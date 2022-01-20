 وفاة نجم الروك الأمريكي ميت لوف عن 74 عاماً | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.01.2022

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وفاة نجم الروك الأمريكي ميت لوف عن 74 عاماً

فارق نجم الروك الأمريكي الشهير ميت لوف الحياة عن عمر يناهز 74 عاماً. ميت لوف هو واحد من أشهر نجوم موسيقى الروك الأمريكيين، وحققت ألبوماته مبيعات ضخمة كما حصل على جائزة "غرامي" المرموقة.

ميت لوف

رحيل ميت لوف، أبرز نجوم موسيقى الروك

توفيّ نجم الروك الأمريكي ميت لوف، عن عمر يناهز 74 عاماً.

مختارات

وضعت موسيقى الروك منذ نشأتها سلطة الكنيسة الأخلاقية محل تساؤل. لذا كانت هذه الموسيقى في نظر كثيرين خادمًا للشر.

فازت فرقة مانسكين الإيطالية لموسيقى الروك بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية لعام 2021 التي أقيمت مساء السبت في هولندا عن أغنية "زيتي إي بوني"، منهية بذلك 31 عامًا من غياب اللقب عن إيطاليا.

وجاء في منشور على فيسبوك لعائلة النجم الراحل: "بحزن يعتصر قلوبنا، نعلن أن ميت لوف المميز رحل هذا المساء، وكانت إلى جانبه زوجته ديبورا". وأشار المنشور إلى أن "ابنتيه بيرل وأماندا وأصدقاءه المقربين كانوا معه طوال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".

ولم يحدد المنشور السبب الدقيق لوفاة المغني الذي يعني اسمه الفني بالعربية "رغيف اللحم" في إشارة إلى ضخامة بنيته الجسدية.

 

وقدّم ميت لوف أغاني مليئة بمشاعر الحب والرغبة وأصبح من أيقونات موسيقى الروك في أواخر السبعينات من القرن الماضي.

واكتسب الراحل مكانته بفضل قدراته الصوتية وحضوره على المسرح، وحقق نجاحاً عالمياً عام 1977 بفضل ألبومه Bat out of Hell "في لمح البصر" الذي بيع منه أكثر من 43 مليون نسخة ليصبح أحد أكثر الأسطوانات مبيعاً على الإطلاق.

وأعاد ميت لوف تفعيل مسيرته الفنية عام 1993 بأغنية I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) التي فاز عنها بجائزة "غرامي"، وهي بالنسبة إلى صناعة الموسيقى الأمريكية بمثابة جوائز الأوسكار.

وبلغ مجموعات ألبومات ميت لوف المباعة أكثر من 100 مليون خلال مجمل مسيرته الممتدة 60 عاماً.

نجم الروك الراحل ميت لوف

شارك نجم الروك ميت لوف في عدة أفلام أشهرها Fight Club

وخاض ميت لوف غمار السينما، ومن الأعمال التي شارك فيها الفيلم الكوميدي الغنائي The Rocky Horror Picture Show "عرض الروك المرعب" عام 1975 وFight Club "نادي القتال" لديفيد فينتشر عام 1999.

وعانى ميت لوف بعض المشاكل الصحية أصاب أبرزها حباله الصوتية. وعاود الحفلات الموسيقية عام 2015 بعد توقف دام عامين، واضعاً بذلك حدًا للشائعات المتعلقة باعتزاله الغناء.

وفي عام 2016 أصيب بعارض صحي بينما كان على خشبة المسرح في كندا، بعدما كان فقد وعيه سابقاً على خشبة المسرح في لندن عام 2003 وفي بيتسبرغ عام 2011.

ولد ميت لوف (واسمه الحقيقي مارفن لي أداي) في تكساس عام 1947، وكان أبوه مدمنا للكحوليات اعتاد ضربه بل وكاد أن يقتله ذات مرة. وتعرض نجم الروك في صغره للتنمر خلال سنوات الدراسة بسبب وزنه، لكنه رغم كل هذا نجح في أن يصبح أسطورة في عالم الروك.

ع.ح./ف.ي   (أ ف ب ، رويترز)

  • Elvis Presley at Sun Studio in Memphis in 1956 (picture alliance/AP Images)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    ولد الأسطورة إلفيس بريسلي عام 1935 في مدينة توبيلو، بولاية مسيسبي. وبدأ مسيرته الفنية في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية. التقطت هذه الصورة عام 1954 أثناء تسجيله في ااستوديو (سن) الشهير في ممفيس، والذي انطلق منه أيضاً مغني البلوز الأميركي بي بي كينغ. وبسرعة دخل إلى عالم الشهرة في أغنيته الناجحة الأولى (هوتيل هارتبريك) التي قادته إلى النجومية.

