وفاة نجم الروك الأمريكي ميت لوف عن 74 عاماً

توفيّ نجم الروك الأمريكي ميت لوف، عن عمر يناهز 74 عاماً.
وجاء في منشور على فيسبوك لعائلة النجم الراحل: "بحزن يعتصر قلوبنا، نعلن أن ميت لوف المميز رحل هذا المساء، وكانت إلى جانبه زوجته ديبورا". وأشار المنشور إلى أن "ابنتيه بيرل وأماندا وأصدقاءه المقربين كانوا معه طوال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".
ولم يحدد المنشور السبب الدقيق لوفاة المغني الذي يعني اسمه الفني بالعربية "رغيف اللحم" في إشارة إلى ضخامة بنيته الجسدية.
وقدّم ميت لوف أغاني مليئة بمشاعر الحب والرغبة وأصبح من أيقونات موسيقى الروك في أواخر السبعينات من القرن الماضي.
واكتسب الراحل مكانته بفضل قدراته الصوتية وحضوره على المسرح، وحقق نجاحاً عالمياً عام 1977 بفضل ألبومه Bat out of Hell "في لمح البصر" الذي بيع منه أكثر من 43 مليون نسخة ليصبح أحد أكثر الأسطوانات مبيعاً على الإطلاق.
وأعاد ميت لوف تفعيل مسيرته الفنية عام 1993 بأغنية I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) التي فاز عنها بجائزة "غرامي"، وهي بالنسبة إلى صناعة الموسيقى الأمريكية بمثابة جوائز الأوسكار.
وبلغ مجموعات ألبومات ميت لوف المباعة أكثر من 100 مليون خلال مجمل مسيرته الممتدة 60 عاماً.
شارك نجم الروك ميت لوف في عدة أفلام أشهرها Fight Club
وخاض ميت لوف غمار السينما، ومن الأعمال التي شارك فيها الفيلم الكوميدي الغنائي The Rocky Horror Picture Show "عرض الروك المرعب" عام 1975 وFight Club "نادي القتال" لديفيد فينتشر عام 1999.
وعانى ميت لوف بعض المشاكل الصحية أصاب أبرزها حباله الصوتية. وعاود الحفلات الموسيقية عام 2015 بعد توقف دام عامين، واضعاً بذلك حدًا للشائعات المتعلقة باعتزاله الغناء.
وفي عام 2016 أصيب بعارض صحي بينما كان على خشبة المسرح في كندا، بعدما كان فقد وعيه سابقاً على خشبة المسرح في لندن عام 2003 وفي بيتسبرغ عام 2011.
ولد ميت لوف (واسمه الحقيقي مارفن لي أداي) في تكساس عام 1947، وكان أبوه مدمنا للكحوليات اعتاد ضربه بل وكاد أن يقتله ذات مرة. وتعرض نجم الروك في صغره للتنمر خلال سنوات الدراسة بسبب وزنه، لكنه رغم كل هذا نجح في أن يصبح أسطورة في عالم الروك.
ع.ح./ف.ي (أ ف ب ، رويترز)
-
40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي
ولد الأسطورة إلفيس بريسلي عام 1935 في مدينة توبيلو، بولاية مسيسبي. وبدأ مسيرته الفنية في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية. التقطت هذه الصورة عام 1954 أثناء تسجيله في ااستوديو (سن) الشهير في ممفيس، والذي انطلق منه أيضاً مغني البلوز الأميركي بي بي كينغ. وبسرعة دخل إلى عالم الشهرة في أغنيته الناجحة الأولى (هوتيل هارتبريك) التي قادته إلى النجومية.
-
40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي
علق بريسلي عمله الفني خلال خدمته في الجيش الأمريكي بألمانيا بين عامي 1958-1960. كان بريسلي المتمركز في بلدة فريدبيرغ الألمانية مقيماً في فندق بالقرب من "باد ناوهايم"، عوضاً عن العيش في الثكنات العسكرية. أقام هناك مع جدته ووالده وحارسين. يمكن لنزلاء الفندق حتى اليوم أن يناموا في غرفة إلفيس التي حرصت إدارة الفندق على المحافظة عليها إكراماً لذكرى إقامة "الملك".
