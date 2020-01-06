 وفاة ضحية ألمانية سابعة في حادث الدهس بشمال إيطاليا | أخبار | DW | 06.01.2020

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أخبار

وفاة ضحية ألمانية سابعة في حادث الدهس بشمال إيطاليا

ارتفع عدد ضحايا حادث الدهس بمنطقة جنوب تيرول الواقعة في إيطاليا إلى سبعة سياح كلهم ألمان. وفيما تستبعد الشرطة فرضية أن يكون الحادث مدبرا، تظهر التحقيقات أن السائق، الذي أبدى ندما كبيرا، كان مخمورا ويقود بسرعة كبيرة جدا.

سائق مخمور يدهس سياحا ألمانا في جنوب تيرول بإيطاليا

عندما وقع الحادث في جنوب تيرول توفي في الحال ستة ألمان، وفي اليوم التالي ماتت الضحية السابعة

لقيت ضحية ألمانية سابعة حتفها اليوم الاثنين (السادس من يناير/ كانون الثاني 2020) متأثرة بجروحها إثر دهس رجل بسيارته مجموعة من السياح بشمال إيطاليا أمس الأحد. وقالت الشرطة في مدينة بولزانو إن الضحية سائحة ألمانية توفيت في مستشفى في إنسبروك بالنمسا، وبذلك يرتفع عدد الضحايا الألمان جراء الحادث إلى سبعة أشخاص.

في غضون ذلك قال المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السائق (27 عاما)، الذي صدم بسيارته مجموعة من الأشخاص بشمال إيطاليا، مما أسفر عن مقتل سبعة ألمان، تم نقله إلى السجن بعد خروجه من المستشفى في برونيكو (برونيك) في جنوب تيرول، الناطقة باللغة الألمانية في إيطاليا.

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ولا تزال الشرطة وممثلو الادعاء يحققون في الظروف التي وقع فيها الحادث في قرية لوتاش (لوتاغو) الجبلية. وأظهر فحص لدم قائد السيارة وجود نسبة كحول تزيد عن 1.9 جزء في الألف، علما بأن الحد المسموح به لا يتجاوز 0.5. وتعمل الشرطة على افتراض أن الرجل كان يقود السيارة بسرعة كبيرة وقت وقوع الحادث.

وقال اليساندرو تونون، محامي السائق، لوكالة الأنباء الألمانية إن موكله يعرف أنه كان متناولا للكحول، لكنه يشعر بالدهشة لوجود هذه النسبة المرتفعة من الكحول في دمه. وتابع تونون أن الرجل كان بمفرده في السيارة، مضيفا أنه انفصل مؤخرا عن حبيبته لكن هذا لا علاقة له بالحادث وأضاف أن موكله قال له "إنه كان من الأفضل أن يموت هو بدلا من كل أولئك الناس".

والضحايا السبع هم أربع نساء وثلاثة رجال، وجميعهم من ألمانيا. كما أصيب 10 أشخاص آخرين، من بينهم أربعة إصابتهم خطيرة. وقالت الشرطة إن اثنين من المصابين من جنوب تيرول في حين أن الآخرين من ألمانيا.

وكان السائحون وصلوا إلى المنطقة في رحلة للتزلج ويعتقد أنهم كانوا في طريقهم للعودة من ناد للرقص عندما وقع الحادث. وتستبعد الشرطة أن يكون الحادث مدبرا. ويواجه سائق السيارة عقوبة تصل إلى السجن لمدة 18 عاما.

أ.ح/ص.ش (د ب أ)

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    الكاتب: زمن البدري


 

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