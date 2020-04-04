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وكالة الطاقة الذرية

تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهام عديدة من أبرزها الحد من التسلح النووي وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وفي هذا الإطار تقوم بمراقبة أنشطة إيران النووية بعد محادثات صعبة حددت طبيعة عملها هناك.

تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها تحت إشراف الأمم المتحدة. وتضم هذه المؤسسة خبراء وموظفين من عشرات الدول ومن مختلف التخصصات. وُتعد من أهم المحافل الدولية للتعاون العلمي والتقني في المجال النووي.

03.11.2019 *** The Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) unveil chain of IR6 centrifuges in the Natanz enrichment facility in central Iran. Natanz, Iran, on November 03, 2019. Handout Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM |

خطوات إيرانية جديدة في طريق انسحابها من الاتفاق النووي 04.04.2020

على النقيض من سرعة انتشار فيروس كورونا، يسير انسحاب إيران من الاتفاق النووي بخطوات هادئة. رغم ذلك تقول طهران أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
FILE - In this Jan. 13, 2015, file photo released by the Iranian President's Office, President Hassan Rouhani visits the Bushehr nuclear power plant just outside of Bushehr, Iran. Rouhani is reportedly set to announce ways the Islamic Republic will react to continued U.S. pressure after President Donald Trump pulled America from Tehran’s nuclear deal with world powers. Iranian media say Rouhani is expected to deliver a nationwide address as soon as Wednesday, May 8, 2019, regarding the steps the country will take. (AP Photo/Iranian Presidency Office, Mohammad Berno, File) |

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي 09.05.2018

لعبة القط والفأر مع الغرب. بداية البرنامج النووي الإيراني في نهاية خمسينات القرن الماضي كانت واعدة. ثم جاءت القطيعة مع وصول الخميني للحكم لتتوالى فصول الترغيب والترهيب: اتفاق عام 2015، ثم انسحاب أمريكي وعقوبات قاسية.

Arak, IRAN: A general view of a heavy water plant in Arak, 320 kms south of Tehran, 26 August 2006. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad opened a heavy water plant today that will feed a new research reactor, just five days before a UN Security Council deadline to suspend sensitive nuclear fuel cycle work. Inaugurating the facility along with the head of Iran's Atomic Energy Organisation, Gholam Reza Aghazadeh, and his deputy, Mohammad Saeedi, Ahmadinejad vowed the Iranian people would defend their rights to nuclear technology with force. AFP PHOTO/ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يقوض فرص مراقبة إيران 03.05.2018

تأمل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الأوروبي الحفاظ على الاتفاق حتى إن انسحبت منه الولايات المتحدة، فإن انسحاب إيران بالمقابل يقلل إمكانيات مراقبة أنشطتها النووية، وهو ما تخشاه القوى المتمسكة بالاتفاق.
Atom symbol over Iran flag

إلى أين تتجه بوصلة السياسة الدولية في الملف الإيراني؟ 09.11.2011

أثار تقرير وكالة الطاقة الذرية سلسلة من ردود الأفعال الدولية، فبينما طالب بعضها بتشديد العقوبات على طهران، دعت أخرى إلى مواصلة المفاوضات معها، فيما تراجع التلويح بالعمل العسكري.
Iranian Foreign Minister Manouchehr Mottaki holds a press conference at the foreign ministry in Vienna, Austria, 25 April 2010. Iranian Foreign Minister Manouchehr Mottaki met International Atomic Energy Agency (IAEA) chief Yukiya Amano on 25 April in Vienna to talk about contentious issues concerning Iran`s nuclear programme, the IAEA confirmed. Mottaki was also meeting his Austrian counterpart Michael Spindelegger, as Austria is currently one of the non-permanent members of the UN Security Council. EPA/BERNHARD J. HOLZNER +++(c) dpa - Bildfunk+++

