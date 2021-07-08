وفاة صحفي هولندي متخصص بقضايا الجرائم متأثرا بجراح إصابته

أعلنت عائلة بيتر ار دي فريس اليوم الخميس (15 يوليو/ تموز 2021)، وفاة الصحفي المتخصص في تغطية الجرائم في هولندا متأثرا بجراحه إثر تعرضه لعملية إطلاق نار قبل نحو أسبوع في مدينة امستردام.

وهزت الواقعة هولندا بقوة، وندد العاهل الهولندي فيليم ألكسندر بهذا الهجوم الذي وصفه بـ "اعتداء على الديمقراطية"، وقال خلال زيارة رسمية لبرلين الأسبوع الماضي "هذا اعتداء على الصحافة إحدى ركائز سيادة القانون عندنا ... ومن هنا فهو اعتداء على نظامنا الدستوري". وفي العادة لا يعلق العاهل الهولندي على حوادث فردية.

واشتهر الصحفي بيتر ر. دي فريس، الحائز على جائزة إيمي الدولية بتحقيقاته والتي من أشهرها اختفاء الفتاة ناتالي هولواي في جزيرة أروبا بالبحر الكاريبي عام 2005. كما يشار إلى أنه كان أحد المقربين للشاهد الرئيسي في محاكمة كبيرة مستمرة حاليا ضد الجريمة المنظمة.

وأثار الاعتداء على دي فريس غضبا شديدا على المستوى الأوروبي أيضا، إذ قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة "هذه جريمة ضد الصحافة واعتداء على قيمنا الديمقراطية وسيادة القانون". وقال ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن وسائل الإعلام هي عماد الديمقراطية. وأضاف "الاعتداء على الصحفيين اعتداء علينا جميعا".

وتمّ احتجاز ثلاثة أفراد على الأقل قيد التحقيق، حيث ترجح السلطات أن يكون أحد هؤلاء الموقوفين هو الجاني.

و.ب/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)