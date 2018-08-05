 وفاة داعية السلام الإسرائيلي أوري أفنيري عن 95 عاماً | أخبار | DW | 20.08.2018

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أخبار

وفاة داعية السلام الإسرائيلي أوري أفنيري عن 95 عاماً

توفي الصحافي ناشط السلام الإسرائيلي أوري أفنيري في تل ابيب، ويعتبر أفنيري من أبرز وأنشط قادة اليسار الإسرائيلي، إذ عُرف عنه مواقفه الصارمة ضد اليمين المتطرف وضد الفساد في المؤسسات الأمنية الإسرائيلية.

Israel Palästinenser Uri Avnery trifft Jassir Arafat in Ramallah (picture-alliance/dpa)

توفي اليوم الاثنين (20 أغسطس/ آب 2018) الصحافي الإسرائيلي وعضو الكنيست السابق، مؤسس حركة "كتلة السلام"، وذلك قبيل الاحتفال بعيد ميلاده الـ95، بعد إصابته بجلطة دماغية قبل نحو أسبوعين. ويعتبر أفنيري من أبرز الإعلاميين وقادة اليسار في الدولة العبرية.

ولد أفنيري في ألمانيا في العاشر من سبتمبر/ ايلول 1923، وهاجرت أسرته إلى فلسطين بعد صعود النازية إلى الحكم عام 1933 وعمره لا يتجاوز عشر سنوات. وعرف عنه نضاله المتواصل من أجل حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

انضم أفنيري إلى حركة "الإتسل" لمدة أربعة سنوات، شارك بعدها في معارك ضمن لواء "غفعاتي"، وعمل مراسلاً عسكريًاً لصحيفة "هآرتس"، وأصيب خلال المعارك إصابة خطيرة.

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إسرائيل بين حل الدولتين وسياسة الاستيطان

وبعد تركه لصحيفة "هآرتس" في الخمسينات أسس أسبوعيّة "هعولام هزي" (هذا العالم) التي داع صيتها بعد إزاحتها النقاب عن عدد من فضائح الفساد في المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، كما عُرفت الأسبوعية بخطها التحريري المناهض للتيارات الدينية واليمينية.

حقق أفنيري سبقاً صحافياً عالمياً إثر إجرائه لحوار مع ياسر عرفات خلال حصار بيروت عام 1982، كأول صحافي إسرائيلي يقابل عرفات وهو ما جلب له مشكلات مع الأجهزة الأمنية لبلاده.

وقد حصل أفنيري على عدد من الجوائز الدولية من بينها جائزة آخن للسلام عام 1997، والجائزة البديلة لنوبل للسلام عام 2001.

ح.ز ع.غ (أ.ف.ب / ك.ن.أ)

 

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  • Jerusalem 1967 Old City scene- Altstadt (Reuters/Fritz Cohen/Courtesy of Government Press Office)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

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    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

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  • Jerusalem 1967 klagemauer Reuters/Fritz Cohen/Government Press Office)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    حائط المبكى سابقا

    الصورة من الأول سبتمبر 1967 تُظهر إسرائيليين أمام حائط المبكى، وهو يُسمى أيضا الحائط الغربي. وكان بالإمكان في تلك الفترة المرور مجددا إلى الحائط بعدما كان قبلها طوال 19 سنة تحت رقابة أردنية.


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