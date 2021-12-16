وفاة وتسمم عشرات الأشخاص بعد تناولهم كحول مغشوش في تركيا

شنت الشرطة التركية اليوم الجمعة (17 ديسمبر/ كانون الأول 2021) مداهمات على معامل لتقطير مشروبات كحولية تباع بشكل غير قانوني في البلاد، حسبما ذكرت السلطات المحلية ووسائل إعلام حكومية، وذلك في أعقاب تقارير بوفاة 25 حالة بالتسمم مرتبطة بـكحوليات مسمومة.
وأعلن مكتب المحافظ في إسطنبول اليوم الجمعة إنه توفي بالمدينة وحدها، 22 شخصا من بينهم 11 أجنبيا بمادة الميثانول السام، مضيفا أن 21 آخرين حالتهم خطيرة في المستشفيات.
وذكر المكتب إنه تم إلقاء القبض على 14 شخصا على صلة بالوفيات، ومصادرة نحو 28 طنا من المشروبات الروحية غير القانونية في مداهمات في إسطنبول.
ولم يتضح على الفور توقيت وفاة الضحايا أو معرفة الدول التي جاء منها الأجانب.
وكان تقرير إخباري قد أفاد في يوليو/تموز الماضي بأن 12 شخصا لقوا حتفهم في مدينة تيكيرداغ غربي تركيا من جراء الإصابة بتسمم ناجم عن تناول خمور فاسدة. وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أنه تم نقل 30 شخصا للمستشفيات جراء الإصابة بتسمم الميثانول.
وذكرت "تي آر تي" أن الشرطة ألقت القبض على ستة مشتبه بهم وصادرت ما يقرب من طن من المواد الكحولية المصنعة بطريقة مخالفة للقانون.
وتزايد استهلاك الكحول محلي الصنع أو المنتج في ظروف غير صحية في تركيا وسط ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الضرائب على المشروبات الكحولية. وحسب ذلك التقرير لقي 44 شخصا حتفهم في أنحاء تركيا في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي بعد تناول مشروبات كحولية منتجة بطريقة غير مشروعة.
ع.ج.م/ص.ش (د ب أ)
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تشتهر البيرة الألمانية بمبدأ "راينهايتسغيبوت"، وتعني "نقاوة" البيرة، والذي ينص على صنع البيرة من مواد الماء والجنجل والملت (حبوب الشعير) والخميرة فقط، وعدم دمج مواد أخرى معها. ومبدأ "نقاوة البيرة" ساريا في ألمانيا منذ 500 عام وتلتزم به لغاية اليوم أغلب مصانع البيرة في ألمانيا، على الرغم من أنه غير ملزم لها حسب القانون الأوروبي الصادر سنة 1987.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
بدأت بعض مصانع البيرة في الآونة الأخيرة بإنتاج نوعيات جديدة من البيرة التي تسمى "كرافت بيير"، والتي لا تعتمد على مبدأ "نقاوة البيرة" المتوارث منذ 500 عاما. وجاء الكثير من هذه الأنواع الجديدة من خارج ألمانيا.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
كؤوس البيرة الألمانية تختلف أيضا حسب نوع البيرة. فبيرة "كولش" الكولونية تُشرب في كؤوس صغيرة رفيعة ذات سعة 0.2 لترا، بينما تُشرب بيرة القمح بكؤوس عريضة وكبيرة تسع إلى 0.5 لترا. أما بيرة "بيلس" فتُصب في كؤوس صغيرة شبيهة بكؤوس النبيذ لكنها عريضة في الأسفل.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تحتوي البيرة الألمانية غالبا على نسبة 5 بالمائة تقريبا من الكحول. وفي ولاية بافاريا هنالك بعض الأنواع التي تتعدى نسبة 5 بالمائة بقليل، وخاصة بعض أنواع بيرة القمح.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
رغم أن أغلب الألمان يفضل شرب البيرة "النقية" الخالية من المشروبات الأخرى، إلا أن بعض الناس يفضل شرب البيرة ممزوجة مع بعض المشروبات، مثل البيرة مع الليمون، بيرة "رادلر". وكذلك البيرة مع الكولا وهنالك عدة أنواع منها.
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
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البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تُفرض على الكثير من قناني وعلبات البيرة تأمينات تصل إلى 8 سنتات على القناني الزجاجية و 25 سنتا على القناني البلاستيكية، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة البيئة في البلد، ويعاد المبلغ عند إعادة القنينية الفارغة إلى المحلات.
الكاتب: كاتي موسر/ زمن البدري