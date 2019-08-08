وفاة مهاجرة في انقلاب سيارة تهريب بها في كرواتيا

أفادت الشرطة المحلية في كرواتيا اليوم الأحد ( 25 آب/ أغسطس 2019) أنّ مهاجرة لقيت حتفها عندما سقطت سيارة كانت تهرّبها و11 شخصا آخرين عبر كرواتيا، في نهر أثناء مطاردة الشرطة لها في وقت مبكر.

وكشفت الشرطة أن سائق السيارة رفض التوقف للتدقيق وانطلق بسيارته، لكنه فقد السيطرة على المركبة لتسقط في نهر كوبا بمدينة سلاتينا بروكوبسكا، على بعد 50 كيلومتراً جنوب العاصمة زغرب. وتمكن السائق من الخروج من السيارة التي كانت تحمل لوحات ألمانية بعدما غمرتها المياه، وفر هارباً.

وقالت الشرطة إن عناصرها المشاركين في المطاردة تمكنوا من انتشال 12 شخصاً من داخل المركبة في المياه، وقد توفيت امرأة في وقت لاحق. ولا يزال السائق طليقاً.

وقبل يوم من هذا الحادث، لقي شاب من بنغلاديش يبلغ من العمر 20 عاماً حتفه عندما تحطمت سيارة كانت تهربه و13 آخرين. وتم إغلاق طريق الهجرة في منطقة البلقان رسمياً في عام 2016، لكن لا يزال الآلاف يحاولون الوصول إلى الدول الغنية من أوروبا عبره. ومع إغلاق الحدود بإحكام ووجود دوريات الشرطة في المسارات المحتملة للمهاجرين، يدفع الكثيرون للمهربين مقابل عمليات نقل تتسم بالخطورة في كثير من الأحيان.

ووقع حادث اليوم بكرواتيا في ممر شمال البوسنة، حيث ينتظر مئات من المهاجرين فرصة لتجاوز الحدود مع سلوفينيا. ووفقاً للمهاجرين ومنظمات حقوق الإنسان والسلطات البوسنية، يتم، بشكل روتيني، إعادة المهاجرين الذين تضبطهم الشرطة في كرواتيا إلى البوسنة.

م.م/ ي.أ (د ب أ)