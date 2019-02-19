وفاة مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاغرفيلد

أكد بيت أزياء شانيل ما كانت قد تناقلته وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء (19 شباط/فبراير 2019) أن مصمم الأزياء الشهير كارل لاغرفيلد توفي عن 85 عاماً. وهيمن لاغرفيلد على عالم الأزياء لأكثر من خمسة عقود، حيث بدأ كمساعد لمصمم الأزياء الفرنسي بيير بالمان في الخمسينيات من القرن الماضي، وتولى منصب المدير الفني لشانيل في عام 1983. ولم يحضر لاغرفيلد عرض أزياء شانيل الذي أقيم في باريس في كانون الثاني/يناير الماضي، مما أثار تكهنات حول حالته الصحية.

وأشارت مجلة بيور بيبول الإلكترونية الفرنسية المعنية بأخبار المشاهير إلى أن لاغرفيلد توفي صباح اليوم الثلاثاء بعد نقله إلى مستشفى في منطقة نويي-سور-سين خارج باريس الليلة الماضية.

لم يحتفى بمصمم أزياء مثلما احتفي بكارل لاغرفيلد، لدرجة أنه بات يطلق عليه لقب "كارل الأكبر". لكن شخصيته بقيت لغزاً لا يُعرف عنها سوى القليل، وبالمثل دافعه للعمل، وما الذي كان يخبئه من مشاعر وأفكار خلف ضفيرته ونظارته. كل ما سبق سيظل مجهولاً إلى حد كبير.

واشتهر لاغرفيلد بارتداء البذلات الداكنة وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان وبنظارته الشمسية المعتمة.

هذه الصورة الغامضة التي خلقها لاغرفيلد عن نفسه جزء من استراتيجية التسويق، وهو اعترف بأن "جداراً زجاجياً بات يفصله عن باقي العالم". ظل كارل لاغرفيلد يعمل بجد ونشاط رغم سنه ولا يعرف الراحة أو التوقف عن العمل لفترة. من الصباح الباكر وحتى العصر يصمم الأزياء لشانيل وفيندي ولكارل - علامته التجارية الخاصة - كما يصمم أشياء للحياة اليومية.

خ.س/ح.ز (رويترز، أ ف ب، د ب أ)