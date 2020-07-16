أعلن اليوم الاثنين (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) عن وفاة عزة الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والذي تولى مناصب عليا في حزب البعث الذي وصل إلى الحكم في العراق للمرة الثانية عام 1968. وعقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وما تلاه من سقوط لنظام صدام حسين، فرّ الدوري إلى مكان مجهول.



ورصدت الولايات المتحدة عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن مكانه. ولا يشير أي من بياني إعلان وفاته الى المكان الذي فارق فيه الحياة.

وكتبت رغد صدام حسين في تغريدة "أعزي نفسي وكل العراقيين (...) عمّي الغالي الرفيق المناضل عزة ابراهيم الدوري". ونشر حزب البعث أيضاً بياناً أعلن فيه وفاة الدوري الذي شغل منصب نائب رئيس قيادة الثورة في الحزب.

وسرت مراراً شائعات عن وفاة الدوري المولود عام 1942، كان يتم نفيها من قياديين أو مؤيدين لنظام البعث. وبعد عام 2003، لعب البعثيون دوراً أساسياً في مقاومة الأميركيين قبل أن يتقاربوا مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تعرض لهزيمة عسكرية في العراق أواخر عام 2017.

وفي فيديو نشر على الانترنت في تموز/يوليو 2014، وصف الدوري عناصر التنظيم بأنهم "أبطال".

وكان الدوري مرتبطاً أيضاً بـ"جيش رجال الطريقة النقشبندية" الذي كان يضم عدداً كبيراً من المقاتلين المناهضين للغزو الأميركي.

ح.ز/ خ.س (أ.ف.ب، رويترز)