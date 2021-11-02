 وفاة صباح فخري.. ملك ″القدود الحلبية″ وأسطورة الغناء الأصيل | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 02.11.2021

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ثقافة ومجتمع

وفاة صباح فخري.. ملك "القدود الحلبية" وأسطورة الغناء الأصيل

تودع الموسيقي العربية أحد أهم أعمدتها وواحد من أهم رموز الطرب العربي الأصيل، الفنان صباح فخري، المتربع منذ أكثر من ستة عقود دون استثناء على عرش غناء القدود الحلبية، بعد أن وفاته المنية عن عمر يناهز 88 عاما.

الفنان الكبير صباح فخري يودع الحياة عن عمر ينهاز 88 عاماً.

الفنان الكبير صباح فخري يودع الحياة عن عمر ينهاز 88 عاماً.

توفي المطرب السوري صباح فخري أشهر من غنى القدود الحلبية والموشحات، صباح الثلاثاء (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) عن عمر يناهز 88 عاما بعدما "توقف قلبه عن النبض"، وفق ما أفادت عائلته.

وقال نجله أنس فخري لوكالة فرانس برس "لقد توفي في دمشق وفاة طبيعية، توقف قلبه عن النبض وغادرنا". وأضاف "في قلوبنا حزن كبير. لا أعرف ماذا أقول، إنها خسارة كبيرة للفن السوري". وشدد على أن الراحل "عاش كأسطورة حيّة والأسطورة لا تموت، وسيبقى أسطورة حلب وسوريا". 

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وقد نعت  نقابة الفنانين-فرع دمشق أيضا "الفنان القدير"، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً تفاصيل الدفن والتشييع.

واشتهر صباح فخري المولود عام 1933 في مدينة حلب بتأدية الموشحات والقدود الحلبية. وكان الفنان معروفا بوصلاته الفنية الطويلة على المسرح. وقد سجل رقما قياسيا من خلال غنائه على المسرح مدة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كراكاس بفنزويلا 1968، وفقا لما أوردته وكالة الانباء السورية (سانا).

وشغل الفنان الراحل مناصب عدة، إذ انتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، بحسب نبذة أوردتها عنه وكالة "سانا". وقلِّد وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة في 2007 "تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل".

صباح فخري.. سبب التسمية

اسم صباح فخري  لم يكن اسمه الحقيقي وإنما جاء تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته التي ظهرت منذ الصغر. واسمه الحقيقي هو صبحي أبو قوس. ويروي كتاب (صباح فخري سيرة وتراث) للكاتبة السورية شدا نصار أبرز مراحل حياة أسطورة الموشحات العربية على مدى عقود حيث تقول الكاتبة إن الفنان سامي الشوا تعهده بالرعاية وغير اسم الفنان الناشئ  أبو قوس إلى "محمد صباح" فاصطحبه معه في جولات غنائية بالمحافظات.

وتضيف شذا نصار في كتباها أن النائب السياسي المخضرم  فخري البارودي الذي أسس معهدا للموسيقى في دمشق، أُعجب بخامة صوت محمد صباح الفريدة وتوقع لها مستقبلا ساطعا.

صباح فخري في إحدى حفلاته التي أقامها في الدارالبيضاء بالمغرب في عام 2008.

صباح فخري في إحدى حفلاته التي أقامها في الدارالبيضاء بالمغرب في عام 2008.

وتضيف الكاتبة "في إحدى الحفلات الإذاعية المباشرة على الهواء والتي كان يقدمها المذيع صباح القباني شقيق الشاعر نزار قباني أراد النائب فخري البارودي أن يتبنى المطرب محمد صباح ويعطيه لقبه فقدم المذيع المطرب باسم صباح فخري"، وهكذا تحول اسمه من لقبه الثاني محمد صباح إلى صباح فخري.

موهبة وصوت فريد

ابن حلب القديمة الذي ولد فيها عام 1933،  أنشد في أول حلقة مدفوعة الأجر وهو لم يتجاوز الثامنة من عمره. اشتد عوده وازداد تعلقه بالإنشاد والتجويد من خلال مجالسته كبار منشدي الطرب الأصيل واجتاز امتحانات غنائية صعبة على أيدي "السمّيعة" الذين يتمتعون بآذان لا تخطئ النغم وتكشف خامات الصوت وتجري اختبارات حتى لكبار الأصوات آنذاك مثل محمد عبد الوهاب وأم كلثوم اللذين زارا حلب للغناء على مسارحها في ثلاثينيات القرن الماضي.

