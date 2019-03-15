 وقفات تضامن وحملات تبرع.. هل ندّد العالم بما يكفي بمجزرة نيوزيلندا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 18.03.2019

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سياسة واقتصاد

وقفات تضامن وحملات تبرع.. هل ندّد العالم بما يكفي بمجزرة نيوزيلندا؟

خرج زعماء العالم في مسيرة تضامنية مع شارلي إيبدو، وتوقفت الدوريات عبر أوروبا دقائق صمت حينئذ، فهل تكرّر الأمر مع مجزرة نيوزيلندا؟ وكيف تلقى العالم مبادرة رئيسة وزراء هذا البلد؟ وأين وصلت الحملات التي أُعلن عنها؟

Neuseeland Gedenken an Opfer des Terroranschlags (Reuters/J. Silva)

بمجرّد وقوع الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، تقاطرت الإدانة من كل أصقاع العالم حتى من بعض رموز اليمين الشعبوي، كما نظم النيوزيلنديون عدة مبادرات للتخفيف عن أسر ضحايا الهجوم. بيدَ أن الكثير من المتتبعين تساءلوا حول غياب أشكال تضامنية ضخمة مع الضحايا، خاصة تلك الأشكال التي ظهرت رداً على عمليات إرهابية سابقة كالهجوم الذي أودى بحياة 12 شخصاً من طاقم مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، أو عندما قُتل 12 شخصاً في عملية الدهس بمدينة برلين، وكلا الهجومين تبناهما تنظيم "داعش".

الردود الدولية

لم يفوت زعماء العالم الفرصة للتنديد بما جرى، فقد حرصت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والياباني شينزو آبي والكندي جاستن ترودو والخارجية الصينية وحكام دول أخرى على الإدانة الشديدة لما وقع.

مختارات

هجوم إرهابي جديد صادم بأساليب جديدة يخلق الفزع ويجعل نيوزيلندا تعيش يوما أسود، لكنه يظهر كذلك أن الإسلاموفوبيا لم تعد ظاهرة منحصرة في مناطق معينة فحسب. فما أسباب تصاعد العداء للمسلمين؟ (15.03.2019)

تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا بتشديد قوانين حيازة الأسلحة غداة اعتداء إرهابي على مسجدين ومقتل 49 شخصا شنّه أسترالي بأسلحة نصف أوتوماتيكية مرخصة قانونياً، ويقدر المختصون عدد الأسلحة في نيوزيلاندا بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح. (16.03.2019)

كما جاء التنديد من أغلب الدول العربية والإسلامية، واستنكرت الهجوم كذلك مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومجلس الأمن الدولي، زيادة على العديد من المنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش. ووقف على خط التضامن الفاتيكان والأزهر ومنظمة التعاون الإسلامي والجاليات اليهودية في أكثر من بلد، خاصة في نيوزيلندا حيث أغلقت الكنس اليهودية تضامناً مع الضحايا البالغ عددهم 50 قتيلا وعشرات الجرحى (تابع عدداً من الردود عبر هذا الرابط).

الإسلاموفوبيا.. ومسيرة باريس

طالب عدد من المعلّقين في وسائل التواصل الاجتماعي بمسيرة عالمية ضخمة تنديداً بالإرهاب كما حدث بعد مجزرة شارلي إيبدو عام 2015، عندما حضر العديد من حكام العالم إلى باريس. وتساءل عبد العزيز التويجري، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو: "هل سيخرج هؤلاء تضامناً مع ضحايا الإرهاب في نيوزيلندا كما خرجوا تضامناً مع ضحايا الإرهاب في باريس؟". وزادت حدة المطالب التي تحوّلت إلى انتقادات بعد مرور ثلاثة أيام على الهجوم في نيوزيلندا دون أن يتم الإعلان عن مسيرة مشابهة.

 

كما حمّل آخرون المسؤولية لما وصفوه بارتفاع أشكال الإسلاموفوبيا في الغرب، إذ كتب عبد الله الشايجي"حملة العداء ضد المسلمين تتصاعد في الغرب حتى قبل مجزرة نيوزيلندا وعملية إرهاب اليمين الأبيض المتطرف" مضيفاً أن للإسلاموفوبيا "أشكال متعددة من القتل، العنصرية والتحريض"، ناشراً نموذجاً من عناوين وسائل إعلام غربية في تعاملها مع قضايا إسلامية أو مع هجمات نُسبت إلى إسلاميين متطرفين.

ورفضت سوسن شلبي، وهي عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا، أن تحمّل مسؤولية الهجوم للجاني فقط، متحدثة عن أن القتلى هم كذلك "ضحايا مزاج عالمي ضد الإسلام والمسلمين".

الرياضة تتضامن.. لكن بشكل محدود!

كان جلياً سلوك جماهير تركية في مباراة فنربختشة وبورصة سبور، في الدوري المحلي، بالتكبير تضامناَ مع ضحايا الهجوم.

كما شهدت العديد من مباريات الدوري المحلي لكرة القدم في أستراليا دقيقة صمت، فضلاً عن احتفاء لاعبين -لم يعرف عنهم أنهم مسلمون- بالسجود كعلامة تضامن، وهو ما قام به لاعب من فريق ملبورن، وآخر من فريق ويلنغتون فونيكس. وتكرّرت مشاهد التضامن في بعض مباريات الدوري الفرنسي، وفي بعض مباريات الفرق العربية كما فعل جمهور نادي الوداد المغربي.

