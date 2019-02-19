 وفاة مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاغرفيلد | عالم المنوعات | DW | 19.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

وفاة مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاغرفيلد

أكد بيت أزياء شانيل ما كانت قد تناقلته وسائل إعلام أن مصمم الأزياء كارل لاغرفيلد توفي عن 85 عاماً. ولم يحضر لاغرفيلد عرض أزياء شانيل الذي أقيم في باريس في كانون الثاني/يناير الماضي، مما أثار تكهنات حول حالته الصحية.

Screenshot Youtube - Karl Lagerfeld mit Katze Choupette (Youtube/GRAZIA Deutschland )

أكد بيت أزياء شانيل ما كانت قد تناقلته وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء (19 شباط/فبراير 2019) أن مصمم الأزياء الشهير كارل لاغرفيلد توفي عن 85 عاماً. وهيمن لاغرفيلد على عالم الأزياء لأكثر من خمسة عقود، حيث بدأ كمساعد لمصمم الأزياء الفرنسي بيير بالمان في الخمسينيات من القرن الماضي، وتولى منصب المدير الفني لشانيل في عام 1983. ولم يحضر لاغرفيلد عرض أزياء شانيل الذي أقيم في باريس في كانون الثاني/يناير الماضي، مما أثار تكهنات حول حالته الصحية.

مختارات

كالكثير من المهاجرين يصل قصي شيشكلي، مصمم الأزياء السوري، الليل بالنهار ليقف على قدميه من جديد في العاصمة الألمانية التي تحتضن عدداً كبيراً من دور الموضة وبيوت الأزياء. DW عربية زارت ورشة المهاجر في حي فيدنغ البرليني. (01.09.2018)

وأشارت مجلة بيور بيبول الإلكترونية الفرنسية المعنية بأخبار المشاهير إلى أن لاغرفيلد توفي صباح اليوم الثلاثاء بعد نقله إلى مستشفى في منطقة نويي-سور-سين خارج باريس الليلة الماضية.

لم يحتفى بمصمم أزياء مثلما احتفي بكارل لاغرفيلد، لدرجة أنه بات يطلق عليه لقب "كارل الأكبر". لكن شخصيته بقيت لغزاً لا يُعرف عنها سوى القليل، وبالمثل دافعه للعمل، وما الذي كان يخبئه من مشاعر وأفكار خلف ضفيرته ونظارته. كل ما سبق سيظل مجهولاً إلى حد كبير.

واشتهر لاغرفيلد بارتداء البذلات الداكنة وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان وبنظارته الشمسية المعتمة.

هذه الصورة الغامضة التي خلقها لاغرفيلد عن نفسه جزء من استراتيجية التسويق، وهو اعترف بأن "جداراً زجاجياً بات يفصله عن باقي العالم". ظل كارل لاغرفيلد يعمل بجد ونشاط رغم سنه ولا يعرف الراحة أو التوقف عن العمل لفترة. من الصباح الباكر وحتى العصر يصمم الأزياء لشانيل وفيندي ولكارل - علامته التجارية الخاصة - كما يصمم أشياء للحياة اليومية.
خ.س/ح.ز (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • default

    كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين

    بابا الموضة العالمية

    يستمتع كارل لاغرفيلد، أحد أشهر الشخصيات الألمانية في العالم أن يكون محط أنظار الصحافة العالمية، كما يحب أن تسلط عليه أضواء الشهرة. فقط عندما يتعلق الأمر بالحديث عن تاريخ ميلاده الحقيقي، يٌخرج كل ما في جعبته من تحفظ. رسمياً، وكما هو مدون في شهادة الولادة، يعتبر العاشر من سبتمبر/ أيلول 1933 هو تاريخ ميلاد كارل لاغرفيلد.

  • Karl Lagerfeld 1979 in seinem Atelier in Paris

    كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين

    من هامبورغ إلى باريس

    ينحدر كارل لاغرفيلد من أسرة ميسورة. كان والده مالكاً لشركة تنتج الحليب المُعلب. لكن حياة الطبقة العليا في هامبورغ لم تكن تستأثر باهتمام الشاب كارل الذي كان يهوى الموضة. في عام 1955 انتقل إلى عاصمة الموضة العالمية باريس، حيث بدأ في تصميم الأزياء الراقية لببير بالمان وبعدها لجان باتو. كان يصمم حوالي مائة قطعة في العام. بعدها أسس شركته الخاصة ليبدأ في العمل مع دور أزياء معروفة مثل فيندي وكلوي.

  • Schwarzweiß-Aufnahme von Karl Lagerfeld

    كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين

    كارل الأنيق

    أصبحت ضفيرة الشعر إلى جانب النظارات الشمسية داكنة اللون منذ العام 1976 هي العلامة المميزة لكارل لاغرفيلد. كما كان يظهر أيضاً، ولمدة ليست بالقصيرة، وهو يحمل مروحية صغيرة في اليد. ويفضل لاغرفيلد نمط الموضة الذي يعود للقرن 18 إضافة إلى موجة التصميم الشعبية "آرت ديكو".

  • Bildergalerie Coco Chanel 130. Jahre

    كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين

    عاهرة شانيل

    هكذا كان يصف كارل لاغرفيلد نفسه منذ أن بدأ في تطوير تصاميم الأزياء الراقية لشركة شانيل عام 1983، حيث نجح في بداياته إضفاء طابع شبابي على ماركة شانيل التي كانت مفضلة لدى فئات السيدات المتقدمات في السن. وقد ساهم عمله لدى شانيل من جعل كارل لاغرفيلد ملكاً لخشبة عروض الأزياء. ومازالت تصاميمه تلاقي إقبالاً كبيرا حتى الآن.

  • Ines de la Fressange und Karl Lagerfeld. Foto: PIERRE GUILLAUD/AFP/Getty Images

    كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين

    روابط وثيقة

    كانت عارضة الأزياء إيناس دو لا فريسانج التي تظهر إلى جانب لاغرفيلد في الصورة هي ملهمته الأولى. بعد ستة أعوام من العمل المشترك انفصلا بطريقة غير ودية عن بعضهما البعض. وفي تسعينيات القرن الماضي جعل لاغرفيلد من الألمانية كلاوديا شيفر رمزاً لماركة شانيل. وفي الوقت الحالي تعتبر العارضة بابتيست جيابيكوني الاكتشاف الجديد لكارل لاغرفيلد ومصدر إلهامه.

  • Lagerfeld am Rand eines Laufstegs

    كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين

    إرادة حديدية

    في عام 1989 توفي صديق كارل لاغرفيلد جاك دو باشي. وكنتيجة لذلك زاد وزن لاغرفيلد بشكل مذهل. وفي عام 2000 فقد ملك الموضة الألماني 42 كيلوغراما خالقاً بذلك قصة نجاح بعدما أصبح لديه قوام عارض أزياء شاب. لكن كان له نصيب كبير من الانتقادات كذلك بسبب هوسه بالنحافة، وهو ما يظهر أيضاً من خلال اعتماده على عارضات نحيفات في ملتقيات عروض الأزياء العالمية.

  • Menschen vor Schwarzweißaufnahmen

    كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين

    اهتمامات أخرى

    في الصورة تظهر مجموعة من الصور لموديلات مختلفة من تصاميم أنجزها لاغرفيلد وصورها بنفسه. وإلى جانب التصوير الفوتوغرافي يمتد إبداع لاغرفيلد إلى ميادين أخرى مثل وضعه تصاميم لبعض الفيلات الفاخرة في دبي وهامبورغ. علاوة على تصميم قطع الأثاث المنزلية ودمى الأطفال، والكتابة.

  • Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images

    كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين

    الامتناع عن الاحتفال

    لا يفكر كارل لاغرفيلد في التقاعد. فلتوه قام بافتتاح محل جديد للموضة في مدينة ميونيخ. وكما هو معهود، كان محاطا خلال هذا الافتتاح بكثير من عشاقه ووسائل الإعلام. لكن يبدو أن ضوضاء المناسبات التي يكون فيها الحضور مكثفاً قد نال منه. فملك الموضة العالمي قرر هذا العام عدم الاحتفال بعيد ميلاده.

    الكاتب: سوزانه ديكل/زابينه أولز/عادل الشروعات


مختارات

كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين

يحتفل كارل لاغرفيلد الذي يعتبر من بين أشهر الشخصيات الألمانية في العالم بعيد ميلاده الثمانين. خلال هذه الجولة المصورة سنتعرف على بعض أهم المحطات في حياة مصمم الأزياء العالمي الذي يحب الأضواء ويعشق الكاميرات. (10.09.2013)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بعد 4 سنوﺍت من دﻭﻥ عمل٬ هي اليوﻡ في طريقها لتكوﻥ "كوكو شانيل" السودان!  

إعلان
Themenbild Facebook

 