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ولم يكد صباح فخري يبلغ الثانية عشرة من عمره حتى وجد نفسه يغني في حضرة رئيس الجمهورية السورية آنذاك شكري القوتلي خلال زيارته إلى حلب عام 1946 ما اعُتبر محطة مصيرية قفزت بفتى الموشحات إلى خارج حدود حلب.

أول تجربته مع التلحين بدأها في الرابعة عشرة بأنشودة (يا رايحين لبيت الله / مع السلامة وألف سلام / مبروك عليك يا عبدالله / يا قاصد كعبة الإسلام).

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لكن انتقال حنجرة فخري من الصبا إلى الشباب تسبب في حشرجة فاجأت صاحبها وصعقت خبراء الغناء إذ يقول كتاب شدا نصار إن هرمونات الرجولة غيّرت من طبيعة صوته وتكوين حنجرته الذي بدا كالمبحوح. وتكتب نصار: "لعبت الحالة النفسية لصباح دورها السلبي. كلما حاول أن يرفع عقيرته للغناء كان يفاجأ بشخص آخر يغني من حنجرته. إنه ليس صوتي.. لست أنا ما الذي حصل؟ كلها تساؤلات كان يضج بها رأس الشاب الذي بدأ يشعر بفقدان أغلى ما وهبه إياه الخالق".

من الاعتزال إلى النجومية

في سن الخامسة عشرة أطبق صباح فخري على صوته واعتزل الغناء مكرها فراح يبحث عن لقمة عيشه في الترحال بين قرى ريف حلب، لكن "مع اكتمال رجولته تبلورت حنجرته واكتمل تكوينها لتعيد للكنز الدفين تألقه وعاد صوت صباح فخري الرجل يشقّ لنفسه مكاناً بين ذكريات سنين المراهقة في أحياء حلب وبيوتها".

عاد فخري إلى أضواء الشهرة من بوابة إذاعة حلب وسهرات إذاعة دمشق وما كان يعرف بخيمة حماد التي غنى فيها مع المطربة اللبنانية صباح وهناك قدم الموال بالقدود الحلبية وغنى (مالك يا حلوة مالك) و(يا مال الشام ويالله يا مالي /طال المطال يا حلوة تعالي).

غنى صباح فخري (نغم الأمس) مع رفيق سبيعي وصباح الجزائري حيث سجل ما يقرب من 160 لحنا ما بين أغنية وقصيدة ودور وموشح وموال وقد حافظ على التراث الموسيقي العربي الذي تتفرد وتشتهر به حلب.

كما تلى "أسماء الله الحسنى" مع الفنان السوري عبد الرحمن آل رشي والفنانة منى واصف والفنان وزيناتي قدسية.

سجل المسلسل الإذاعي (زرياب) كما لحن وغنى العديد من القصائد العربية حيث غنى لأبي الطيب المتنبي وأبو فراس الحمداني ومسكين الدارمي ولابن الفارض والرواس وابن زيدون وابن زهر الأندلسي ولسان الدين الخطيب. عمل مع الإخوان الرحابني وغنى إلى جانب السيدة فيروز، كما أنه شارك الفنانة وردة الجزائرية التمثيل في بطولة مسلسل (الوادي الكبير) الذي تم تصويره في لبنان في عام 1974.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Elvis Presley at Sun Studio in Memphis in 1956 (picture alliance/AP Images)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    ولد الأسطورة إلفيس بريسلي عام 1935 في مدينة توبيلو، بولاية مسيسبي. وبدأ مسيرته الفنية في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية. التقطت هذه الصورة عام 1954 أثناء تسجيله في ااستوديو (سن) الشهير في ممفيس، والذي انطلق منه أيضاً مغني البلوز الأميركي بي بي كينغ. وبسرعة دخل إلى عالم الشهرة في أغنيته الناجحة الأولى (هوتيل هارتبريك) التي قادته إلى النجومية.

  • Elvis Presley in Germany (picture alliance /)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    علق بريسلي عمله الفني خلال خدمته في الجيش الأمريكي بألمانيا بين عامي 1958-1960. كان بريسلي المتمركز في بلدة فريدبيرغ الألمانية مقيماً في فندق بالقرب من "باد ناوهايم"، عوضاً عن العيش في الثكنات العسكرية. أقام هناك مع جدته ووالده وحارسين. يمكن لنزلاء الفندق حتى اليوم أن يناموا في غرفة إلفيس التي حرصت إدارة الفندق على المحافظة عليها إكراماً لذكرى إقامة "الملك".

