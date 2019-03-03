 وفاة طفلين بعد غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل اليونان | أخبار | DW | 07.03.2019

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أخبار

وفاة طفلين بعد غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني أن ثلاثة أشخاص بينهم طفلين لقوا مصرعهم إثر غرق زورق للمهاجرين قرابة سواحل جزيرة ساموس. وكان هناك أكثر من عشرة مهاجرين على متن الزورق لدى غرقه.

Idomeni Flüchtlingskind mit Spidermanpuppe (picture-alliance/AP Photo/V. Ghirda)

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم طفلان مصرعهم اليوم الخميس (السابع من آذار/مارس 2019) لدى غرق زورق للمهاجرين قرابة سواحل جزيرة ساموس اليونانية، وفق ما أعلن خفر السواحل اليوناني. وكان هناك 12  مهاجرا على متن الزورق على الأقلّ، أما الطفلان فقد توفيا بعد وقت قليل من انتشالهما من المياه. وعثر على جثة رجل بعيد ذلك، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ بداية العام الجاري عبر 3600 مهاجر بحر إيجة من تركيا إلى الجزر اليونانية حسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في حين سلك 1503 مهاجر الحدود البرية من تركيا إلى اليونان. وتجدر الإشارة إلى أن 174 مهاجرا ماتوا غرقا في بحر إيجة لدى محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية. وقتل أكثر من مئتي مهاجر ولاجئ منذ بداية العام الجاري 2019 لدى عبورهم البحر المتوسط، غالبيتهم كانوا متوجهين إلى إيطاليا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

 

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وتستقبل اليونان أكثر من سبعين ألف لاجئ ومهاجر، غالبيتهم من سوريا، غادروا بلدانهم منذ 2015.

وتضم جزيرة ساموس الواقعة على الشاطئ الشرقي لبحر إيجه قرابة سواحل تركيا واحداً من أكثر المخيمات ازدحاماً في البلاد لا يتسع لأكثر من 700 شخص لكنه يستقبل 4 آلاف مهاجر. وتنتقد الجماعات الحقوقية باستمرار أوضاع المخيمات الموجودة على هذه الجزيرة اليونانية. وتقول الحكومة اليونانية إن المشكلة تعود جزئياً إلى تراكم طلبات اللجوء بشكل كبير.

خ.س/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز

https://bit.ly/2C7ZxWC

 

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  • Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

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