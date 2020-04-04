وكالة الطاقة الذرية

تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهام عديدة من أبرزها الحد من التسلح النووي وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وفي هذا الإطار تقوم بمراقبة أنشطة إيران النووية بعد محادثات صعبة حددت طبيعة عملها هناك.

تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها تحت إشراف الأمم المتحدة. وتضم هذه المؤسسة خبراء وموظفين من عشرات الدول ومن مختلف التخصصات. وُتعد من أهم المحافل الدولية للتعاون العلمي والتقني في المجال النووي.