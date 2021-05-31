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وكالة الأمن القومي الأمريكية

وكالة الأمن القومي الأمريكية أحد أكبر أجهزة المخابرات الخارجية في العالم. ومن أبرز مهامها التنصت على الاتصالات الدولية وتحليل معلوماتها. وقد تبين مؤخرا أنها تتجسس حتى على قادة دول حليفة لها كالمستشارة الألمانية ميركل.

ساد الكثير من التعتيم على أنشطة هذه الوكالة حتى سرّب المتعاقد السابق معها إدوارد سنودن الكثير من الوثائق السرية عن برامجها التجسسية. ومن أبرز انشطتها مراقبة حركات المعارضة والتجسس الاقتصادي. ويعود تاريخ الوكالة إلى الحرب العالمية الثانية عندما تشكلت كوحدة لفك شفرات الاتصالات في الحرب. تتبع الوكالة لوزارة الدفاع الأمريكية/ البنتاغون.

FILE - This June 6, 2013 file photo, shows the sign outside the National Security Administration (NSA) campus in Fort Meade, Md. A former National Security Agency contractor awaits sentencing in Baltimore’s federal court for storing two decades’ worth of classified documents at his Maryland home. Harold Martin’s plea agreement calls for a nine-year prison sentence, but U.S. District Judge Richard Bennett isn’t bound by the deal’s terms when he sentences Martin on Friday, July 19, 2019. (AP Photo/Patrick Semansky, File) |

من ضمنهم ميركل.. باريس تعتبر تجسس واشنطن على الأوروبيين "خطيرا للغاية" 31.05.2021

وصف مسؤول فرنسي ما جاء في تحقيق صحفي أوروبي عن تجسس أمريكي بمساعدة الدانمارك على دول أوروبية بينها ألمانيا بأنه سيكون "أمرا خطيرا للغاية" في حال ثبوته، بينما قالت برلين إنها تسعى للحصول على توضيح.
BERLIN, GERMANY - JULY 07: An American flag flies in front of the Brandenburg Gate, near the embassy of the United States of America, on July 7, 2014 in Berlin, Germany. A German employee of his country's foreign-intelligence agency, known as the Bundesnachrichtendienst (BND), was arrested on suspicion of working as a double agent for the United States National Security Agency (NSA), a further blow to German-U.S. relations after suspicions that the latter agency had listened in on German Chancellor Angela Merkel's mobile phone. Investigations into the exact extent of the American government's surveillance in the country are ongoing. Reports from former U.S. intelligence employees have stated that U.S. embassies around the world have contained sophisticated eavesdropping equipment used to gather surveillance on their host countries for decades. (Photo by Adam Berry/Getty Images)

تقرير: الدنمارك ساعدت المخابرات الأمريكية في التجسس على ميركل 30.05.2021

ساعدت المخابرات الدنماركية نظيرتها الأمريكية "NSA" (وكالة الأمن القومي) في التنصت على كبار السياسيين الأوروبيين والألمان، وفقا لتحريات جديدة. وما يثير السخرية هو أن الحكومة الدنماركية كانت ضحية أيضا للتجسس.

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عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا 10.07.2020

التحقيقات جارية حاليا في ألمانيا بحقّ موظّف في المكتب الإعلامي للمستشارة ميركل، للاشتباه بتجسّسه لحساب الاستخبارات المصرية هي أحدث ملف تجسس بألمانيا التي شهدت في تاريخها الحديث عددا من القضايا، نتعرف عليها في هذه الملف!
ARCHIV - Wistleblower Edward Snowden ist am 07.01.2015 in Hamburg bei einer Pressevorführung der NDR-Dokumentation «Schlachtfeld Internet - Wenn das Netz zur Waffe wird» auf einer Video-Leinwand zu sehen. (zu dpa «Snowden fordert unveränderbare Grundrechte» vom 18.11.2016) Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تطبيق جديد طوره إدوارد سنودن لحمايتك من تجسس الحكومات! 23.12.2017