غير أن اتهامات بـ"ازدواجية المعايير" لاحقت المشرفين على كرة القدم في انجلترا، إذ لم تقف المباريات دقيقة صمت ترحماً على الضحايا. ونقلت شبكة BBC انتقادات من متتبعين لإدارة الدوري التي سبق وأن ألزمت جميع المباريات بعزف النشيد الوطني الفرنسي بعد الهجوم على مجلة شارلي إيبدو، كما انتقد آخرون إدارات الفرق التي لم تقم بمبادرات تضامنية مع ضحايا الهجوم كما فعلت سابقاً في هجمات أخرى.

تضامن قليل في الشارع

بعيداً عن مسيرات يقودها الحكام، لم يشهد العالم مسيرات كبيرة تندّد بما وقع في نيوزيلندا، ولم تتم الدعوة إلى مسيرة ضخمة في أيّ بلد غربي، كما لم تنظم الوقفات إلا في بلدان غربية قليلة.

وفي المنطقة العربية، كانت الوقفات التضامنية قليلة، ولم تخرج إلا في بلدان قليلة، منها الأردن أمام القنصلية النيوزيلندية، وفي الرباط والدار البيضاء المغربيتين، وفي عدة مدن لبنانية.

وفي ألمانيا، خرج الآلاف في مسيرة ضد العنصرية تمت الدعوة إليها قبل أيام، وقف خلالها المتظاهرون دقيقة صمت على ضحايا الهجوم. كما خرجت الجاليات المسلمة في أكثر من بلد غربي، زيادة على إعلان إدارة برج إيفل الفرنسي إطفاء أضوائه لدقائق.

تضامن نيوزيلندي ضخم

تعددت الوقفات التي دعا إليها النيوزيلنديون، ولم تتوقف الزيارات لمكان الهجوم. وتمت ترجمة التضامن إلى حملات تبرع ضخمة لصالح عائلات الضحايا، جمعت واحدة على موقع give a little مبلغ 6 ملايين دولار نيوزيلندي (3.6 مليون يورو) وأخرى على موقع lunchgood مبلغ 2 مليون دولار نيوزيلندي (1.2 مليون يورو)، علماً أن التبرّع لا يزال مستمراً، وهناك صفحات على مواقع أخرى تجمع التبرّعات.

وتبادل المتتبعون عبر العالم، خاصة المسلمون، كلمة ألقتها قائدة شرطة في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا، اسمها نائلة حسن، وهي تحيي المسلمين بلغة عربية وبعبارات دينية مسلمة، قبل أن تؤكد أنها "مسلمة فخورة". وقد تابع الفيديو الأصلي الذي بثته صفحة لأحد أقسام الشرطة النيوزيلندية على فيسبوك أكثر من مليوني مشاهد.

تفاعل  مع حجاب رئيسة الوزراء 

وأخذت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن نصيباً وافراً من الاهتمام، ليس فقط لاطلاعها الرأي العام على كل ما استجد من معلومات عن الهجوم، بل كذلك بسبب ارتدائها للحجاب أثناء زيارتها عائلات الضحايا، في خطوة تضامنية، يراها البعض احتراماً من رئيسة الوزراء للخصوصية الإسلامية أثناء تقديم واجب العزاء، خاصةً وأن الضحايا قُتلوا أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة.

وكتب علي العمراني، السفير اليمني في الأردن: "نموذج قيادي جدير بالاحترام ويبعث على الأمل مقابل النموذج المقابل الرخيص". وكتب سعد ناصر الحسين، أستاذ سعودي: "ارتداء رئيسة الوزراء الحجاب وكلام رئيسة الشرطة بادرة طيبة تجاه المجتمع المسلم في نيوزيلندا ويدل على أن المجتمع متحضر"، بينما كتب عنها قاسم رشيد، وهو سياسي أمريكي: " إنها مثال قوي للتعاطف والقيادة"، فيما قال آخرون إنها ميركل الجديدة، وكتب آخرون أنها المثال المعاكس لترامب.

إسماعيل عزام

  • Terroranschlag Neuseeland Trauer Christchurch (picture-alliance/dpa)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    نصف ساعة هزت الصورة

    لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.

  • Neuseeland - Polizei vor Moschee (picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    هجرة مبكرة

    تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.

  • Christchurch Anschlag auf Moschee (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    قرابة خمسين ألف مسلم

    تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.

  • Neuseeland Referendum die alte Flagge bleibt (Reuters/R. Ben-Ari)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    "جنة" المهاجرين على الأرض

    البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.

  • Neuseeland Christchurch - al Noor Mosque (Reuters/SNPA/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    معاداة المسلمين؟

    في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.

  • Neuseeland nach Anschlag in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    1.5 مليون قطعة سلاح

    يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

  • Jacinda Ardern (picture-alliance/AP Photo/New Zealand Prime Minister Office)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    وعود بتشديد القوانين

    وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية. إعداد: خالد سلامة


مختارات

في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

36 دقيقة من الإرهاب كانت كافية لجعل نيوزيلندا في بؤرة اهتمام الرأي العام الدولي، محررة إياها من موقعها الجغرافي في أقصى جنوب الأرض. DW عربية أعدت ألبوم صور عن الجالية المسلمة ومعاملة السكان لها وقوانين السلاح هناك. (16.03.2019)  

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+++هجمات مسجدي نيوزيلاندا - متابعة مباشرة لتداعيات المجزرة+++ 15.03.2019

أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش إلى 49 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. فيما أعربت المستشارة أنغيلا ميركل ووزير خارجيتها عن صدمتهما وتضامنهما مع نيوزيلاندا.

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