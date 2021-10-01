وكالة الأدوية الأوروبية: علاقة محتملة بين لقاح جونسون وجلطات "نادرة"

قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 ) إن هناك صلة محتملة بين حالات تجلط دموي نادرة في الأوردة العميقة ولقاح جونسون اند جونسون للوقاية من كوفيد-19، وأوصت بإدراج الحالة ضمن الآثار الجانبية للقاح.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية كذلك بإضافة نقص الصفائح الدموية، وهو اضطراب يتسبب في نزيف الأنسجة سببه هجوم الجسم بطريق الخطأ على الصفائح الدموية، ضمن الآثار الجانبية التي تقع بوتيرة لم تتحدد بعد ضمن كتيب معلومات لقاح جونسون اند جونسون ولقاح أسترازينيكا.

وخلصت لجنة السلامة والمخاطرالتابعة لوكالة الأدوية الأوروبية إلى تلك النتيجة بشأن لقاح كوفيد- 19الذي طورته شركة يانسن التابعة لجونسون آند جونسون في ضوء مراجعة دليل جديد من دراستين وبيانات جرى تجميعها بينما يتم استخدام اللقاح في سياق حملات التطعيم.

وهذا التحذير مختلف عن الآثار الجانبية النادرة للغاية للإصابة بتجلط الدم مع متلازمة نقص الصفائح، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

كانت الجلطات الدموية الوريدية مشمولة بالفعل في خطة إدارة المخاطر للقاح يانسن المضاد لكوفيد19- على أنه من بين المخاوف التي تتعلق بالسلامة التي سوف يتم التحقق فيها، استناداً إلى نسبة أعلى من الإصابات بالجلطات الدموية الوريدية التي لوحظت بين المجموعة الملقحة مقابل مجموعة الدواء الوهمي في الدراسة السريرية الكبيرة التي استخدمت لإجازة هذا اللقاح.

وبالتالي توصي اللجنة بإدراج الجلطات الدموية الوريدية على أنها عرض جانبي نادر جراء لقاح يانسن المضاد لكوفيد-19 في المعلومات عن المنتج، إلى جانب تحذير برفع الوعي بين العاملين في الرعاية الصحية والأشخاص الذين يتلقون اللقاح، خصوصاً هؤلاء الذين قد يكون لديهم خطر متزايد للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية.

ع.ح./خ.س. (رويترز، د ب أ)