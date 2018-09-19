وفاة "شرير السينما الأنيق" الفنان المصري جميل راتب

نشر التهامي هاني مدير أعمال الفنان المصري جميل راتب، اليوم الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول) فيديو قال فيه "البقاء لله... انتقل عن دنيانا الفنان الجميل جميل راتب اليوم". وأضاف في الفيديو الذي نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في الجامع الأزهر"، مشيرا إلى أن راتب طلب ألا يقام له عزاء. وتوفي راتب بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 92 عاماً بعد تدهور حالته الصحية وفقدان صوته حتى وافته المنية.
قدم راتب أو كما يطلق عليه " شرير السينما الأنيق"، للسينما المصرية تاريخاً حافلاً من الأفلام الناجحة والدراما المصرية. ولد جميل راتب في عام 1926 بالقاهرة لأب مصري وأم فرنسية. وبدأ راتب التمثيل منذ صغره، وكانت أولى مشاركاته السينمائية في فيلم (أنا الشرق) بطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار وجورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن.
وقد عبر كثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة الفنان المصري، ناشرين بعد اللقطات من أشهر الأفلام له وصوراً متعددة لفترات مختلفة في حياته.
وكان قد برز في جملة من الأفلام الناجحة، مثل فيلم (الصعود إلى الهاوية) الذي قدمه راتب عام 1978 وكان نقطة تحول في مشواره السينمائي، وحصل على جائزة أفضل دور ثان عن الفيلم وسلمها له الرئيس الراحل أنور السادات.
وشارك راتب في العديد من الأعمال الناجحة منها أفلام (ولا عزاء للسيدات) و(البريء) و(البداية) و(طيور الظلام) و(الكيف)، كما لعب أدوارا رئيسية في مسلسلات منها (الراية البيضاء) و(الزوجة أول من يعلم) و(أحلام الفتى الطائر) و(رحلة المليون) و(زيزينيا) و(يوميات ونيس).
وشارك راتب أيضا بالأداء الصوتي في فيلم (عمر المختار)، كما خاض تجربة الإخراج المسرحي، فكان مما قدم مسرحيات (الأستاذ) و(زيارة السيدة العجوز) و(شهرزاد). كما حصل راتب على تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل مشواره الفني في 2005 والمهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين عام 2016.
س.م/ ع.خ (رويترز)
-
مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
إليسا
خلقت المغنية اللبنانية إليسا الحدث بإعلانها عن إصابتها وتعافيها من سرطان الثدي، النجمة اللبنانية قالت إنها تسعى من وراء ذلك تشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان.
-
مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
شادية
في منتصف الثمانينات من القرن الماضي أعلنت المطربة المصرية شادية اعتزالها الفن بعد إصابتها بمرض السرطان، خضعت شادية لعملية جراحية وعلاج مكثف حتى شفيت من المرض وانتصرت عليه، ولم ترحل شادية عن عالمنا إلا بعد بلوغها 86 عاما في 28 نوفمبر 2017.
-
مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
بسمة وهبه
أصيبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسرطان الثدي وكانت قد اكتشفته عن طريق الصدفة. ظهرت الإعلامية كضيفة في برنامج إعلامي وهي ترتدي باروكة شعر، كعلامة على تحدي المرض وفعلا شفيت منه وتمارس عملها الإعلامي حاليا كمقدمة للبرنامج الحواري "شيخ الحارة".
-
مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
كيلي مينوغ
في عام 2005 أعلنت النجمة الأسترالية كايلي مينوغ عن إصابتها بسرطان الثدي وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، خضعت لعملية جراحية في الثدي وللعلاج الكيماوي. انتصرت كايلي على المرض وأصبحت من الوجوه العالمية التي تقود حملات للكشف المبكر عن السرطان. الصورة تعود لأول ظهور للنجمة الأسترالية بعد خضوعها لعملية جراحية في الثدي.
-
مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
بن ستيلر
لم يفصح الممثل العالمي بن ستيلر عن مرضه إلا بعد أن تعافى منه سنة 2016 وذلك ليحث الرجال على إجراء الاختبار المبكر لسرطان البروستات. بن ستيلر لم يعاوده المرض ومايزال واحدا من أهم نجوم هوليوود.
-
مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
سيلفي مايس
أصيبت الإعلامية وعارضة الأزياء الهولندية سيلفي مايس سنة 2009 بسرطان الثدي وخاضت رحلة علاج استمرت لثماني سنوات. ورغم شفائها تقول عارضة الأزياء إنه لا يمر يوم دون أن تنسى أنها كانت مصابة بداء خبيث، ما يجعلها تستمتع بحياتها أكثر من الآخرين.
-
مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
روبرت دي نيرو
في سنة 2003 أعلن أسطورة السينما العالمية روبرت دي نيرو عن إصابته بسرطان البروستاتا وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة. استطاع النجم العالمي التغلب على السرطان بعزيمة ومايزال إلى اليوم متربعا على عرش السينما الأمريكية كواحد من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.
-
مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
مايكل دوغلاس
في آخر تصريح له لصحيفة البيلد الألمانية قال نجم السينما العالمي مايكل دوغلاس إنه يعيش أسعد أيام حياته الآن بعد أن تغلب على سرطان اللسان، وكان دوغلاس قد دخل في حرب طويلة مع السرطان منذ أن اكتشفه عام 2010.
-
مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
أنجلينا جولي
تعد أنجلينا جولي من أشجع من حارب السرطان، فالنجمة الأمركية استأصلت سنة 2013 ثدييها بعد أن أظهرت فحوصات طبية الاحتمالية العالية لإصابتها بهذا المرض، تماما مثل والدتها التي توفيت كنتيجة لمعاناتها من السرطان. في الصورة الظهور الأول للنجمة الأمريكية بعد عملية استئصال الثدي.