 وفاة مارادونا .. لماذا عم كل هذا الحزن العالم العربي؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.11.2020

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رياضة

وفاة مارادونا .. لماذا عم كل هذا الحزن العالم العربي؟

حزن عميق انتشر في أرجاء العالم العربي مع وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا، حتى أن البعض وصف مشاعره بعد معرفة الخبر بأنه شعر وكأنه تقدم في العمر عشر سنوات على الأقل.. فما سبب كل ذلك الحزن ؟

النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا

النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا

مع انطلاق مونديال المكسيك 1986 بدأ نجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في الصعود .. لم يكن لاعباً عادياً .. ليس مجرد شخص لديه القدرة على المحاورة والمراغة .. بل كان يفعل ذلك بأكثر الطرق دهاء وكأنه يستمتع تماماً بما يفعل بل يرغب في نقل تلك المتعة إلى من يشاهده .. تبدو الكرة معه وكأنها قد التصقت بمغناطيس قوي، ولا تفارق أقدامه إلا إذا سمح هو بذلك.

تلك القدرات الخارقة صاحبتها خارج الملعب شخصية لا تقل جدلاً عما كان عليه داخل المستطيل الاخضر .. قضى مارادونا حياته طولاً وعرضاً ودخل في عشرات الأزمات ولم تغب الكاميرات عنه لحظة ولم تخفت متابعة الملايين حول العالم لأخباره خاصة في العالم العربي. لكن "يد الله" اختارته بعد رحلة طويلة حافلة، ليعم الحزن الأرجنتين والعالم.

 

علي بن ناصر يتذكر

"يد الرب" .. كلمة كلما ذُكرت استحضر الجميع وصف مارادونا عند حديثه عن هدفه المثير للجدل الذي أحرزه خلال مباراة بلاده مع المنتخب الانجليزي في ربع نهائي مونديال 1986 .. تلك اللحظات يتذكرها جيداً الحكم التونسي علي بن ناصر والذي احتسب هدف مارادونا الذي سجله بيده في مرمى بيتر شيلتون. يقول بن ناصر الذي أصبح أول حكم تونسي يدير مباراة على هذا المستوى: "لم أشاهد لمسة اليد، لكن شككت بذلك".

 

يضيف الحكم التونسي (76 عاما) في تصريحات صحفية: "بمقدوركم رؤية المشاهد، تراجعت لأخذ رأي مساعدي البلغاري دوتشيف، وعندما أكد الهدف احتسبته"، ويقول متابعاً:" حصل لغط، قال مساعدي البلغاري لاحقا إنه شاهد ذراعين، ولم يكن يعرف إذا كانتا لشيلتون أو مارادونا".

مختارات

أعاد هدف ميسي في شباك بلباو ضمن نهائي كأس إسبانيا إلى الأذهان هدف مارادونا التاريخي في شباك إنجلترا بمونديال 1986. وأكد ميسي عبر أدائه الأخير على أنه أفضل لاعب في عالم كرة القدم وربما أفضل من الأسطورة مارادونا.

هل كان مارادونا لاعباً عادياً؟ كل من شاهده وهو في الملعب يدرك أن الرجل كان أسطورة حقيقية، وأن رحيله اليوم يمثل فاجعة في عالم كرة القدم. لكن الراحل عانى كثيراً من إدمان المخدرات. هذه محطات من حياة دييغو أرماندو مارادونا.

بعد المباراة، اعترف مارادونا بأنه استعمل يده للتسجيل معتبراً أنها "يد الرب" . 

يقول الحكم التونسي: "أنا فخور بالمشاركة في هذه التحفة، ومارادونا تذكر جيداً عندما زارني عام 2015" في إطار حملة دعائية. أهداه "الفتى الذهبي" انذاك قميصاً موقعاً "إلى صديقي الأبدي علي" أمام عدسات المصورين. شرح بن ناصر "أمضينا وقتاً رائعاً، قلت له إن يومذاك لم تكن الأرجنتين التي فازت إنما هو، مارادونا"..."هذا عبقري، أسطورة كروية، أنا كحكم لم يكن بمقدوري أن أغمض عيني للحظة وأنا اتابعه، لأنه كان قادراً على القيام بأي شيء".

حنين إلى الأيام الخوالي

يتذكر الكثيرون ممن عاصروا مونديال المكسيك 1986 ألبوم الصور الشهير الذي كان يضم صور كافة اللاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم .. كان الصغار في هذا الوقت يتبادلون الصور كل بحسب قيمتها .. كان أغلاها بالطبع صورة مارادونا .. إلى جانب صور أخرى لبوروتشاغا وسقراط وفالكاو ورودي فولر وغيرهم.

