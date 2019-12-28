وفاة شيخ الصحافة المغربية مصطفى العلوي عن 83 عاما

أعلنت أسرة شيخ الصحافة المغربية مصطفى العلوي أن الإعلامي المخضرم مصطفى العلوي توفي صباح اليوم السبت (28 كانون الأول/ ديسمبر 2019) عن عمر ناهز 83 عاما إثر صراع مرير مع المرض.

ولد الإعلامي الكبير مصطفى العلوي في عام 1936 بمدينة فاس وعمل لسنوات طويلة في مجال الصحافة الوطنية المغربية وأغناها كثيرا، خصوصا أنه عاصر أجيالا مختلفة، بينهم ثلاثة ملوك: الراحل الملك محمد الخامس والراحل الملك حسن الثاني والعاهل المغربي الحالي الملك محمد السادس.

أنهى الراحل مصطفى العلوي دراسته بالرباط التي نال فيها شهادة البكالوريا، كما درس بالمدرسة الوطنية للإدارة. وبعد ذلك اشتغل أيضا موظفا بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يقرر التفرغ كليا لمهنة الصحافة، التي نذر كل سنوات حياته من أجل خدمتها وتدرج فيها ليصبح مديرا عاما ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع الصحفي" التي اشتهر من خلالها بعموده "الحقيقة الضائعة".

كما أصدر العلوي عدة صحف من بينها "الكواليس". ويعد العلوي من الصحافيين المؤسسين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية سنة 1963، وشغل منصب أمين المال للمكتب المسير لها بعد التأسيس.

وصدر للعلوي عدة مؤلفات من بينها: "الأغلبية الصامتة في المغرب” سنة 1970، ثم "مذكرات صحافي وثلاثة ملوك” التي نشرها في 2011، و"الحسن الثاني الملك المظلوم".

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