وكالة الأمن القومي الأمريكية أحد أكبر أجهزة المخابرات الخارجية في العالم. ومن أبرز مهامها التنصت على الاتصالات الدولية وتحليل معلوماتها. وقد تبين مؤخرا أنها تتجسس حتى على قادة دول حليفة لها كالمستشارة الألمانية ميركل.

ساد الكثير من التعتيم على أنشطة هذه الوكالة حتى سرّب المتعاقد السابق معها إدوارد سنودن الكثير من الوثائق السرية عن برامجها التجسسية. ومن أبرز انشطتها مراقبة حركات المعارضة والتجسس الاقتصادي. ويعود تاريخ الوكالة إلى الحرب العالمية الثانية عندما تشكلت كوحدة لفك شفرات الاتصالات في الحرب. تتبع الوكالة لوزارة الدفاع الأمريكية/ البنتاغون.