وفاة رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جاك دولور

توفي الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جاك دولور عن عمر يناهز 98 عاماً، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن ابنته مارتين أوبري.

وقالت ابنته، الرئيسة الاشتراكية لبلدية ليل، لوكالة فرانس برس إن والدها توفي أثناء نومه في منزله بالعاصمة الفرنسية.

وأثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عليه عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس" ووصفه بأنه "مقاتل من أجل العدالة الإنسانية".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "كان جاك ديلور صاحب رؤية جعلت أوروبا أقوى".

وكان دولور اشتراكياً فرنسياً، وكان يدير المفوضية الأوروبية خلال الفترة من عام 1985 حتى عام 1995.

ولد دولور في باريس عام 1925، وعمل في البداية في فرنسا كنائب لمحافظ البنك المركزي الفرنسي. وهو وسطي، وانضم إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي فقط في عام 1974.

وبعد ذلك، أصبح المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران، وأصبح وزيراً للاقتصاد والمالية في عام 1981.

وعند خروجه من منصب المفوضية، تمت الإشادة به باعتباره صاحب رؤية تحليلية للغاية. وقال آخرون إنه بث روحاً في العمل الذي كان بلا هوية للتكامل الأوروبي. كما يتذكره الكثيرون لدوره في تشجيع إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.

ويعد دولور أحد الآباء المؤسسين للمشروع التاريخي للعملة الموحدة (اليورو) وشغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية

للاتحاد الأوروبي، لثلاث فترات من يناير كانون الثاني 1985 حتى نهاية عام 1994، وهو في الأطول بقاء في المنصب من أي رئيس آخر

للمفوضية.

وأثناء العقد الحافل بالحركة والحيوية الذي قضاه دولور كرئيس للمفوضية، أكمل الاتحاد الأوروبي السوق الموحدة المتكاملة ووافق على عملة موحدة وبناء سياسة خارجية وأمنية مشتركة.

ع.ح./ح.ز. (د ب أ، رويترز)