واليوم، يتذكر هذا الجيل الذي تابع ذلك المونديال بشغف شديد تلك الأيام .. تملتئ مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات يصبغها حزن عميق من هذا الجيل لوفاة لاعبهم الأشهر وأيقونتهم الكروية .. حتى أن بعضهم بكي فعلياً حين علم بخبر وفاة الفتى الذهبي.

 في هذا السياق يرى الناقد والمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي أن الحزن على رحيل مارادونا لم يكن في العالم العربي فقط ولم يصب مشجعي نابولي ولا الأرجنتينين وحدهم، وإنما عم الحزن العالم لرحيله، "فالمتعة التي منحها لعشاق الكرة في العالم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لا تدانيها متعة .. حزن على الكيفية التي رحل بها دييغو بعد معاناة طويلة للغاية .. حزن على فقدان براعة ومتعة لم يعوضها ميسي أو رونالدو أو زيدان أو رونالدينهو".

يضيف دراجي في حواره مع DW عربية أن "دييغو ارماندو مارادونا يبقى لعشاق الكرة حول العالم رمزاً وقيمة كبيرة للغاية، فالكثير من عشاق الكرة من جيلنا بالدرجة الأولى أحبوا كرة القدم من خلاله لذلك كان الحزن كبيراً".

صورة البطل

أما الناقد الرياضي المصري حسن المستكاوي فيرى أن الكثيرين في العالم العربي رأوا في مارادونا صورة البطل.

ويشرح الناقد الرياضي المخضرم قائلا: " كان العالم العربي محروماً الى حد ما من مشاهدة البطولات الكبرى في فترات الستينات والسبعينات، أما في مونديال 1986 فقد شاهد العالم بأسره مارادونا وهو يلعب على الهواء مباشرة وكيف يمارس دور البطل والقائد من ضمن هؤلاء المشاهدين طبعاً المتفرجين من العالم العربي" بحسب ما قال خلال حواره مع DW عربية.

ويقول المستكاوي إن الكثيرين الذين شاهدوا هذه البطولة رأوا في مارادونا صورة البطل الذي بدا وكأنه يمتطي حصاناً أبيض ويشهر سيفه ويهزم جيش من فريق منافس كالمنتخب الانجليزي، إضافة إلى أنه واحد من اللاعبين القلائل الذين كانوا في تاريخ كرة القدم على مدار فترة طويلة يحب الناس أن تذهب اليه الكرة هو تحديداً وليس أي أحد آخر.. كانوا يريدون أن يروه هو فقط وحده وهو يتلاعب بالجميع ويتحرك بالكرة هنا وهناك .. هذه هي قيمة مارادونا .. مهارته الفذة، خصوصاً أنه ظهر وتجلت مهارته في بدايات زمن الكرة الصعبة حيث الدفاع اللصيق والمساحات الضيقة".

ويوضح المستكاوي أن أحد أهم أسباب تتويج مارادونا بطلاً قومياً في بلاده هو أن "هذه البطولة كانت تعني الكثير بالنسبة للشعب الأرجنتيني حيث اعتبرت أشبه بالرد على هزيمة انجلترا للارجنتين في حرب الفوكلاند، ولذلك عندما هزمت الأرجنتين انجلترا ثم توجت الأرجنتين بكأس العالم اعتبره الناس قائد لأمة وليس مجرد قائد لفريق رياضي وبأن مارادونا ثأر لهم ولبلاده من الهزيمة العسكرية، لذا بقي حتى لحظة وفاته الأسطورة الأكبر في بلاده بل وربما حول العالم".

ويشير المستكاوي إلى افتقاد عشاق كرة القدم للاعب بمهارات مارادونا منذ اعتزال النجم البرازيلي بيليه "بفارق بلغ نحو  10 سنوات كان العالم فيها متشوق إلى البطل الأسطوري بنفس مهارات بيليه مع فارق الزمن الذي أثر على طريقة لعب كرة القدم نفسها لذا يراه العالم أحد أساطير اللعبة"

على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت الكثير من الصور لمارادونا وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية ويتحدث عن القضية وأبدى أكثر من مرة دعمه للفلسطينيين، وهو ما يعزوا إليه الكثيرين تضاعف الإعجاب به في العالم العربي بشكل خاص.