  • Elvis Presley in Germany (picture alliance /)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    علق بريسلي عمله الفني خلال خدمته في الجيش الأمريكي بألمانيا بين عامي 1958-1960. كان بريسلي المتمركز في بلدة فريدبيرغ الألمانية مقيماً في فندق بالقرب من "باد ناوهايم"، عوضاً عن العيش في الثكنات العسكرية. أقام هناك مع جدته ووالده وحارسين. يمكن لنزلاء الفندق حتى اليوم أن يناموا في غرفة إلفيس التي حرصت إدارة الفندق على المحافظة عليها إكراماً لذكرى إقامة "الملك".

  • Elvis Presley laughs with a guitar in hand (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    على الرغم من أنه قد منع من تأدية الأغاني خلال الخدمة، إلا أنه وجد الوقت لتأليف الموسيقى. وكانت ألمانيا مهد أغنيتين حازتا على الأرقام الأعلى في عالم الموسيقى : (one night) و( A fool such as I) كما كان السبب وراء الشهرة العالمية للأغنية الشعبية الألمانية، (muss I denn zum Städtele hinaus).

  • Elvis Presley Museum opening (picture-alliance/dpa)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    الوقت الذي أمضاه إلفيس في ألمانيا موثق بشكل جيد. في عام 2011، افتتح ثلاثة جامعين، من بينهم أندرياس شروير، الظاهر في الصورة، متحف إلفيس في دوسلدورف، يضم أكبر مجموعة لإلفيس خارج الولايات المتحدة. يمكن للزوار الحصول عن قرب وبشكل شخصي، على فكرة كيف كان سيبدو إلفيس.

  • Elvis Presley marries wife Priscilla Beaulieu (picture-alliance/dpa/Bert Reisfeld)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    خلال خدمته العسكرية في ألمانيا، التقى بـ بريسيلا بيولوي، ابنة أحد الضباط الأمريكيين. كانت تبلغ من العمر حينها 14 عاماً فقط. تزوج الثنائي بعد سنوات في فندق (علاء الدين) في لاس فيغاس عام 1967، غير أن الملك لم يكن مخلصاً لزوجته.

  • Elvis jumpsuits from B&K (picture-alliance/ZUMAPRESS/B. Cahn)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    ارتدى الأسطورة بريسلي البذلة بعد أن تمزق سرواله حين كان على المسرح، وبعدها أصبح زي إلفيس بريسلي علامة فارقة. وتقوم شركة B&K في تشارليزتاون بولاية إنديانا بالولايات المتحدة اعتماداً على النموذج الأصلي، بانتاج بذلات "الملك"، وهي الشركة الوحيدة المرخص لها بانتاج هذه البذلة. وينتظر المعجبون ومنتحلو الشخصية بين 14-16 أسبوعاً لاستلام طلباتهم.

  • Elvis impersonators (AP)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    يمتد إرث إلفيس طولاً وعرضاً. تجري مهرجانات إلفيس الأوربية كل عام في بلدة "باد ناوهايم"، حيث تستقطب الكثير من المعجبين والمقلدين. وللملك نوادي معجبين رسمية أيضاً في 38 دولة مختلفة، فضلاً عن الكثير من التذكارات. كانت غرناطة، في اسبانيا أول مدينة تضع وجه الملك على طابع تذكاري في عام 1978. وحذت ألمانيا حذوها في عام 1988.

  • James Dean (picture-alliance/akg-images)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    ألهم إلفيس صناعة انتحال الشخصية، إضافة إلى الأفلام مثل ( باي باي بيردي) عام 1967 استناداً على مسيرته الفنية. ولكن.. من ألهم الملك نفسه؟ عُرف إلفيس بولعه بموسيقى الأخت روزيتا ثاربي، وقال عن الممثل جيمس دين (في الصورة) إنه "عبقري".

  • Elvis Presley's Graceland (courtesy O2 exhibition)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    توفي إلفيس بريسلي في مكان إقامته في غرايسلاند بالولايات المتحدة يوم (16 آب/ أغسطس 1977). أصبح الآن هذا المنزل مفتوحاً للعامة، والأكثر زيارة بعد البيت الأبيض. تديره شركة تجني الملايين تسمى مجموعة شركات ألفيس بريسلي، لذا ليس أن يحجز إلفيس مكانا له في قائمة فوربس السنوية للمشاهير الأعلى دخلا في العالم.

  • Elvis Geburtstag (AP)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    في كل عام، يجتمع محبو الأسطورة إحياء لذكراه ويضيئون الشموع أمام بيته في غريسلاند. وكانوا قد سجلوا رقماً قياسياً في الذكرى الـ 30 لوفاته، عام 2007، حيث اجتمع حوالي 75 ألف شخص أمام بيته. تحية تليق بملك الروك أند رول. سارة هوكل/ ريم ضوا