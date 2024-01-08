وفاة "قيصر" كرة القدم الألمانية فرانز بكنباور

توفي أسطورة الكرة الألمانية "القيصر" فرانز بكنباور عن عمر ناهز 78 عامًا. المستشار شولتس أشاد به قائلا "إنه كان من أعظم لاعبي كرة القدم في ألمانيا". وكان بكنباور انسحب من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانز بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، يوم أمس الأحد، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة مساء اليوم الاثنين (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2024) لوكالة "سيد" أحد فروع فرانس برس.

كان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية ثلاث مرات متتالية، وكان يحمل لقب القيصر، الذي عرف به في أنحاء العالم.

وانسحب بكنباور (78 عاما)، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدربها بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

وقالت العائلة بحسب ما نقل موقع صحيفة "بيلد": "ببالغ الحزن نعلن أن زوجي ووالدنا فرانز بيكنباور، توفي بسلام أمس الأحد، محاطًا بعائلته. نرجو أن تكون هناك قدرة على الحداد في صمت والامتناع عن طرح أي أسئلة".

في غضون ذلك أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بـ "القيصر" بكنباور وقال عبر موقع إكس (تويتر سابقا) إن "فرانز بكنباور، بطل العالم كلاعب ومدرب، كان من أعظم لاعبي كرة القدم في ألمانيا، وكان هو القيصر بالنسبة للكثيرين لأنه ألهم أجيالا بالحماس تجاه كرة القدم الألمانية".

وأضاف: "سوف نفتقده، وأفكاري مع عائلته وأصدقائه".

وأعرب لوتار ماتيوس، عميد لاعبي العالم السابق الفائز بكأس العالم 1990 عن صدمته من وفاة بكنباور وقال بحسب ما نقلت بيلد: "وفاته خسارة لكرة القدم ولألمانيا ككل. لقد كان واحدًا من أعظم اللاعبين كلاعب ومدرب، ولكن أيضًا خارج الملعب".

وأضاف ماتيوس قائلا: "كان فرانز شخصية بارزة ليس فقط في كرة القدم، وكان يتمتع باعتراف عالمي. كل من عرفه يعرف كم كان فرانز شخصًا عظيمًا وكريمًا. لقد رحل عنا صديق جيد. سأفتقده – سنفتقده جميعًا!".

الحزن يخيم على المنتخب الألماني

بدوره أشاد بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ورودي فولي مدير المنتخب ويوليان ناغلسمان المدير الفني للفريق بالأسطورة فرانز بكنباور الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين.

وقال نويندورف في بيان لاتحاد الكرة الألماني: "وفاة فرانز بكنباور نقطة تحول حقيقية، ننظر للخلف إلى حياته العملية باحترام وتقدير كبير، بوفاته فقدنا لاعب كرة استثنائي وشخص محبوب، القيصر كان واحدا من أفضل اللاعبين في رياضتنا على الإطلاق، بخفته وأناقته ونظرته العامة".

وأضاف نويندورف "لقد وضع (بكنباور) المعايير داخل الملعب، دقته وشخصيته كمدير للفريق وطاقته وقيادته كرئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم، أمور لا تنسى، فرانز بكنباور يعيش خلف إرث رائع لكرة القدم الألمانية وكرة القدم بشكل عام".

وأوضح فولر "أنا حزين للغاية بنبأ وفاته، اعتبرها أحد الامتيازات في حياتي أن أعرف وأعاصر فرانز بكنباور، وقتنا معا في المنتخب الوطني تم تتويجه بلقب كأس العالم 1990 في روما، اللقب لم يكن ليتحقق دون تدريبه الرائع".

وتابع قائلا: "القيصر كان ملهما لأكثر من جيل، سيبقى دائما الضوء المشع لكرة القدم الألمانية، بوفاة فرانز بيكنباور خسرت الكرة الألمانية شخصيته الرائعة وقد خسرت أنا صديقا جيدا".

بدوره أشار يوليان ناغلسمان من جانبه "بالنسبة لي فرانز بكنباور كان أفضل لاعب في تاريخ ألمانيا، تأديته في مركز الليبرو غير من شكل اللعبة،.. ... أنا ممتن وفخور لأنني تعرفت عليه وسأتذكره باعتزاز".

وبكنباور واحد من ثلاثة رجال فازوا بكأس العالم لاعبين ومدربين وتأتي وفاته بعد ثلاثة أيام من رحيل البرازيلي ماريو زاغلو أول رجل يفوز بالبطولة مدربا ولاعبا. والثالث هو ديدييه ديشان مدرب فرنسا.

وفي ختام مسيرته التدريبية، انتقل بكنبارو لإدارة كرة القدم، لكن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) قررت تغريمه في 2016 لعدم تعاونه في تحقيق في مزاعم فساد متعلقة بمنح تنظيم كأس العالم 2018 و2022.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)