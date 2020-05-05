 وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 275 ألف والإصابات تقترب من 4 ملايين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 275 ألف والإصابات تقترب من 4 ملايين

في حين تشهد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحسنا في الوضع وتراجع وتيرة انتشار فيروس كورونا، تقترب روسيا من تسجيل 200 ألف إصابة، والولايات المتحدة تبقى الأكثر تضررا بالفيروس في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

مصابون بفيروس كورونا يرقدون في مستشفى جامعة موسكو 02.05.2020

كورونا يصيب نحو 4 ملايين شخص ويودي بحياة أكثر من 275 ألف منهم حتى الآن

يظهر إحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن أكثر من 3,95 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بينما تسبب المرض في وفاة أكثر من 275 ألف شخص. وتم تسجيل حالات إصابة بالمرض في أكثر من 210 دول ومناطق منذ ظهور أولى الحالات في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

مختارات

بسبب كورونا يواصل عدد العاطلين عن العمل ارتفاعه في أمريكا مع رفده أسبوعيا بمسجلين جدد. المراقبون يتوقعون أن تقترب نسبة البطالة من 20%، أي ضعف ما شهدته البلاد خلال أزمة 2009. فهل تبخرت أحلام ترامب بالفوز بولاية ثانية؟ (07.05.2020)

يواصل وباء فيروس كورنا حصد المزيد من الضحايا في مختلف بلدان العالم، وما تزال الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في عدد الضحايا منذ أسابيع، تليها إيطاليا، فيما سجلت ألمانيا ارتفاعا طفيفا في حالات الوفيات والإصابات. (01.05.2020)

تواصل روسيا وبريطانيا تسجيل أعداد مرتفعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما تنخفض الأعداد في فرنسا وتركيا. أما في الولايات المتحدة فتخطت فيها الوفيات حاجز السبعين ألفا. (05.05.2020)

تشير دراسة أجريت في بؤرة انطلاق فيروس كورونا في ألمانيا إلى عدد المصابين (حسابيا) قد يكون 1.8 مليون مصاب على مستوى ألمانيا ككل، فالكثيرين يحملون الفيروس بدون علم، لأن واحدا من خمسة لا تظهر عليه عوارض. (09.05.2020)

والولايات المتحدة هي الدولة التي تشهد حاليا أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بالمرض في العالم إذ سجلت حتى ساعة نشر هذا الخبر 1283929 حالة إصابة و 77180 وفاة.

وثاني أكبر عدد للإصابات موجود حاليا في إسبانيا التي سجلت حتى الآن 222857 إصابة و 26299 وفاة بينما يوجد ثاني أعلى عدد وفيات حاليا في بريطانيا التي وصل فيها إلى 31316 شخصا لكنها تأتي في المرتبة الرابعة بعد أمريكا وإسبانيا وإيطاليا في عدد الإصابات بتسجيل 2121629 إصابة.

وفرنسا التي تشهد تحسنا في الوضع، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 176202 إصابة طبقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" التي أشارت إلى 26233 حالة وفاة فيما تعافى 55892 شخصا من مرض كوفيد19-، الناجم عن فيروس كورونا.

إيطاليا أيضا التي بدأ الوضع فيها بالتحسن وتخفيف الحكومة لإجراءات العزل والإغلاق نتيجة ذلك، بلغ عدد الإصابات فيها 217185 إصابة والوفيات 30201 حالة وفاة.

مشاهدة الفيديو 02:55

مصنعون محليون يغيرون إنتاجهم للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا

ألمانيا تقدمٌ ثابت

في حين سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم السبت (09 مايو/ أيار 2020)  أكثر من 168551 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1251 حالة منذ أمس الجمعة، بحسب بيانات معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، والتي أشارت إلى  وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 7369 ، بزيادة قدرها 203 حالات عن اليوم السابق. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" بلغ إجمالي الإصابات في ألمانيا 168551 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 7369 حالة. ووفقا للمعهد، تعافى نحو 143300 مصاب من الفيروس حتى الآن.

لكن أرقام جامعة جونز هوبكنز، التي هي أحدث من أرقام معهد روبرت كوخ، فتشير إلى 170588 إصابة و7510 حالة وفاة مقابل 143300 شخص تعافوا من المرض.

روسيا تقترب من تسجيل 200 ألف إصابة

أما روسيا التي تسجل ارتفاعا كبيرا وسريعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، فقد سجلت ولليوم السابع على التوالي، أكثر من 10 آلاف إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ليصل المجموع إلى 198676 إصابة، بزيادة 10817 إصابة سُجلت خلال 24 ساعة.

 وروسيا هي خامس أكثر الدول تضرراً من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

 ومع تسجيل 1827 وفاة، بما في ذلك 104 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، يظل عدد الوفيات منخفضاً مقارنة بجميع هذه البلدان وغيرها في أوروبا مثل فرنسا أو حتى ألمانيا.

 ولا تعزو السلطات الروسية الزيادة في عدد الإصابات الأسبوع الماضي إلى تسارع تفشي المرض وإنما إلى ازدياد عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي بلغت 5,2 ملايين اختبار وفقاً لأرقام اليوم السبت. وهذا يفسر أيضا انخفاض معدل الوفيات.

 لكن البعض في روسيا يشككون في هذا التفسير وبصحة أرقام الوفيات. ومُددت حتى 31 أيار/مايو، تدابير العزل في موسكو حيث يتركز الوباء، حيث سُجلت 104 آلاف و189 إصابة و1010 وفيات.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


مواضيع ذات صلة

Russland Moskau | Coronavirus | Lomonosow-Klinik

كورونا- رقم محزن للوفيات في بريطانيا والوباء ينتشر بقوة في روسيا 05.05.2020

تواصل روسيا وبريطانيا تسجيل أعداد مرتفعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما تنخفض الأعداد في فرنسا وتركيا. أما في الولايات المتحدة فتخطت فيها الوفيات حاجز السبعين ألفا.

USA New York | Coronavirus | Todesopfer

عدد مصابي كورونا 3.7 مليون والولايات المتحدة في المقدمة 06.05.2020

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 3.7 مليون حالة، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة. بينما تشهد روسيا قفزة في الإصابات إلى ما فوق 10 آلاف في اليوم.

Symbolbild Corona-Virus Impfstoff

دراسة بريطانية: بعض العرقيات أكثر عرضة للوفاة بكورونا 07.05.2020

ظاهرة جديدة تتعلق بتفشي وباء كورونا والوفيات الناتجة عنه تحير باحثين بريطانيين، إذ لاحظ هؤلاء أن خطر الفيروس على أصحاب البشرة السمراء والهنود والبنغاليين والباكستانيين أكبر مقارنة مع العرقيات الأخرى. فما هو تفسير ذلك؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  