لم يعد الإنسان في عصرنا الحالي في مأمن من مراقبة منظمة على نطاق واسع لأسباب متعددة. لكن تطبيقاً جديداً شارك في تطويره إدوارد سنودن سيحميك من أي اختراق محتمل.
The sign of the German Federal Intelligence Agency (BND) is pictured at the main entrance of their headquarters in Berlin, Germany October 6, 2016. Photo: Fabrizio Bensch dpa |

ألمانيا- الائتلاف الحاكم يريد عودة الاستخبارات لاستجواب اللاجئين 14.05.2017

في تقييم قُدم للجنة تقصي الحقائق بأنشطة تجسس "وكالة الأمن القومي الأمريكية"، طالبت الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم بالعودة لاستجواب اللاجئين من قبل "الاستخبارات الخارجية الألمانية"، الأمر الذي كان معمولاً به حتى 2014.

Auge blickt durch ein Schlüsselloch und Nationalfarben von Deutschland und den USA, Spionageaffäre

التجسس الأمريكي يكلف الاقتصاد الألماني خسائر بالمليارات 20.02.2017

وقعت كبرى الشركات الألمانية ضحية لاختراقات وكالات الاستخبارات الأجنبية. سرقة الأسرار العلمية كلف هذه الشركات خسائر بالمليارات.
U.S. Navy Vice Admiral Michael S. Rogers, commander of U.S. Fleet Cyber Command and U.S. 10th Fleet, speaks with staff and students during a visit to the Center for Information Dominance (CID) headquarters and CID Corry Station in Pensacola, Florida June 13, 2013. The Obama administration is nominating Rogers as the new head of the National Security Agency (NSA) and U.S. Command at a moment when U.S. surveillance practices are under intense scrutiny. Picture taken June 13, 2013. REUTERS/Gary Nichols/U.S. Navy/Handout (UNITED STATES - Tags: MILITARY POLITICS) THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

صحف: مطالب قبل شهر بإقالة رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي 20.11.2016

ذكرت صحف أمريكية السبت أن وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات الأميركيين طلبا قبل شهر بإقالة الأميرال مايكل روجرز، رئيس وكالة الأمن القومي، الذي يفكر الرئيس المنتخب دونالد ترامب في تعيينه رئيسا لأجهزة الاستخبارات في إدارته.
Auge blickt durch ein Schlüsselloch und Symbole von BND und NSA, Spionageaffäre Eye looks through a Keyhole and Symbols from BND and NSA Espionage affair

شبيغل: برلين ترفض تعاونا استخباراتيا جديدا مع واشنطن 14.05.2016

أوضحت تقارير صحفية أن الحكومة الألمانية رفضت المشاركة في مشروع استخباراتي جديد مع واشنطن، بعد فضيحة تعاون جهاز الاستخبارات الألماني مع وكالة الأمن القومي الأمريكي. المشروع هو إقامة مركز مراقبة في الأردن لتتبع الجهاديين.
29.03.2012 *** #ARCHIV - Mit einem Handy am Ohr geht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 29.03.2012 durch den Plenarsaal des Bundestages in Berlin. Foto: Rainer Jensen/dpa (zu dpa Wikileaks: NSA spähte die letzten drei französischen Präsidenten aus vom 24.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/R. Jensen

ويكيليكس: الاستخبارات الأمريكية تجسست على ميركل وبان كي مون 23.02.2016

كشف موقع ويكيليكس للتسريبات اليوم الثلاثاء أن الاستخبارات الأمريكية تجسست على محادثات هاتفية جرت بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عام 2008.
Auge blickt durch ein Schlüsselloch und Nationalfarben von Deutschland und den USA, Spionageaffäre