 

فقير .. مثلنا!

عاش مارادونا في طفولته وشبابه حياة صعبة للغاية وسكن في منطقة شديدة الفقر في الأرجنتين ولعب الكرة مثل الكثيرين حول العالم في تلك الحواري الضيقة وهو ربما ما صقل موهبته بشدة. مع الوقت بدأ نجمه في الصعود وانتقل بأسرته إلى مكان أفضل لكنه لم ينس نشأته ولم ينس الفقراء.

يقول المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي إن "هناك الكثيرين في العالم العربي ممن تخرجوا في مدرسة الفقر نفسها التي تخرج فيها مارادونا، فصار بسبب ذلك رمزاً للفقراء والضعفاء وأصبح لهم مثالاً وقدوة على إمكانية التغلب على الظروف الحياتية الصعبة".

يضيف دراجي أن مارادونا أصبح رمزاً لتلك الأحياء الفقيرة التي يمكنها أن تُخرج نوابغ في الكثير من المجالات ومنها كرة القدم ليفتخر به نظرائه وأمثاله، حتى هو نفسه بعدما صار مشهوراً كان كلامه عن الفقراء والضعفاء والمهمشين ومن يقطنون الأحياء الفقيرة، فبسبب ذلك ازداد عشق الجماهير له".

ويرى الناقد الرياضي المصري حسن المستكاوي أن أحد الجوانب المميزة لمارادونا كانت شخصيته المستقلة والكاريزمية، "فقد كان صديقاً لرؤساء فنزويلا وكوبا في أوج أزمة البلدين مع الولايات المتحدة.. كان شخصية مستقلة تماماً .. رأينا ذلك وهو يعلم كاسترو لعب كرة القدم ويريه صورته كوشم على ساقه.. كلها أمور انتقلت إلى العالم العربي وصبغته بهذه الهالة من التقدير".

ويختتم المستكاوي حديثه بالقول: "في النهاية تبقى المهارات الرائعة والعبقرية لمارادونا هي سبب حب الناس له .. بمنتهى البساطة هذا الرجل قدم لنا السعادة والبهجة والمتعة في ملاعب كرة القدم .. كل الأجيال التي كبرت اليوم مع لحظة وفاته هي تشعر بنوستالجيا لزمن شبابهم وصغرهم ومتابعته وهو يمتعهم في الملاعب لذلك كان التأثر بوفاته كبيراً ".

عماد حسن

  • Diego Maradona

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    الحزن يخيم على الأندية

    الحزن يخيم على الأندية توفى أسطورة الكرة العالمية دييغو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عاماً في منزله بأحد ضواحي العاصمة متأثراً بأزمة قلبية. ونعى العالم الكروي بالكامل، وليس وطنه الأرجنتين فحسب، وفاة أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

  • Diego Maradona Fußball Flash-Galerie

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    العالم يشاهد مراوغة مارادونا

    بدأ مارادونا مشواره الكروي باللعب في سن مبكرة بنادي أرجنتينوس جونيورز، ومن هناك انتقل إلى بوكا جونيورز في بوينس آيرس. فقد كان النادي المفضل لأبيه، وتُوج معه بلقب الدوري الأرجنتيني عام 1981. ثم سرعان ما انتقل دييغو بعد ذلك إلى أوروبا للانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد أن أصبحت الأرجنتين صغيرة للغاية بالنسبة له.

  • Udo Lattek mit Diego Armando Maradona

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    مارادونا يشتبك مع أودو لاتيك

    لقد أنفق النادي الكتالوني رقماً قياسياً بلغ 7,3 مليون دولار في عام 1982 للفوز بتوقيع الفتى الأرجنتيني الساحر مارادونا، ولكنه لم يكن سعيداً قط في برشلونة. واشتبك مارادونا باستمرار مع المدير الفني الألماني أودو لاتيك، وذلك لاهتمامه المفرط بإقامة الحفلات الليلية في منزله الجديد وتعمد السهر. وبعد ثلاثة أعوام، ترك مارادونا النادي وربما اتخذ القرار الأفضل في مسيرته.

  • Diego Maradona SSC Neapel

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    بطل نابولي بلا منازع

    في يوليو/ تموز 1984، انتقل مارادونا إلى نابولي مقابل مبلغ قياسي عالمي آخر قدره 10.5 مليون دولار. ولم يحقق النادي الإيطالي قبل مارادونا سوى كأس إيطاليا عامي 1962 و1976، لكن الفتى الأرجنتيني قاد النادي بين عامي 1984 و1991 للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989.

