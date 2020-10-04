 وفاة نائب رئيس البرلمان الألماني خلال الاستعداد لبث تلفزيوني مباشر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.10.2020

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أخبار

وفاة نائب رئيس البرلمان الألماني خلال الاستعداد لبث تلفزيوني مباشر

توفى توماس أوبرمان نائب رئيس البرلمان الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي فجأة خلال أعمال تليفزيونية مع القناة الثانية في التليفزيون الألماني. وفاة أوبرمان سببت صدمة كبيرة في الأوساط السياسية الألمانية.

توماس أوبرمان نائب رئيس البرلمان الألماني

صدمة في الأوساط السياسية الألمانية بسبب الوفاة المفاجئة لنائب رئيس البرلمان الألماني توماس أوبرمان

توفى نائب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، توماس أوبرمان، على نحو مفاجئ تماما، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية صباح اليوم الاثنين (26 اكتوبر/تشرين الأول 2020).

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وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، على لسان المستشارة اليوم: "أقدره على مدار سنوات عديدة باعتباره شريكا ديمقراطيا اشتراكيا موثوقا وعادلا في الائتلاف الحاكم.. وبصفته نائب رئيس البرلمان الألماني، قدم أوبرمان خدمات متميزة لبرلماننا في الأوقات  العصيبة". وعبرت ميركل عن تعازيها لأسرة أوبرمان.

وكتب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، نوربرت فالتر-بوريانس، صباح اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توماس أوبرمان توفى أمس على نحو مفاجئ وغير متوقع... هذه صدمة بالغة لنا جميعا... نحن مذهولون بشدة ونشاطر ذويه الحزن".

 

وكانت محطتا "آر تي إل" و"إن تي في" التلفزيونيتان أوردتا خبر الوفاة من قبل، وتحدثتا عن أن السياسي الألماني - 66 عاما - انهار مساء أمس الأحد خلال أعمال تليفزيونية مع القناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف"، ونُقل إلى المستشفى. وقد أكدت ذلك محطة "زد دي إف".

من ناحيته أعرب نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المنتمي أيضا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، عن صدمته. وكتب على تويتر: "بلدنا خسر سياسيا بارعا، والبرلمان الألماني خسر نائبا بارزا للرئيس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي خسر رفيقا متحمسا ومقاتلا... كلنا فقدنا صديقا - ونحن حزينون".

كان السياسي المنحدر من ولاية ساكسونيا السفلى، أوبرمان، أعلن في نهاية آب/أغسطس الماضي أنه لن يترشح مرة أخرى في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال: "بعد 30 عاما كعضو في برلمان ولاية ساكسونيا السفلى والبرلمان الاتحادي الألماني، حان الوقت الآن للقيام بشيء مختلف والبدء في مشاريع جديدة".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب ا)

  • Kanzleramt Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    اليوم المفتوح ـ فرصة للاطلاع خلف كواليس المؤسسات الحكومية في برلين

    ديوان المستشارة الألمانية

    أخذ صورة "سيلفي" مع المستشارة، وإلقاء نظرة على مكتبها أو الاستمتاع بالمنظر؟ كل هذا ممكن في يوم الأبواب المفتوحة ( 17و 18 أغسطس/آب). كما أن المستشارة أنغيلا ميركل تقوم بإعطاء التوقيعات في مقرها الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المبنى الذي صممه كل من أكسل شولتز وشارلوت فرانك وجهة رائعة لعشاق الهندسة المعمارية.

  • Berlin BG Highlights Regierungviertel (picture-alliance/imagebroker/I. Schulz)

    اليوم المفتوح ـ فرصة للاطلاع خلف كواليس المؤسسات الحكومية في برلين

    وزارة المالية

    من بين الوزارات الـ 14، يُعتبر مبنى وزارة المالية هو الأكثر تاريخية، فقد تم تأسيس هذا المبنى سنة 1935 . وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح هذا المبنى مقر اجتماعات، حيث تم تأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا سنة 1949. وتُذكر لوحة الحائط (الصورة) بـ"بناء الجمهورية".

  • Verteidigungsministerium Berlin (picture-alliance/Arco Images)

    اليوم المفتوح ـ فرصة للاطلاع خلف كواليس المؤسسات الحكومية في برلين

    وزارة الدفاع

    منذ العهد القيصري، كان هذا المجمع في خدمة مختلف للسلطات العسكرية. وأثناء الحكم النازي اجتمعت هنا مجموعة مقاومة من القوات المسلحة النازية، من أجل محاولة اغتيال أدولف هتلر ووضع حد للحكم النازي في 20 يوليو /تموز 1944.

