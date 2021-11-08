 وكالة الأدوية الأوروبية تسمح باستخدام حبوب ″ميرك″ المضادة لكوفيد | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.11.2021

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صحة

وكالة الأدوية الأوروبية تسمح باستخدام حبوب "ميرك" المضادة لكوفيد

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام عقار مولنوبيرافير الذي انتجته شركة "ميرك" لعلاج مرضى كوفيد، على أن يكون الاستخدام في حالة الطوارئ فقط إلى حين الحصول على رخصة نهائية، فيما بدأت الوكالة تقييم عقار مماثل لفايزر.

حبوب عقار مولنوبيرافير من إنتاج شركة ميرك

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام عقار مولنوبيرافير وقيدت ذلك بحالات الطوارئ فقط.

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الجمعة أنها وافقت على الاستخدام الطارئ في الاتحاد الأوروبي للحبوب التي طورتها مجموعة "ميرك" لمكافحة مرض كوفيد، علماً أنها لم تحصل بعد على ترخيص للتسويق الكامل في الاتحاد الاوروبي، وبدأت كذلك في تقييم عقار فايزر المضاد لكوفيد.

يأتي ذلك فيما تواجه القارة الأوروبية تجدداً لانتشار الوباء. وهذان العلاجان من عملاقي الأدوية الأمريكيين مُنَتَظَران بفارغ الصبر وخصوصاً مع اشارة  الدراسات إلى أنهما يخفضان مخاطر دخول المستشفى والوفاة لدى المرضى المعرضين لمخاطر الوباء.

وأوضحت الوكالة في بيان أن "هذا الدواء، غير المصرح به حالياً في الاتحاد الأوروبي، يمكن استخدامه لمعالجة البالغين المصابين بكوفيد-19 الذين لا يحتاجون إلى أكسجين ويعتبرون أكثر عرضة للإصابة بشكل حاد" من المرض.

وأكدت الهيئة الأوروبية في بيان أنها "أصدرت هذا القرار لدعم السلطات الوطنية التي يمكنها أن تقرر حول استخدام محتمل مبكر للدواء قبل السماح بإنزاله إلى السوق، على سبيل المثال في الأوضاع الطارئة" مشيرة إلى "معدلات متزايدة من الإصابة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في دول الاتحاد الأوروبي".

موانع الاستخدام

مختارات

بعد أن أوقفت شركة الأدوية الألمانية العملاقة "ميرك" عملها لتطوير لقاحين لكوفيد-19 أعلنت عن تصنيع عقار مضاد للمرض، إذ أظهر العقار الذي ما زال قيد التجربة آثاراً إيجابية في تخفيف الحمولة الفيروسية.

أعلنت شركة فايزر أنها أطلقت اختبارات سريرية في مراحل متوسطة إلى متقدّمة، لحبّة تقي من كوفيد-19 لدى الأشخاص المعرّضين للإصابة. فهل نشهد نهاية قريبة لجائحة كورونا؟

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أن عقار ميرك يجب ألا تستخدمه النساء الحوامل أو النساء اللواتي لا يستخدمن وسائل منع حمل ويمكن أن يصبحن حوامل.

وأضافت أنه "تم تقديم هذه التوصيات لأن دراسات مخبرية على حيوانات أظهرت أن جرعات عالية من حبوب ميرك يمكن ان تترك أثراً على نمو الأجنة وتطورها".

وقالت الهيئة التي مقرها امستردام إنها تأمل في البت بمسألة إعطاء إذن رسمي باستخدام حبة ميرك المعروفة أيضاً باسم مولنوبيرافير، بحلول نهاية العام.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لكوفيد-19 من مختبرات ميرك الأمريكية والذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة، في بداية الشهر الجاري.

وبشكل منفصل أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها بدأت تقييماً من أجل السماح في حالة الطوارىء باستخدام عقار فايزر المضاد لكوفيد-19.

وقالت إن "الوكالة الأوروبية للأدوية تنظر في البيانات المتوافرة حاليا حول استخدام باكسلوفيد، وهو علاج يؤخذ من طريق الفم لمكافحة كوفيد-19 طورته فايزر".

ومن المرتقب أن يبدأ تقييم "مستمر" لحبة فايزر أكثر شمولاً، الأسبوع المقبل لكن الهيئة الأوروبية ترغب في أن تكون قادرة على دعم السلطات "في أسرع وقت ممكن".

ع.ح./ع.أ ج. (أ ف ب)

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  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

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    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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