أحمدي نجاد يقيل وزير خارجيته متكي بشكل مفاجئ 13.12.2010

أقال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد وزير خارجيته منوشهر متكي من منصبه، على ما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية. وأشارت التقارير أن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، سيشغل مؤقتا منصب وزير الخارجية بالإنابة.
The flag of the International Atomic Energy Agency IAEA wafes in front of the IAEA international center in Vienna on Friday Oct. 7, 2005. The International Atomic Energy Agency and its chief, Mohamed ElBaradei, have won the 2005 Nobel Peace Prize Oct. 7. (AP Photo/Rudi Blaha)

الدول العربية تفشل في تمرير قرار حول برنامج إسرائيل النووي 24.09.2010

رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا تقدم به العرب يدعو إسرائيل للانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وعارضت الدول الغربية القرار، لافتة إلى أنه قد يهدد انعقاد مؤتمر من أجل شرق أوسط منزوع السلاح عام 2012.
An Iranian technician works at the Uranium Conversion Facility just outside the city of Isfahan 255 miles (410 kilometers) south of the capital Tehran, Iran, Saturday, Feb. 3, 2007. Diplomats from the Nonaligned Movement, Arab League and Group of 77 toured the nuclear facility Saturday in Iran's latest show of determination to continue its nuclear activities. The visit to the Isfahan Uranium Conversion facility in central Iran is the first tour by diplomats of an Iranian nuclear facility since the United Nations Security Council approved economic sanctions on Iran on Dec. 23 for failing to halt uranium enrichment. (AP Photo/Vahid Salemi)

منع مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول إيران 21.06.2010

أعلن رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي أن إيران قررت منع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد بسبب تقديمهما "معلومات مغلوطة" عن طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
Bundespräsident Horst Köhler überreicht am 03.03.2010 im Schloss Bellevue in Berlin an den ehemaligen Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation, Mohamed El Baradei (l), den großen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland mit Stern und Schulterband. Foto: Arno Burgi

برلين تمنح محمد البرادعي وسام الاستحقاق 03.03.2010

عشية وصول الرئيس المصري حسني مبارك إلى برلين منح الرئيس الألماني هورست كولر محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسام الاستحقاق الكبير لتحويله الوكالة إلى نموذج للمنظمة الدولية الفعالة.
The Representative of the supreme leader at the High Council for National Security in the Islamic Republic of Iran, Ali Larijani (R) and the Iranian nuclear negotiator, Said Jalili, during the press conference with Italian Premier, Romano Prodi (not pictured), at the end of their meeting at the Chigi Palace in Rome, Italy, on 24 October 2007. Italian Premier Romano Prodi met with Iran's chief nuclear negotiator on 24 October 2007 for a second day of talks on Tehran's nuclear dossier. Both sides described the meeting, on 23 October 2007, as constructive and said more talks would likely be held by the end of November. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Report+++

البرلمان الإيراني يحث الحكومة على تقليص تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية 29.11.2009

حث البرلمان الإيراني حكومة الرئيس نجاد على تقديم خطة لخفض مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي ذلك بعد يومين على تصويت مجلس محافظي الوكالة لصالح قرار يدين إيران لبنائها محطة لتخصيب اليورانيوم بشكل سري.
Atom symbol over Iran flag

وكالة الطاقة الذرية قلقة من احتمال إخفاء إيران مواقع نووية 17.11.2009

قال الرئيس الأمريكي إن بكين وواشنطن متفقتان على أن إيران ستتحمل "تبعات" عرقلة تسوية ملفها النووي، وذلك بعد يوم من مطالبة الوكالة الذرية طهران بمزيد من المعلومات بشان موقع نووي ثان لتخصيب اليورانيوم أعلنت عنه إيران مؤخرا.
This photo, taken by an individual not employed by the Associated Press and obtained by the AP outside Iran, shows pro-government militiamen firing tear gas at the opposition demonstrators, as anti-riot police officers look on behind them, in front of the Tehran University, the place of Tehran Friday prayers, Iran, Friday, July 17, 2009. (AP Photo) EDITORS NOTE AS A RESULT OF AN OFFICIAL IRANIAN GOVERNMENT BAN ON FOREIGN MEDIA COVERING SOME EVENTS IN IRAN, THE AP WAS PREVENTED FROM INDEPENDENT ACCESS TO THIS EVENT

