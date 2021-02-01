وفاة الممثل المصري المعروف عزت العلايلي عن 86 عاما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر اليوم الجمعة (الخامس من فبراير/شباط 2021) في صفحتها على فيسبوك إن الممثل عزت العلايلي توفي عن عمر ناهز 86 عاما.
وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن الراحل "له العديد من المواقف الوطنية التي تعد نموذجا للإخلاص للوطن والفن فأحبه واحترمه الملايين".
ولد العلايلي في سبتمبر أيلول 1934 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.
قدم عزت العلايلي العديد من الأدوار المهمة في السينما المصرية على مدى مسيرة استمرت أكثر من أربعين عاما بدأها بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" في العام 1962.
ومن أهم أعماله دوره في فيلم الأرض من إخراج يوسف شاهين وفي فيلم "الاختيار" للمخرج نفسه وبطولته لفيلم "السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف وفيلمي "الطريق إلى إيلات" و"أهل القمة"، "التوت والنبوت"، و"لطوق والإسورة"، و "بئر الخيانة" و"المواطن مصري".
وفي مجال الدراما التلفزيونية قدم العديد من المسلسلات مثل "الشارع الجديد" و "حرس سلاح" و "الجماعة" و "قيد عائلي".
وقال البيت الفني للمسرح في بيان إن العلايلي "قدم للمسرح مجموعة من المسرحيات الفارقة" منها (الإنسان الطيب) و(خيال الظل)
و(العمر لحظة) و(تمر حنة) (أهلا يا بكوات) و(وداعا يا بكوات).
حصل على وسام العلوم والفنون عام 2014 وكرمه مهرجان دبي السينمائي في الإمارات عام 2015 كما أهداه مهرجان الإسكندرية
السينمائي لدول البحر المتوسط دورته السادسة والثلاثين في 2020.
ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، رويترز)
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