-
40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي
على الرغم من أنه قد منع من تأدية الأغاني خلال الخدمة، إلا أنه وجد الوقت لتأليف الموسيقى. وكانت ألمانيا مهد أغنيتين حازتا على الأرقام الأعلى في عالم الموسيقى : (one night) و( A fool such as I) كما كان السبب وراء الشهرة العالمية للأغنية الشعبية الألمانية، (muss I denn zum Städtele hinaus).
-
40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي
الوقت الذي أمضاه إلفيس في ألمانيا موثق بشكل جيد. في عام 2011، افتتح ثلاثة جامعين، من بينهم أندرياس شروير، الظاهر في الصورة، متحف إلفيس في دوسلدورف، يضم أكبر مجموعة لإلفيس خارج الولايات المتحدة. يمكن للزوار الحصول عن قرب وبشكل شخصي، على فكرة كيف كان سيبدو إلفيس.
-
40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي
خلال خدمته العسكرية في ألمانيا، التقى بـ بريسيلا بيولوي، ابنة أحد الضباط الأمريكيين. كانت تبلغ من العمر حينها 14 عاماً فقط. تزوج الثنائي بعد سنوات في فندق (علاء الدين) في لاس فيغاس عام 1967، غير أن الملك لم يكن مخلصاً لزوجته.
-
40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي
ارتدى الأسطورة بريسلي البذلة بعد أن تمزق سرواله حين كان على المسرح، وبعدها أصبح زي إلفيس بريسلي علامة فارقة. وتقوم شركة B&K في تشارليزتاون بولاية إنديانا بالولايات المتحدة اعتماداً على النموذج الأصلي، بانتاج بذلات "الملك"، وهي الشركة الوحيدة المرخص لها بانتاج هذه البذلة. وينتظر المعجبون ومنتحلو الشخصية بين 14-16 أسبوعاً لاستلام طلباتهم.
-
40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي
يمتد إرث إلفيس طولاً وعرضاً. تجري مهرجانات إلفيس الأوربية كل عام في بلدة "باد ناوهايم"، حيث تستقطب الكثير من المعجبين والمقلدين. وللملك نوادي معجبين رسمية أيضاً في 38 دولة مختلفة، فضلاً عن الكثير من التذكارات. كانت غرناطة، في اسبانيا أول مدينة تضع وجه الملك على طابع تذكاري في عام 1978. وحذت ألمانيا حذوها في عام 1988.
-
40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي
ألهم إلفيس صناعة انتحال الشخصية، إضافة إلى الأفلام مثل ( باي باي بيردي) عام 1967 استناداً على مسيرته الفنية. ولكن.. من ألهم الملك نفسه؟ عُرف إلفيس بولعه بموسيقى الأخت روزيتا ثاربي، وقال عن الممثل جيمس دين (في الصورة) إنه "عبقري".
-
40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي
توفي إلفيس بريسلي في مكان إقامته في غرايسلاند بالولايات المتحدة يوم (16 آب/ أغسطس 1977). أصبح الآن هذا المنزل مفتوحاً للعامة، والأكثر زيارة بعد البيت الأبيض. تديره شركة تجني الملايين تسمى مجموعة شركات ألفيس بريسلي، لذا ليس أن يحجز إلفيس مكانا له في قائمة فوربس السنوية للمشاهير الأعلى دخلا في العالم.
-
40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي
في كل عام، يجتمع محبو الأسطورة إحياء لذكراه ويضيئون الشموع أمام بيته في غريسلاند. وكانوا قد سجلوا رقماً قياسياً في الذكرى الـ 30 لوفاته، عام 2007، حيث اجتمع حوالي 75 ألف شخص أمام بيته. تحية تليق بملك الروك أند رول. سارة هوكل/ ريم ضوا