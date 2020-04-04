وكالة الطاقة الذرية

تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهام عديدة من أبرزها الحد من التسلح النووي وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وفي هذا الإطار تقوم بمراقبة أنشطة إيران النووية بعد محادثات صعبة حددت طبيعة عملها هناك.
تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها تحت إشراف الأمم المتحدة. وتضم هذه المؤسسة خبراء وموظفين من عشرات الدول ومن مختلف التخصصات. وُتعد من أهم المحافل الدولية للتعاون العلمي والتقني في المجال النووي.
يمثل التصويت على ترشيح محمد البرادعي رئيساً لوكالة الطاقة الدولية لولاية ثالثة صيرورة سهلة ممتنعة، فبرغم الإجماع العالمي على كفاءته وأحقيته بهذا المنصب الرفيع، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تزال تشكك في أهليته وحياديته.