وفاة مرضى بكورونا جراء انقطاع الأكسجين في مشفى أردني

أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، اليوم السبت (13 آذار/مارس 2021)، استقالته من منصبه بعد وفاة ستة مصابين بكورونا على الأقل جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين اليوم: "حصل نقص أكسجين في هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريباً وهذا ربما أدى إلى وفاة ستة أشخاص"، وأضاف: "هناك تحقيق جار للتأكد من إن نقص الأكسجين هو السبب الذي أدى الى وفاة هؤلاء الأشخاص الستة"، وتابع: "أنا كوزير صحة أتحمل المسؤولية الأخلاقية كاملة بهذا الخصوص وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء".

وبعد ظهر اليوم السبت وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مستشفى السلط الحكومي. وتفقد الملك عبدالله الثاني الأوضاع داخل المستشفى. وكشف التلفزيون الأردني عن صدور أمر ملكي لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن يقدم وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات استقالته.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، تعليمات بإجراء تحقيق فوري في الحادثة. وشدّد الخصاونة على أنّ "التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ".

كما أوضح أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن "يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون".

وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات لقناة "المملكة" الرسمية، إن "ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث".

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ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعاً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد الجمعة 55 وفاة و7705 إصابة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464856 إصابة و5224 وفاة.

وقررت الحكومة الأربعاء زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية.

وكانت أعلنت الثلاثاء تعليق التعليم الوجاهي في كافة مراحل التعليم في المدارس والجامعات. وأعادت السلطات الأسبوع الماضي فرض حظر التجول أيام الجمعة.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)