  • SSC Neapel Fans Diego Maradona Fahne

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    من بطل إلى إيقونة

    في نابولي تخلد مارادونا بطلاً، ولكن إقامته في المدينة ومغامراته فيها اتسمت بالشهرة والسمعة السيئة، إذ بدأ في تعاطي الكوكايين والاقتراب من المافيا المحلية. لقد تمتع مارادونا بالحياة إلى أقصى حد، على حافة الشرعية. ولكن شعبيته ظلت رغم من ذلك، وبات إيقونة خالدة.

  • Diego Maradona Fußball WM 1986

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    دييغو مارادونا ولقب كأس العالم

    لم يترك أي لاعب آخر بصماته على بطولة كأس العالم كما فعل مارادونا عام 1986. فقد فاز بالبطولة مع الأرجنتين وأصبح نجم كرة القدم بلا منازع. وأحرز هدفه الشهير – المعروف بـ "يد الله"- ضد إنجلترا في ربع النهائي، لكنه تبعه بهدف آخر في نفس المباراة وكان واحداُ من أكثر الأهداف إثارة في تاريخ اللعبة. واُختير مارادونا كأفضل لاعب في البطولة.

  • Fußball-WM-Finale Deutschland - Argentinien 1990

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    الهزيمة الأصعب

    كانت واحدة من أصعب اللحظات في مسيرة مارادونا الكروية عندما خسر نهائي كأس العالم أمام المنتخب الألماني في إيطاليا عام 1990، حيث حد المدافع غيدو بوخفالد من خطورته في المباراة، ليسجل الألماني أندرياس بريمه هدف الفوز من ركلة جزاء مانحاً ألمانيا المجد ويفسد حلم مارادونا في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية. الكابتين لوتر ماتيوس يواسي مارادونا بالخسارة.

  • Diego Maradona beim Training

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    لحظات متهورة

    وعلى مستوى الأندية انتقل مارادونا إلى إشبيلية عام 1992 قبل أن يعود إلى وطنه الأرجنتين. ولعب خمس مباريات فقط بقميص نيولز أولد بويز. ففي فبراير/ شباط 1994 أطلق النار من بندقية هوائية على الصحفيين بعد محاصرة فيلته بالقرب من العاصمة بوينس آيرس وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر مع وقف التنفيذ.

  • Argentinien 2008 Diego Armando Maradona

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    قرار الاعتزال

    خاض مارادونا مباراته الأخيرة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1997 مع نادي بوكا جونيورز الذي كان يدعمه دائماً. وقبل ذلك، تم إيقافه عن اللعب لمدة 15 شهراً بسبب تعاطيه المواد المخدرة. ومن أجل تجنب المزيد من الإيقاف، أعلن مارادونا اعتزال اللعب في نهاية الشهر، وهو يبلغ من العمر 37 عاماً، لينهي مسيرته الكروية المليئة بالسحر والإبداع والفضائح والتهور.

  • Lionel Messi Diego Maradona

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    تدريب المنتخب.. حلم يتحقق ولكن...

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 عُين مارادونا مدرباً لمنتخب الأرجنتين، على الرغم من قلة خبرته التدريبية. ورغم نجومه الكبار ومنهم ليونيل ميسي فقد عانى فريقه في نهائيات كأس العالم 2010، حيث خسر 4-0 أمام ألمانيا في ربع النهائي وتمت إقالته في النهاية. ومن ثم درب أندية في المكسيك وأماكن أخرى، لكنه لم يكن بنفس مستوى نجاح مسيرته الكروية.

  • Bildergalerie Fidel Castro

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    مارادونا والسياسة

    بعد مسيرته الكروية ظل مارادونا يتصدر عناوين الصحف - على سبيل المثال عندما زار الرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو. كان هناك تقارير منتظمة عن إقامة حفلات كبيرة واستخدام مفرط للمخدرات والكحول. فأينما حل مارادونا كان موضع ترحيب.

  • Russland WM 2018 Maradona

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    صراع مع المرض

    لقد أدى أسلوب حياة مارادونا إلى مشاكل صحية، بما في ذلك وزنه. أكثر من مرة تفادى الموت، إلى أن وفاته المنية أمس. وبعد أن خضع اللاعب السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ، تعرض مارادونا لأزمة قلبية أمس الأربعاء وتوفي عن عمر يناهز 60 عاماً. إعداد يورغ ستروشين/ و.ع


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