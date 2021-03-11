 وفاة 20 عاملا مصريا في حريق بمصنع شرقي القاهرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.03.2021

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وفاة 20 عاملا مصريا في حريق بمصنع شرقي القاهرة

استمرارا لسلسلة من الحوادث الدامية أحيانا خلال السنوات الماضية بسبب نقص الالتزام بإجراءات الأمان في المنشآت التجارية والصناعية، لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون في حريق بمصنع ملابس شمال شرق القاهرة.

حريق في مصنع للملابس بمدينة العبور شرقي القاهرة (11/3/2021)

الحريق وقع في مصنع بمدينة العبور الواقعة شرقي القاهرة، وتتبع محافظة القليوبية

أعلنت السلطات المصرية وفاة 20 عاملا مصريا وأصيب 24 آخرون اليوم الخميس (11 مارس/ آذار 2021) جراء حريق بمصنع ملابس في مدينة العبور شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

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وقالت محافظة القليوبية، وهي إحدى ثلاث محافظات تمثل ما يعرف بـ"القاهرة الكبرى"، إنه تم نقل 16 حالة وفاة إلى مستشفى السلام بالقاهرة وأربع وفيات  لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

وأشارت المحافظة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن إدارة الحماية المدنية تمكنت من احتواء الحريق وجاري أعمال التبريد.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي وقع في منطقة العبور بمحافظة القليوبية (على بعد قرابة 40 كيلومتر شمال شرق القاهرة) والذي أرسلت 12 سيارة إطفاء للسيطرة عليه، وفق مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس. وتم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات.

نقص الالتزام بإجراءات الأمان؟

وكلّف النائب العام حمادة الصاوي فريقا متخصصا ببدء التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران. ولفتت محافظة القليوبية على "فيسبوك" إلى أن  الحريق نشب حوالى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بالمصنع المكون من أربعة طوابق، مضيفة أنه  تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها من عدمه.

وشهدت مصر سلسلة من الحوادث الدامية أحيانا خلال السنوات الماضية بسبب نقص الالتزام بإجراءات الأمان في المنشآت التجارية والصناعية خصوصا خلال الفراغ الأمني الذي شهدته البلاد خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بحسني مبارك.

والشهر الماضي اندلع حريق في مصنع أحذية غير مرخص انشئ أسفل بناية من 13 طابقا قرب أهرامات الجيزة وتم اخلاء كل الشقق ولم يقع ضحايا. وفي العام 2020 اندلع حريق ضخم بالقرب من محور مروري مزدحم في القاهرة بسبب تسريب في خط أنابيب نفط ما أدى الى إصابة 17 شخصا.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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