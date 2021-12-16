وفاة وتسمم عشرات الأشخاص بعد تناولهم كحول مغشوش في تركيا

شنت الشرطة التركية اليوم الجمعة (17 ديسمبر/ كانون الأول 2021) مداهمات على معامل لتقطير مشروبات كحولية تباع بشكل غير قانوني في البلاد، حسبما ذكرت السلطات المحلية ووسائل إعلام حكومية، وذلك في أعقاب تقارير بوفاة 25 حالة بالتسمم مرتبطة بـكحوليات مسمومة.

وأعلن مكتب المحافظ في إسطنبول اليوم الجمعة إنه توفي بالمدينة وحدها، 22 شخصا من بينهم 11 أجنبيا بمادة الميثانول السام، مضيفا أن 21 آخرين حالتهم خطيرة في المستشفيات.

وذكر المكتب إنه تم إلقاء القبض على 14 شخصا على صلة بالوفيات، ومصادرة نحو 28 طنا من المشروبات الروحية غير القانونية في مداهمات في إسطنبول.

ولم يتضح على الفور توقيت وفاة الضحايا أو معرفة الدول التي جاء منها الأجانب.

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وكان تقرير إخباري قد أفاد في يوليو/تموز الماضي بأن 12 شخصا لقوا حتفهم في مدينة تيكيرداغ غربي تركيا من جراء الإصابة بتسمم ناجم عن تناول خمور فاسدة. وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أنه تم نقل 30 شخصا للمستشفيات جراء الإصابة بتسمم الميثانول.

وذكرت "تي آر تي" أن الشرطة ألقت القبض على ستة مشتبه بهم وصادرت ما يقرب من طن من المواد الكحولية المصنعة بطريقة مخالفة للقانون.

وتزايد استهلاك الكحول محلي الصنع أو المنتج في ظروف غير صحية في تركيا وسط ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الضرائب على المشروبات الكحولية. وحسب ذلك التقرير لقي 44 شخصا حتفهم في أنحاء تركيا في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي بعد تناول مشروبات كحولية منتجة بطريقة غير مشروعة.

ع.ج.م/ص.ش (د ب أ)