  • Verteidigungsministerium Berlin, Innenhof (picture-alliance/Arco Images/Schoening)

    اليوم المفتوح ـ فرصة للاطلاع خلف كواليس المؤسسات الحكومية في برلين

    نصب تذكاري للمقاومة الألمانية

    يذكر هذا التمثال لشاب بدون ملابس ومربوط الأيدي بالمحاولة الفاشلة لاغتيال أدولف هتلر. وقد تم توسيع هذه النصب التذكارية في أكثر مرة، من أجل تخليد المقاومة للحكم الديكتاتوري النازي.

  • Berlin BG Highlights Regierungviertel (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    اليوم المفتوح ـ فرصة للاطلاع خلف كواليس المؤسسات الحكومية في برلين

    البرلمان الألماني

    يمكن زيارة البرلمان الألماني على طول السنة وليس فقط في أيام الأبواب المفتوحة. وهناك أيضاً إمكانية لدخول هذا المبنى وحضور مناقشة برلمانية، إلاّ أن محدودية مقاعد الزوار تحول دون دخول عدد كبير من المهتمين.

  • Reichstagskuppel, Innen (picture-alliance/Bildagentur-online/Joko)

    اليوم المفتوح ـ فرصة للاطلاع خلف كواليس المؤسسات الحكومية في برلين

    قبة البرلمان

    ليست هناك أي عوائق من أجل زيارة قبة البرلمان الألماني، إذ يكفي التسجيل مُسبقاً. وقد كانت القبة في البداية جزءاً مثيراً للجدل في إعادة تصميم المبنى، الذي قام به المهندس المعماري نورمان فوستر. أما الآن، فقد أصبحت هذه القبة علامة بارزة في العاصمة برلين. كما يمكن أيضاً التمتع من هذا المكان بنظرة جيدة على برلين.

  • Jakob-Kaiser-Haus, Fassade mit Glaswand von Dani Karavan (picture-alliance/R. Kremming)

    اليوم المفتوح ـ فرصة للاطلاع خلف كواليس المؤسسات الحكومية في برلين

    مجمع جاكوب كايزر

    بمكاتبه التي يصل عددها إلى 1745 مكتباً، يعد مجمع المباني "جاكوب كايزر" أكبر مبنى برلماني ألماني. وفي جانب من هذا المبنى هاك جدار زجاجي كُتبت عليه الفصول الـ 19 الأولى من القانون الأساسي.

  • Paul-Löbe-Haus, außen (picture-alliance/imagebroker/I. Kuzia)

    اليوم المفتوح ـ فرصة للاطلاع خلف كواليس المؤسسات الحكومية في برلين

    مبنى باول لوبه

    في الثامن من سبتمبر/أيلول يستطيع المرء في مبنى البرلمان "باول لوبه" إلقاء نظرة خلف الكواليس. أما أولئك الذين يستيقظون باكراً، فقد تتاح لهم فرصة رؤية رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" فولفغانغ شويبله.

  • Paul-Löbe-Haus und Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Filmprojektion, abends (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    اليوم المفتوح ـ فرصة للاطلاع خلف كواليس المؤسسات الحكومية في برلين

    على ضفاف نهر شبريه

    واحد من أجمل الأماكن في الحي الحكومي ببرلين هو " Spreeplatz". فعلى ضفاف نهر "شبريه" يمكن الاسترخاء خلال اليوم أما في بعض الليالي من السنة، فيتم تثبيت شاشة كبيرة يعرض عليها فيلم مدته 30 دقيقيه، ويتحدث عن تاريخ البرلمان والديمقراطية في ألمانيا.

  • Berlin BG Highlights Regierungviertel (picture-alliance/dpa/K.-D. Gabbert)

    اليوم المفتوح ـ فرصة للاطلاع خلف كواليس المؤسسات الحكومية في برلين

    قصر الرئاسة الألمانية "بيلفيو"

    أيضا قصر الرئاسة الألماني في برلين "بيلفيو" أبوابه أمام الزوار سنويا، وذلك بدعوة من رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير، الذي وعد بأن يكون حاضراً في الموعد في (31 اغسطس/آب). إعداد: أندرياس كيرشوف/ر.م


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