تظاهر الآلاف من أنصار موسوي ورفسنجاني يقول إن إيران في أزمة 17.07.2009

خرج اليوم الآلاف من أنصار زعيم المعارضة الإيرانية حسين موسوي إلى شوارع طهران واشتبكوا مع الشرطة عقب صلاة الجمعة، التي أمها الرئيس السابق رفسنجاني،و الذي دعا فيها إلى إزالة الشكوك في الانتخابات واستعادة ثقة الإيرانيين.
Flaggen der 5 Vetomächte und Deutschland Hintergrund EU Logo

القوى الكبرى تؤكد على الالتزام بالحل السلمي للملف النووي الإيراني 04.02.2009

قالت الدول الكبرى اليوم إنها ملتزمة بحل دبلوماسي لقضية البرنامج النووي الإيراني، مرحبة بعرض الرئيس الأمريكي بالدخول في مباحثات مباشرة مع إيران، ومطالبة طهران في الوقت نفسه بالوفاء بالتزاماتها تجاه وكالة الطاقة الذرية.
A reactor building of Iran's Bushehr nuclear power plant is seen, Sunday, Feb. 27, 2005. Iran and Russia signed a nuclear fuel agreement Sunday, paving the way for Iran to get its first reactor up and running. The signing, which was delayed by a day, came after the two senior officials toured the $800 million complex. (AP Photo/Vahid Salemi)

اتهامات وكالة الطاقة لإيران لا توصد أبواب حل دبلوماسي للأزمة معها 29.04.2006

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يستبعد حصول إيران على البلوتونيوم من الخارج، كما يتهمها يتهم بعدم الالتزام بمهلة وقف تخصيب اليورانيوم وبعدم التعاون الكامل مع المفتشين. الرئيس الأمريكي يعرب عن رغبته في حل دبلوماسي.
Security Council establishes one-year political mission in Timor-Leste (28 April 2005)

حرب التصريحات تتفاقم عقب قرار نقل ملف ايران النووي لمجلس الامن 09.03.2006

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقرر إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وطهران "ستقاوم أي ضغط أو مؤامرة." موسكو ما زالت تؤيد التسوية والترويكا تعرب عن أسفها. تداعيات خطيرة قد تصاحب هذه الخطوة وايران تستعد للأسوأ
Die undatierte Aufnahme zeigt wehende Fahnen vor dem UN-Hauptquartier am East River in New York. Vom 6. bis 8. September 2000 wollen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer die Hauptaufgaben der Weltorganisation im 21. Jahrhundert bestimmen und dabei auch Impulse für die überfällige Reformierung der 55 Jahre alten Tante UNO geben. Bereits bis Mitte Juni hatten so viele Staats- und Regierungschefs ihre Teilnahme am Millennium-Gipfel der Vereinten Nationen zugesagt wie bei keinem internationalen Treffen zuvor. Mit der Inselrepublik Tuvalu als ihrem jüngsten Mitglied wird die Weltorganisation bald 189 Mitgliedsländer haben. dpa (zu dpa-KORR 'Mutter aller Konferenzen' stellt Aufgaben für das 21. Jahrhundert am 22.06.2000)

اتفاق على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن 31.01.2006

اتفقت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا على ضرورة قيام وكالة الطاقة الذرية بإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. روسيا دعمت القرار ولكنها قللت من شأنه. وإيران ترفض الرضوخ ولا ترى للموضوع صلة بصادرات النفط
Mohamed ElBaradei headshot, as International Atomic Energy Agency Director General, over IAEA logo, partial graphic

تأجيل اختيار البرادعي رئيساً لوكالة الطاقة الذرية بسبب المعارضة الأمريكية 27.04.2005

يمثل التصويت على ترشيح محمد البرادعي رئيساً لوكالة الطاقة الدولية لولاية ثالثة صيرورة سهلة ممتنعة، فبرغم الإجماع العالمي على كفاءته وأحقيته بهذا المنصب الرفيع، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تزال تشكك في أهليته وحياديته.
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