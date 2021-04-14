 وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.04.2021

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وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%

في خطوة ستزيد من تعقيد المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري بدرجة 60 بالمئة. فماذا يعني ذلك؟

أجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز

تقول إيران إن قرار رفع التخصيب حتى درجة 60 بالمئة جاء ردا على انفجار ألحق أضرارا بمعدات في مفاعل نطنز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت (17 ابريل/نيسان 2021) إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري 60 بالمئة في مفاعل نووي فوق الأرض بمنشأة نطنز مؤكدة بذلك بيانات سابقة من مسؤولين إيرانيين.

مختارات

حذرت كبرى الدول الأوروبية من أن إعلان إيران بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة يشكل "تطورا خطيرا"، داعية لتجنب أي تصعيد "من جانب أي طرف كان"، بعد الحادث في الموقع النووي الإيراني.

حذرت إيران من تعقيد الوضع أكثر في الملف النووي الإيراني إذا استمرت "عمليات التخريب" والعقوبات الأمريكية، بينما دعت روسيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وتزيد الخطوة من تعقيد المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية نظرا لأنها خطوة كبيرة صوب إنتاج يورانيوم يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.

ووصلت إيران من قبل إلى مستوى نقاء 20 بالمئة وكان ذلك بالفعل انتهاكا للاتفاق الذي يسمح لها بالتخصيب حتى 3.67 بالمئة فقط.

واتخذت إيران قرار التخصيب حتى درجة 60 بالمئة ردا على انفجار ألحق أضرارا بمعدات في المفاعل الأكبر الواقع تحت الأرض في نطنز. وألقت طهران باللوم فيه على إسرائيل وحددت اسم رجل قالت إنه مطلوب لصلته بالانفجار.

وقالت الوكالة في بيان "تحققت الوكالة اليوم من أن إيران بدأت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم إلى مستوى نقاء 60 بالمئة...في مفاعل نطنز".

وقدم تقرير سري من الوكالة للدول الأعضاء واطلعت عليه رويترز مزيدا من التفاصيل.

وجاء في التقرير: "بناء على إعلان إيران للوكالة، فإن مستوى التخصيب لسادس فلوريد اليورانيوم المنتج في المفاعل كان 55.3%. أخذت الوكالة عينة من سادس فلوريد اليورانيوم المنتج للتحليل والتحقق على نحو مستقل من مستوى التخصيب الذي أعلنت عنه إيران. ستكشف الوكالة عن نتائج هذا التحليل في الوقت المناسب".

ع.ح./ع.ش. (رويترز)

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إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60% والأوروبيون يواصلون محاولات لمنع ذلك

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