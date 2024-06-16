وفاة 19 شخصا من الأردن وإيران خلال أداء مناسك الحج

فيما أدى الحجاج آخر الشعائر شمس حارقة، أُعلن عن وفاة 19 شخصاً من الأردن وإيران خلال أداء فريضة الحج، "إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة" التي حذرت منها السلطات السعودية.

قضى 14 أردنيا وخمسة إيرانيين خلال مناسك الحج في السعودية وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية والهلال الأحمر الإيراني اليوم الأحد (16 يونيو/ حزيران 2024)، وسط ارتفاع في درجات الحرارة في بلاد الحرمين الشريفين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن "عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، ارتفع إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً". ولاحقاً أشارت الوزارة إلى أن الحجاج الأردنيين الـ 14 توفوا "إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة".

وكانت الوزارة قد قالت أمس السبت إن ما لا يقل عن ستة من الوفيات كانت مرتبطة بموجة الحر الشديدة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في مكة غدا الاثنين.

الحجاج يقفون في عرفات To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأصدرت وزارة الصحة السعودية تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة ونصحت الحجاج بالحفاظ على رطوبة أجسادهم وتجنب الخروج خلال الساعات الأشد حرارة في اليوم بين الساعة 11 صباحا (الثامنة بتوقيت غرينتش) والثالثة بعد الظهر.

ونقلت عن مدير العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة قوله إن الوزارة تتابع مع السلطات السعودية في جدة "إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن"، كما تتابع الوزارة "عمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين".

وأشار القضاة إلى أن "الحجاج المتوفين والمفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية". ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين هذا العام 8 آلاف حاج.

وفي بيان منفصل قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند إن خمسة حجاج إيرانيين قضوا في مكة والمدينة خلال مناسك الحج هذا العام، من دون تحديد الأسباب.

بعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على عرفة، يؤدي الحجاج الأحد آخر الشعائر مع رمي الجمرات في منى، إيذاناً ببدء أول أيام عيد الأضحى.

ومع ساعات الفجر، تقاطر الحجاج إلى وادي منى قرب مكة لرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات جمعوها في مزدلفة، قبل العودة مجدداً إلى مكة للأضحية وأداء طواف الوداع في المسجد الحرام.

وبحسب السلطات السعودية، فقد جمع الحج هذا العام نحو 1,8 مليون شخص، بينهم 1,6 مليون من الخارج. ويماثل هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023، وهو أقل من الرقم الذي سجل قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019 والذي بلغ 2,5 مليون.

ووفقا لإحصاء وكالة رويترز في 2015، أدى تدافع مميت في الحج بالقرب من مكة إلى مقتل ما لا يقل عن 2070 شخصا.

ع.غ/ أ.ح (آ ف ب، رويترز)