماج الناجح جلب له شهرة كبيرة.

Deutschland hochqualifizierte Migranten (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

أطر أجنبية مؤهلة في ألمانيا

أحكام مسبقة متجذرة

وليس فقط المفعلاني هو من يحذر في كتابه من أن اللحاق بالركب لا يتم بصورة مثالية، لأن النضال ضد التمييز والأحكام المسبقة لا يحصل فقط بين الألمان من أصول أجنبية أو بدون، بل هو يحصل كذلك بين المجموعات المختلفة للمهاجرين.

فانعدام الثقة والنقص في التأهيل وسوء الظن والبعد الثقافي ولاسيما الأحكام المسبقة المتجذرة تمنع في الغالب انطلاقة ناجحة في الحياة المهنية. وتفيد دراسة بأن التمييز في العمل تجاه المهاجرين حقيقة قائمة رغم النقص الحاصل في اليد العاملة المختصة.

التعليم وحده ليس حاسما

والنتيجة القاسية هي أنه "في الوقت الذي يحصل فيه مرشحون بأسماء ألمانية في 60 في المائة من الحالات على رد إيجابي، فإن هذه النسبة تكون لدى المرشحين من أصول أجنبية فقط في حدود 51 في المائة".

ويفيد الخبراء بأن التنوع لا يحقق المكاسب في كل مكان، ومستوى التعليم لا يحل جميع المشاكل بحيث أن "الأحكام المسبقة والتفضيل الثقافي لها تأثير أكبر على التمييز مقارنة مع الاختلاف في مستوى التعليم".

أستريد دي أوليفيرا/ م.أ.م

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    مع إغلاق المجر لحدودها مع صربيا بصورة مفاجئة، بقي ألاف اللاجئين عالقين مع أمتعتهم القليلة هناك، متطوعون من المجر ودول أخرى هرعوا للمساعدة، حيث قدموا للاجئين بطانيات وخيام تساعدهم في إقامة مخيم مؤقت.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    بفضل مساعدة المترجمين المتطوعين تم التغلب على عقبات اللغة، هنا يتحدث يحيى عبد لله وهو طالب سوري في المجر مع عدد من الأطفال المهاجرين في محطة القطارات في بودابست. ويقول عبد الله"العائلات تأتي منهكة إلى هنا، وعثورهم على أشخاص يحاورنهم بلغتهم الأم يعتبر انجازا كبيرا ".

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    في بلدة توفارنيك الكرواتية، يوزع متطوعون بولنديون وألمان وجبات حساء ساخنة.أحد اللاجئين عبر عن عميق امتنانه للمتطوعين الذين يطبخون الطعام ثلاث مرات يوميا، ويقدمونه للاجئين العابرين، الذين يعدون الحصول على وجبة ساخنة بدلا من الطعام المعلب والخبز الناشف تغييرا كبيرا لهم.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    الجميع عليه المساعدة، أطفال يغادرون الخيمة المخصصة لتوزيع الطعام في توفارنيك الكرواتية، وهم يحملون زجاجات المياه الفارغة. المتطوعون يشترون الطعام والمياه من المحلات القريبة ويوزعونها على اللاجئين. حيث يحصل المتطوعون على المال من بعض المانحين، أو يدفعونه من مدخراتهم الشخصية.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    بعض الذين يعيشون بالقرب من خيام اللاجئين يمدون لهم خراطيم مياه. وبهذا يستطيع البعض أن يغتسل. وليس الماء فقط هو ما ينقص المخيمات، فاللاجئون يعتمدون على المتطوعين في شحن هواتفهم أو في توفير خدمة الانترنت.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    العائلات تكون عادة بحاجة إلى مساعدة أكبر ممن يسافرون بمفردهم. لذلك يعمل بعض المتطوعين على مدار الساعة، لأجل تقديم المساعدة. نزار ليكج أحد المتطوعين الكروات يقول " أنا لم آكل شيئا لحد ألان، عادة أشرب صباحا مشروبا للطاقة وفي المساء بعض القهوة، وأكون محظوظا حين أستطيع النوم 3 ساعات كل ليلة "

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    ويقول نزار ليكج " عندما منعت القوات السلوفينية اللاجئين من عبور الحدود،علقوا لأيام بدون أية رعاية طبية، كما أن الصليب الأحمر من كلا البلدين لم يتمكن من تقديم المساعدة لهم لوجودهم في منطقة فاصلة"، ما أضطر المتطوعون ومنهم ليكاج إلى تقديم المساعدات من مدخراتهم الشخصية.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    رحلة اللاجئين هي عبارة عدد لا حصر له من طوابير الانتظار، بدءا من ركوب الحفلات أو القطارات ومرورا بطوابير الطعام وانتهاء بالحصول على المساعدات، طوابير تمتد لساعات طويلة، وحتى لأيام أحيانا. لهذا السبب يقدم الصليب الأحمر مياه وطعام للاجئين كي لا يفقدوا نوبتهم في الطوابير.

    الكاتب: دييغو كابلو/ علاء جمعة


 

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