 وفاة ″ماما سارة″ جدة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في كينيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.03.2021

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وفاة "ماما سارة" جدة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في كينيا

توفيت "ماما سارة" جدة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بعمر 99 عاماً، وفق ما أعلنت أسرتها، التي قالت إن أوباما شعر بالحزن إزاء سماعه هذا النبأ وأنه على تواصل مع الأسرة. "ماما سارة" كانت قد أصبحت ناشطة مشهورة.

أوباما مع جدته سارة خلال زيارة له لكينيا عام 1987

أوباما مع جدته سارة خلال زيارة له لكينيا عام 1987

أعلنت أسرة أوباما في كينيا عن وفاة الجدة سارة،  التي كان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يعتبرها جدته ، إذ فارقت الحياة صباح الإثنين (29 مارس/آذار 2021) عن عمر يناهز 99 عاماً في أحد مستشفيات كيسومو غرب كينيا، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن ابنتها مارسات اونيانغو.

وأوضح المتحدث باسم العائلة الشيخ موسى إسماعيل أن وفاتها لم تكن بسبب فيروس كورونا. وقال إن الفحوص التي أجريت لها بيّنت أنها "لم تكن مصابة بكوفيد". وأشار إلى أنها "كانت مريضة لمدة أسبوع، وتدهورت حالتها أمس (الأحد)، فنُقلت إلى المستشفى ووضعت في العناية المركزة، وتوفيت هذا الصباح".

وأضاف المتحدث أنه تم إبلاغ أوباما بنبأ وفاة جدته، حيث بعث ببرقية عزاء للأسرة، وأشار المتحدث إلى أن أوباما شعر بحزن إزاء سماعه هذا النبأ وأنه على تواصل مع الأسرة.

مختارات

بعد ترقب طويل وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الجمعة إلى أرض أجداده كينيا، حيث هبطت طائرته الرئاسية في مطار نيروبي ليبدأ زيارة رسمية وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة في البلد الأفريقي.

وولدت ساره أوباما عام 1922 على ضفاف بحيرة فيكتوريا، ولُقبت "ماما ساره"، وهي الزوجة الثالثة لحسين أونيانغو أوباما، جدّ الرئيس الأمريكي لأبيه. وكان حسين أونيانغو أوباما يُعتبر من الشخصيات المحلية البارزة، وهو عسكري سابق في الجيش البريطاني في بورما، وتوفي عام 1975.

وأصبحت "ماما ساره" من المشاهير بعد زيارة قام بها عام 2006 نجل زوجها الذي كان في ذلك الوقت عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي. وأصبح منزلها المتواضع في قرية كوجيلو الواقعة على بعد 500 كيلومتر شمال غرب نيروبي بالقرب من الحدود مع أوغندا نقطة جذب سياحي، وسرعان ما فرضت حوله حراسة وأقيمت أسلاك شائكة. وفي العام 2009، أعلنت الحكومة الكينية رسمياً اعتبار كوجيلو محمية تراثية وطنية.

والتقاها  باراك أوباما عام 2015 في العاصمة نيروبي خلال زيارة رئاسية لكينيا.  ثم زارها عام 2018، ولكن هذه المرة في كوجيلو، بعد انتهاء فترة ولايته.

وأشاد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في بيان "بامرأة قوية وفاضلة وحدت أسرة أوباما وكانت رمزًا للقيم الأسرية". وأضاف "كانت محبة ومحبوبة شاركت القليل الذي تملكه مع من هم أقل اقتداراً في مجتمعها".

بعد انتخاب باراك أوباما، وضعت شهرتها في خدمة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

وعيّنت سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة "كامب مارادونا" غير الحكومية الممولة بشكل أساسي من نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا والتي تكافح سوء التغذية من خلال الرياضة. كذلك ساندت الحملة الأفريقية للقضاء على داء المثقبيات وذبابة التسي تسي، التي يدعمها الاتحاد الأفريقي.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، دب أ)

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    الكاتب: زابرينا بابست / خ.س


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