  • Elvis Presley laughs with a guitar in hand (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    على الرغم من أنه قد منع من تأدية الأغاني خلال الخدمة، إلا أنه وجد الوقت لتأليف الموسيقى. وكانت ألمانيا مهد أغنيتين حازتا على الأرقام الأعلى في عالم الموسيقى : (one night) و( A fool such as I) كما كان السبب وراء الشهرة العالمية للأغنية الشعبية الألمانية، (muss I denn zum Städtele hinaus).

  • Elvis Presley Museum opening (picture-alliance/dpa)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    الوقت الذي أمضاه إلفيس في ألمانيا موثق بشكل جيد. في عام 2011، افتتح ثلاثة جامعين، من بينهم أندرياس شروير، الظاهر في الصورة، متحف إلفيس في دوسلدورف، يضم أكبر مجموعة لإلفيس خارج الولايات المتحدة. يمكن للزوار الحصول عن قرب وبشكل شخصي، على فكرة كيف كان سيبدو إلفيس.

  • Elvis Presley marries wife Priscilla Beaulieu (picture-alliance/dpa/Bert Reisfeld)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    خلال خدمته العسكرية في ألمانيا، التقى بـ بريسيلا بيولوي، ابنة أحد الضباط الأمريكيين. كانت تبلغ من العمر حينها 14 عاماً فقط. تزوج الثنائي بعد سنوات في فندق (علاء الدين) في لاس فيغاس عام 1967، غير أن الملك لم يكن مخلصاً لزوجته.

  • Elvis jumpsuits from B&K (picture-alliance/ZUMAPRESS/B. Cahn)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    ارتدى الأسطورة بريسلي البذلة بعد أن تمزق سرواله حين كان على المسرح، وبعدها أصبح زي إلفيس بريسلي علامة فارقة. وتقوم شركة B&K في تشارليزتاون بولاية إنديانا بالولايات المتحدة اعتماداً على النموذج الأصلي، بانتاج بذلات "الملك"، وهي الشركة الوحيدة المرخص لها بانتاج هذه البذلة. وينتظر المعجبون ومنتحلو الشخصية بين 14-16 أسبوعاً لاستلام طلباتهم.

  • Elvis impersonators (AP)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    يمتد إرث إلفيس طولاً وعرضاً. تجري مهرجانات إلفيس الأوربية كل عام في بلدة "باد ناوهايم"، حيث تستقطب الكثير من المعجبين والمقلدين. وللملك نوادي معجبين رسمية أيضاً في 38 دولة مختلفة، فضلاً عن الكثير من التذكارات. كانت غرناطة، في اسبانيا أول مدينة تضع وجه الملك على طابع تذكاري في عام 1978. وحذت ألمانيا حذوها في عام 1988.

  • James Dean (picture-alliance/akg-images)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    ألهم إلفيس صناعة انتحال الشخصية، إضافة إلى الأفلام مثل ( باي باي بيردي) عام 1967 استناداً على مسيرته الفنية. ولكن.. من ألهم الملك نفسه؟ عُرف إلفيس بولعه بموسيقى الأخت روزيتا ثاربي، وقال عن الممثل جيمس دين (في الصورة) إنه "عبقري".

  • Elvis Presley's Graceland (courtesy O2 exhibition)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    توفي إلفيس بريسلي في مكان إقامته في غرايسلاند بالولايات المتحدة يوم (16 آب/ أغسطس 1977). أصبح الآن هذا المنزل مفتوحاً للعامة، والأكثر زيارة بعد البيت الأبيض. تديره شركة تجني الملايين تسمى مجموعة شركات ألفيس بريسلي، لذا ليس أن يحجز إلفيس مكانا له في قائمة فوربس السنوية للمشاهير الأعلى دخلا في العالم.

  • Elvis Geburtstag (AP)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    في كل عام، يجتمع محبو الأسطورة إحياء لذكراه ويضيئون الشموع أمام بيته في غريسلاند. وكانوا قد سجلوا رقماً قياسياً في الذكرى الـ 30 لوفاته، عام 2007، حيث اجتمع حوالي 75 ألف شخص أمام بيته. تحية تليق بملك الروك أند رول. سارة هوكل/ ريم ضوا