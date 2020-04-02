 وفاة لاجئ سوري في لبنان بعد إضرامه النار في نفسه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وفاة لاجئ سوري في لبنان بعد إضرامه النار في نفسه

لاجئ سوري في لبنان ينتحر عبر إحراق نفسه، بسبب وضعه المالي الصعب، على خلفية تفشي وباء كورونا والآثار الناجمة عن ذلك، حيث لم يعد قادرا على إعالة أسرته.

مخيم عرسال لاجئين

أحد مخيمات اللاجئين في لبنان، حيث يعيش اللاجئون السوريون في ظروف صعبة

قام لاجئ  سوري  في العقد السادس من عمره بسكب البنزين على جسده وإضرام النار فيه. وتوفي الرجل، بعد نقله إلى المستشفى، نتيجة الحروق الشديدة التي تعرض لها، وهي حروق من الدرجة الثالثة، كما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

مختارات

تزداد المخاوف من إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين في اليونان والأردن ولبنان وكذلك في مخيمات النازحين شمال سوريا. فما هي الإجراءات التي تتخذها الدول والمنظمات لمنع وصول الفيروس للمخيمات؟ (10.03.2020)

بعد أن شنت السلطات في لبنان حملة على العمالة "غير اللبنانية"، طالت بالخصوص لاجئين سوريين، وصف البعض الحملة "بالعنصرية"، بينما رحب آخرون بها. مهاجر نيوز رصد مواقف العاملين وأرباب العمل، وآراء المسؤولين. (15.08.2019)

بعد هدم منازل لاجئين سوريين في عرسال، تزيد السلطات اللبنانية من ضغوطها على اللاجئين السوريين إذ دعت أرباب العمل إلى طردهم واستبدالهم بعاملين لبنانيين. وهذا ما يثير سخط بعض أرباب العمل. فما هو السبب؟ (02.08.2019)

وقالت الوكالة إن السوري ب.ح، مواليد عام 1968، أقدم على إحراق نفسه بمادة البنزين في بلدة تعلبايا البقاع الأوسط، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة. وقد نقل إلى مستشفى البقاع بحالة حرجة، وبحسب التحقيقات الأولية لقوى الأمن الداخلي فإن الحروق في جسمه من الدرجة الثالثة.

وذكرت منظمة خيرية لبنانية، اليوم الاثنين (6 أبريل/ نيسان 2020) أن اللاجئ السوري لم يعد لديه المال لإعالة أسرته.

ويعيش في لبنان قرابة 900 ألف لاجئ سوري، بحسب الأمم المتحدة. وقياسا لعدد السكان في لبنان، فإن هذا يعد أكبر رقم للاجئين في العالم. كما أن العدد الحقيقي للاجئين في لبنان يمكن أن يكون أعلى من هذا الرقم.

ويعاني الكثير من السوريين في لبنان من صعوبات مالية واقتصادية كبيرة، في البلد الذي يعيش أصلا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية.

وزاد تفشي وباء كورونا من حدة الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، وهذا الأمر أثر بدوره كثيرا على اللاجئين السوريين في هذا البلد، حيث فقد كثيرون عملهم.

وتم تسجيل 519 حالة إصابة بكورونا في لبنان، و19 حالة وفاة.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا)

مشاهدة الفيديو 02:36

الطواقم الطبية في لبنان تحارب وباء كورونا

 

مواضيع ذات صلة

Libanon Sidon | Flüchtlinge aus Syrien

هيومن رايتس ووتش: تمييز بحق السوريين في لبنان بسبب كورونا 02.04.2020

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش "إجراءات تمييزية" تتخذها بلديات لبنانية بحق اللاجئين السوريين في إطار مواجهة تفشي كورونا في البلاد. يأتي ذلك في حين ينتشر كورونا في سوريا أيضاً، إذ تم عزل بلدة جنوب دمشق لمنع انتشار كورونا.

أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان 20.07.2019

لدى اللاجئين السوريين الذين يفرون إلى لبنان تطلعات قوية على نحو متزايد للعودة إلى موطنهم مع استقرار الوضع في سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية ، وفقًا لمتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

Syrien Idlib Ihsim Zerstörungen

لاجئ سوري في لبنان: رغم الحنين لن أعود إلى سوريا 01.07.2019

رغم الخشية من العودة إلى بلادهم، يتم ترحيل لاجئين سوريين من لبنان. اللاجئ السوري قيس سعيد يرفض العودة. ديانا هودالي التقته في بيروت.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  