دعوات للتحقيق في التعاون الاستخباراتي الألماني الأمريكي 31.10.2015

طالبت لجنة برلمانية مشرفة على أنشطة الاستخبارات الادعاء العام الألماني بالتحقيق في التعاون بين الاستخبارات الألمانية والأمريكية. جاء ذلك عقب صدور تقرير اتهم واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق مواطنين ألمان.
FILE - This June 6, 2013 file photo shows a sign outside the National Security Agency (NSA) campus in Fort Meade, Md. A federal judge says the NSA's bulk collection of phone records violates the Constitution's ban on unreasonable searches. The judge put his decision on hold pending a nearly certain government appeal. (AP Photo/Patrick Semansky, File)

شركةعملاقة ساعدت الاستخبارات الأمريكية في التجسس على الإنترنت 16.08.2015

أظهرت مراجعة أجرتها كل من صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "بروبابليكا" لوثائق سربها إدوارد سنودن، أن شركة (إيه تي أند تي) وفرت لوكالة الأمن القومي إمكانية الوصول لكل رسائل البريد الإلكتروني التي تدفقت عبر شبكاتها المحلية.
Potsdam (Brandenburg): Das gestellte Foto vom 18.03.2004 zeigt einen jungen Mann, der mit einem Foto-Handy durch eine Büro-Gardine fotografiert. Große deutsche Firmen wie zum Beispiel Volkswagen haben auf ihrem Werksgelände ein generelles Verbot für Foto-Handys erlassen, um einer Werksspionage vorzubeugen. Die Foto-Handys der neuesten Generation erreichen inzwischen Auflösungen von bis zu vier Millionen Pixeln.

مخاوف التجسس على الهواتف تطارد المسؤولين الألمان 18.07.2015

ذكر تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية أن المسؤولين الألمان يستخدمون بكثرة هواتف محمولة تستخدم فقط خلال رحلاتهم الخارجية الرسمية وذلك خوفا من تعرضهم للتجسس.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Durch eine Lupe ist am 30.11.2010 auf der Internet-Seite von Wilileaks das Wort «Secret» zu sehen. Foto: Oliver Berg dpa (zu dpa Bericht: Britischer Geheimdienst überwachte Wikileaks-Leser vom 18.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

صحيفة: واشنطن تجسست على المستشار الألماني السابق بعد تركه منصبه 12.07.2015

كشف تقرير صحفي ألماني أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تجسست أيضا على المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر حتى بعد تركه لمنصبه على خلفية علاقة الصداقة التي تربطه بالرئيس الروسي فلادمير بوتين.
Das Bundeskanzleramt spiegelt sich am 06.04.2015 in Berlin in einer Wasserpfütze. Das Wetter zeigt sich derzeit unbeständig. Foto: Paul Zinken/dpa

وجهة نظر: على ألمانيا ألا تسكت على التجسس الأمريكي 10.07.2015

بوتيرة أسبوعية يكشف موقع ويكيليكس أدلة جديدة حول تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية اللامحدود على ألمانيا. لكن ألمانيا كدولة ذات سيادة يجب ألا تسكت على التجسس الأمريكي عليها، كما يرى الصحفي الألماني ماتياس فون هاين.
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برلين تستدعي السفير الأميركي على خلفية فضيحة التجسس 02.07.2015

استدعى مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السفير الأميركي في برلين لتوضيح موقف بلاده بعد المعلومات الجديدة حول تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية على عدد من المسؤولين الألمان.
Rueckseite einer Dollarnote und Netzwerkkabel unter der Lupe, Ausspaehaffaere und Wirtschaftsspionage | dollar bill and network cable with loupe, spying out of data (eingest. fab)

ويكيليكس: الولايات المتحدة تجسست على كبار المسؤولين الألمان 02.07.2015

كشفت وثائق نشرها موقع ويكيليكس أن وكالة الأمن القومي الأمريكي لم تتجسس فقط على المستشارة أنغيلا ميركل ولكن أيضاً على وزارات ألمانية ومسؤوليبن كبار فيها، من بينهم وزير المالية الأسبق اوسكار لافونتين، ونائب المستشارة.
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