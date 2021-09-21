وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي

نعت الرئاسة المصرية إلى جانب الجيش المصري صباح الثلاثاء (21 سبتمبر/ أيلول 2021) وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق والقائد العسكري المخضرم محمد حسين طنطاوي عن 85 عاما.

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا جاء فيه "تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم (الثلاثاء)".

ويعد طنطاوي، القائد العسكري المخضرم ذو الأصول النوبية، وزير الدفاع المصري الذي قضى أطول فترة في منصبه الذي تولّاه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك عام 1991 وحتى عام 2012. كما أنه خاض ثلاث حروب.

وفي عام 2011، تولى طنطاوي المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك وأصبح حاكم البلاد الفعلي لمدة 18 شهرا قبل أن يعزله الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي من منصبه كوزير للدفاع.

ووصفت برقية دبلوماسية أميركية تعود للعام 2008 ونشرت لاحقا على موقع ويكيليكس طنطاوي بأنه "جذاب ولطيف" لكنه "كبير في السن ومقاوم للتغيير". وتقول هذه البرقية "هو (طنطاوي) ومبارك يركزان على استقرار النظام والحفاظ على الوضع القائم حتى نهاية عهدهما. ببساطة، ليس لديهما الطاقة أو الرغبة أو أي رؤية عالمية لفعل أي شيء بشكل مختلف".

ونال الجيش إشادة واسعة لسماحه بخروج التظاهرات المناهضة لنظام مبارك، ثم لتعهده بتعبيد الطريق "لسلطة مدنية منتخبة لبناء دولة ديمقراطية حرة". وأثنى المتظاهرون على الجيش كقوة وطنية توحدهم وأقل شراسة وفسادا من الشرطة التي كان قمعها وتجاوزها سببا رئيسيا في الغضب حيال مبارك. لكن هذه الفرحة تحولت إلى غضب، بعد ما اتهم الناشطون الجيش بالتدخل في ترتيبات الإصلاحات الديمقراطية.

و.ب/خ.س (د ب أ، أ ف ب)