وفاة سائح ألماني في مصر بفيروس كورونا

بعد الإعلان عن وفاة سائح ألماني في مصر بعد إصابته بفيروس كورونا، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد في بيان إن "المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما وتوفي الأحد في مستشفى الغردقة العام" الذي نقل إليه أول امس الجمعة. وهذه أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا.

وأوضح اليوم الأحد (08 مارس/ آذار 2020) المتحدث باسم وزارة الصحة أن المواطن الألماني ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس (آذار) لتلقي الرعاية الطبية". وأضاف "تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لمعاناته من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد". وأشار المتحدث إلى أن المواطن الألماني "لم يمكث في مصر سوى سبعة أيام فقط".

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ورست الباخرة السياحية "ايه سارة" في الاقصر اليوم الأحد وتم إجلاء كل ركابها بعد اكتشاف 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بينهم، بحسب مراسل لفرانس برس.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد اليوم خلال زيارة قامت بها الى الأقصر برفقة وزيري السياحة والآثار خالد العناني والطيران المدني محمد منار أن 33 من السياح الأجانب و12 من أفراد الطاقم المصريين الذين كانوا على متن الباخرة أصيبوا بالفيروس. ووضع المصابون جميعهم في مستشفى مخصص للعزل. وفي تصريحات للصحفيين أثناء زيارتها للأقصر أكدت زايد أن "مواطنة أميركية من أصل تايواني هي سبب الإصابات" على متن الباخرة.

وكانت السلطات المصرية أعلنت في وقت سابق رصد ثلاث إصابات بالفيروس، الأولى لمواطن صيني "تعافى"، بحسب الوزيرة، والثانية لمهندس بترول كندي الجنسية، والثالثة لرجل مصري (44 عاما) عاد من صربيا عبر فرنسا التي أمضى فيها 12 ساعة.

م.أ.م/ ع.ج (أ ف ب، د ب أ)