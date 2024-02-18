وفاة نافالني.. احتجاجات في برلين وأرملته تزور بروكسل

شهدت العاصمة الألمانية احتجاجا أمام السفارة الروسية على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، وأقامت فرقة "بوسي رايوت" النسوية احتجاجا خاصا بها. وخلال استقبال لأرملة نافالني سيكرم وزراء الاتحاد الأوروبي ذكرى نافالني.

تجمع مئات الأشخاص بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد (18 فبراير/ شباط 2024)، للاحتجاج على وفاة المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، وفقا لما ذكرته الشرطة في العاصمة الألمانية.

وحمل محتجون لافتات تحمل شعارات مثل "بوتين قاتل" و"أوقفوا بوتين"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقدر المنظمون عدد المشاركين في الاحتجاج بـ 450 شخصا.

وكان نافالني أبرز زعماء المعارضة في روسيا وحصل على تأييد كبير خلال حملته ضد الفساد في عهد بوتين. وتوفي نافالني عن 47 عاما الجمعة في سجن بالقطب الشمالي حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما. ووصف فريق نافالني ونشطاء حقوق إنسان وفاة نافالني بأنها جريمة قتل وحملوا الكرملين المسؤولية. وبحسب السلطات الروسية، فقد انهار نافالني أثناء ممارسته تمارين رياضية في ظروف شديدة البرودة. وفشلت محاولات إنعاشه.

وقال متحدث باسم الشرطة في برلين إن عددا من الأشخاص يرتدون أقنعة وردية اللون ويحملون لافتات وصلوا إلى السفارة، ثم غادروها بعد ذلك بوقت قصير. صورة من: ANNEGRET HILSE/REUTERS

"بوسي رايوت" تقيم مظاهرة خاصة بها

وقبل وقت قصير من انطلاق المظاهرة اليوم الأحد في برلين أعلنت فرقة "بوسي رايوت" الغنائية عن مظاهرة خاصة بها. وقال متحدث باسم الشرطة في برلين إن عددا من الأشخاص يرتدون أقنعة وردية اللون ويحملون لافتات وصلوا إلى السفارة، ثم غادروها بعد ذلك بوقت قصير.

وأصدرت الفرقة وهي مجموعة احتجاجية وفنية نسوية روسية، بيانا قالت فيه إن الوضع خطير بالنسبة لعضوات المجموعة أيضا. وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي إلى إبداء التضامن والعمل من أجل العدالة. فقتل أليكسي نافالني وتهديد عضوات فرقة بوسي رايوت هي هجمات على القيم الأساسية للحرية والعدالة وكرامة الإنسان التي يجب علينا الدفاع عنها بحزم". ويُذكر أن عضوات فرقة "بوسي ريوت" التي تأسست عام 2011، صدر عليهن أحكام بالسجن لفترات طويلة في روسيا.

أرملة نافالني تلتقي بوريل في بروكسل

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد أنه سيلتقي الاثنين في بروكسل يوليا نافالنايا أرملة زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني.

وكتب بوريل في وقت متأخر على منصة اكس "الاثنين سأستقبل يوليا نافالنايا في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي". وأضاف أن "وزراء الاتحاد الأوروبي سيبعثون برسالة دعم قوية للمقاتلين من أجل الحرية في روسيا" و"يكرّمون" ذكرى نافالني.

وحمّلت نافالنايا التي لم تر زوجها منذ عامين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية شخصيا عن وفاة زوجها، ودعت المجتمع الدولي إلى "توحيد صفوفه وهزيمة هذا النظام الشرير والمرعب".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن "كلمات نافالنايا ستساعدنا جميعا نحن الأوروبيين لنفهم بشكل أفضل نوع هذا النظام العنيف الذي يتعين علينا مواجهته واحتواءه".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد وصف ردود فعل القادة الغربيين على وفاة نافالني بأنها "غير مقبولة على الإطلاق" و"هستيرية".

ص.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب)