وفاة مرضى بكورونا جراء انقطاع الأكسجين في مشفى أردني

أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، اليوم السبت (13 آذار/مارس 2021)، استقالته من منصبه بعد وفاة ستة مصابين بكورونا على الأقل جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي.
وقال الوزير في تصريحات للصحفيين اليوم: "حصل نقص أكسجين في هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريباً وهذا ربما أدى إلى وفاة ستة أشخاص"، وأضاف: "هناك تحقيق جار للتأكد من إن نقص الأكسجين هو السبب الذي أدى الى وفاة هؤلاء الأشخاص الستة"، وتابع: "أنا كوزير صحة أتحمل المسؤولية الأخلاقية كاملة بهذا الخصوص وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء".
وبعد ظهر اليوم السبت وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مستشفى السلط الحكومي. وتفقد الملك عبدالله الثاني الأوضاع داخل المستشفى. وكشف التلفزيون الأردني عن صدور أمر ملكي لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن يقدم وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات استقالته.
وأصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، تعليمات بإجراء تحقيق فوري في الحادثة. وشدّد الخصاونة على أنّ "التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ".
كما أوضح أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن "يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون".
وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات لقناة "المملكة" الرسمية، إن "ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث".
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ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعاً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد الجمعة 55 وفاة و7705 إصابة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464856 إصابة و5224 وفاة.
وقررت الحكومة الأربعاء زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية.
وكانت أعلنت الثلاثاء تعليق التعليم الوجاهي في كافة مراحل التعليم في المدارس والجامعات. وأعادت السلطات الأسبوع الماضي فرض حظر التجول أيام الجمعة.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
الصادق المهدي
في السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، رحل رئيس الوزراء السوداني الأسبق وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي عن عمر ناهز 84 عاماً. كان المهدي رئيس وزراء آخر حكومة منتخبة قبل انقلاب عمر البشير في 1989. وترأس المهدي حزب الأمة الإسلامي المعتدل، أحد أكبر أحزاب المعارضة في عهد البشير، وظل شخصية مؤثرة في السودان حتى بعد الإطاحة بالبشير في نيسان/ أبريل 2019. وكان صادق المهدي يلقب بـ"الحكيم“.
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
عبدالرحمان اليوسفي
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
فاليري جيسكار ديستان
توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول عن عمر 94 عاماً. كان ديستان حين انتخب في 1974 أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة إذ كان عمره 48 عاماً عندما تسلّم مفاتيح قصر الإليزيه.وضع ديستان فرنسا على سكّة الحداثة كما شهد عهده محطات بارزة في التاريخ الفرنسي الحديث بينها تشريع الإجهاض وتدشين أولى خطوط القطارات السريعة.
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
جورج بيزوس
توفي جورج بيزوس، محامي حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا عن عمر يناهز 92عاماً والذي كان تولى مهمة الدفاع عن الزعيم، الراحل، نيلسون مانديلا أمام المحكمة وتحدى نظام الفصل العنصري. ولد بيزوس في اليونان وجاء إلى جنوب إفريقيا وهو في سن المراهقة، وكان يصف نفسه بأنه شخص كافح من أجل الحرية منذ وقت مبكر. نال بيزوس خلال مسيرته العديد من الجوائز تكريما لالتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة للعنصرية.
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
كوبي براينت
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
دييغو أرماندو مارادونا
من بين أكثر الأحداث التي تركت أثرا عالميا في 2020 وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أقل من شهر على احتفاله بعيد ميلاده الستين. يرى كثيرون من عشاق اللعبة أن مارادونا هو اللاعب الأبرز في تاريخ كرة القدم، لهذا تركت وفاته صدمة كبيرة في معظم أنحاء العالم. رحل مارادونا عن العالم ولكن ذكراه ستظل حاضرة في الأذهان.
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
باولو روسي
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
إيدير
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
ميشال بيكولي
خسرت السينما الفرنسية هذا العام أحد أبرز وجوهها خلال القرن العشرين بوفاة الممثل الفرنسي الشهير ميشيل بيكولي عن عمر 94 عاماً. شارك بيكولي في أعمال سينمائية عديدة، أبرزها فيلم "احتقار" عام 1963 مع بريجيت باردو، وهو الفيلم الذي ساعده على تحقيق انطلاقته الكبرى وجعله واحدا من أساطير الشاشة الفضية.
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شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020
كامبوزيا برتوي
في نوفمبر/ تشرين الثاني، توفي المخرج وكاتب السيناريو الإيراني الأشهر كامبوزيا برتوي عن 64 عاماً. يعتبر برتوي من "المؤثرين في السينما الإيرانية الموجهة الى الأطفال". وقد شارك في كتابة سيناريو فيلم "الدائرة" الذي نال أعلى تقدير لفيلم إيراني، عندما حصل عام 2000 على جائزة "الأسد الذهبي" لمهرجان البندقية. كما فاز برتوي بجائزة "الدب الفضي" (الصورة) لمهرجان برلين 2013. إعداد: إيمان ملوك