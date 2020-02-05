وفاة نجمة فيلم "ذهب مع الريح" أوليفيا دي هافيلاند

توفيت الممثلة أوليفيا دي هافيلاند الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين، والمعروفة بدورها في فيلم "ذهب مع الريح" عن عمر يناهز 104 أعوام في باريس، حسبما أكدت وكيلتها الإعلامية اليوم الأحد (26 يوليو/ تموز 2020).

وقالت وكيلتها الإعلامية ليزا غولدبرغ في بيان إن الممثلة، وهي واحدة من أعظم نجمات العصر الذهبي لهوليوود، توفيت في هدوء بمنزلها.

وحصلت دي هافيلاند، التي كانت آخر ممثلة على قيد الحياة من العصر الذهبي لهوليوود واشتهرت بفيلم "ذهب مع الريح" عام 1939، على جائزتي أوسكار خلال مسيرتها الفنية التي شاركت خلالها في 50 فيلما. كما شهدت حياتها منافسة شرسة طويلة الأمد مع أختها الممثلة الراحلة جوان فونتين التي توفيت عن 96 عاما في 2013.

وكانت دي هافيلاند، التي تحمل الجنسية الأمريكية وولدت لأبوين إنجليزيين باليابان، تعيش في باريس منذ عام 1953. ولم تظهر كثيرا منذ تقاعدها، لكنها عادت إلى هوليوود عام 2003 للمشاركة في عرض جوائز الأوسكار الخامس والسبعين.

وانتقلت أُسرة دي هافيلاند إلى كاليفورنيا عندما كانت طفلة، وبدأت عملها بالسينما بعد أن رآها المخرج ماكس رينهارد في عرض مسرحية "حلم ليلة في منتصف الصيف" وأسند لها دورا في الفيلم الذي اقتبسه من المسرحية عام 1935.

وانبهرت شركة وارنر بروس للإنتاج السينمائي بالفتاة في ذاك الوقت ووقعت معها عقدا لمدة سبع سنوات.

وللممثلة الراحلة ابن يدعى بنيامين من زوجها الأول الكاتب ماركوس جورديش وابنة تدعى جيزيل من زوجها الثاني الصحفي بيير غالانتي.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)