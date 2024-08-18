وفاة الممثل آلان ديلون... آخر عمالقة السينما الفرنسية

توفي النجم السينمائي آلان ديلون صاحب الشهرة العالمية الواسعة عن 88 عاما بعدما طبع أجيالا بوسامته وأدواره اللامعة على الشاشة وشكل لعقود طويلة أحد أعظم الأسماء بمجاله قبل أن ينكفئ في آخر عمره وسط مشكلات عائلية بين أبنائه.

أعلن أبناء النجم السينمائي الثلاثة في بيان مشترك اليوم الأحد (18 أغسطس / آب 2024) -واضعين خلافاتهم جانبا بعدما كانوا في نزاع قضائي لأشهر بشأن والدهم الذي أضعفه المرض- أن "آلان فابيان وأنوشكا وأنتوني وكذلك لوبو (كلب ديلون) يعلنون بعميق الحزن رحيل والدهم. لقد توفي بسلام داخل منزله في دوشي، محاطا بأولاده الثلاثة وعائلته (...) التي تطلب منكم احترام خصوصيته، في لحظة الحداد المؤلمة هذه". بحسب منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس نقلا عن أبنائه الثلاثة.

وقال نجله أنتوني لوكالة فرانس برس إن نجم "بلان سولاي" و"لو ساموراي" و"لا بيسين" توفي قرابة الساعة الثالثة صباحا. وكان ديلون محبوبا لدى الملايين من عشاق السينما مهما تنوعت أدواره بين سفاح أو مجرم أو قاتل مأجور خلال قمة عطائه في فترة ما بعد الحرب.

وتدهورت صحة آلان ديلون منذ إصابته بسكتة دماغية في 2019، وكان نادرا ما يغادر منزله في منطقة فال دو لوار.

خلافات العائلة

وتصدر ديلون عناوين الأخبار في صيف 2023 عندما رفع أبناؤه الثلاثة دعوى ضد المعاونة المنزلية للنجم هيرومي رولان، التي يُقال أحيانا إنها شريكته، متهمين إياها بـ"استغلال ضعف" والدهم. وقد رُدت الشكاوى وأُغلق الملف.

ثم خاض أولاده سنة 2024 معارك في ما بينهم عبر الإعلام والقضاء. واتهم الابنان أختهما بالتلاعب بوالدهما الذي كان يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية وأصيب بجلطة دماغية عام 2019، وإخفاء حقيقة وضعه الصحي عنهما.

وفي مايو / أيار 2019 عاد إلى السجادة الحمراء ضمن مهرجان كان السينمائي ليتسلم سعفة ذهبية فخرية. وقال حينها دامعاً وبلهجة مؤثرة "إنه كتكريم بعد الوفاة، ولكن في حياتي".

وأضاف الرجل الذي عاش سنواته الأخيرة في منزله المحاط بأسوار عالية في دوشي حيث كان يرغب أن يُدفن على مقربة من كلابه "سأغادر، لكنني لن أذهب من دون أن أتشكركم".

وعام 2015، قالت شريكته السابقة ميراي دارك لوكالة فرانس برس، قبل أن يبلغ النجم الثمانين إن "آلان يعيش في عزلة عميقة، اختارها، في عالم آخر، في الماضي مع كائنات يحبها كثيرا (...) إن ضعف وضعه كان دائما حاضرا".

ديلون الساحر

وبسبب عينيه الزرقاوين الجذابتين ووسامته، كان يُشار إلى ديلون أحيانا بأنه "فرانك سيناترا الفرنسي"، في إشارة إلى المغني والممثل الأمريكي من أصل إيطالي، وهي مقارنة لم تعجب ديلون. لكن على خلاف سيناترا الذي دأب على نفي اتصاله بالمافيا عبَّر ديلون علنا عن تقديره لأصدقائه الغامضين من عالم الجريمة.

وقالت بريجيت باردو عندما بلغ ديلون الثمانين "إنه نسر برأسين... الأفضل والأسوأ". وكان ديلون يفتخر بأنه لم يعمل مطلقا على أسلوبه بل اعتمد على الكاريزما التي كان يتمتع بها.

وقال الممثل فنسان ليندون عن آلان ديلون في وثائقي "ريفولفرز" عام 2012 "إنه ليس ممثلا عاديا. أستطيع النظر إلى صوره لساعات. إنه أجمل ما يمكن رؤيته في العالم. أجمل من النظر إلى امرأة جميلة".

وكان جمال ديلون نقطة مهمة لمخرجي الأفلام، فيما طبع عدد كبير من أفلامه المجال السينمائي، ومن بينها "بلان سولاي" لرينيه كليمان (1960) الذي حقق بفضله شهرة عالمية، و"روكو ايه سي فرير" (1960) و"لو غيبار" (1963) للإيطالي لوتشينو فيسكونتي، و"لا بيسين" (1969) لجاك ديراي.

في هذا الفيلم يؤدي ديلون دور البطولة إلى جانب رومي شنايدر التي شكل معها ثنائيا مذهلا. كان أهم مخرج سينمائي في مسيرته جان بيار ملفيل الذي عمل معه في فيلمين هما "لو ساموراي" (1967) و"لو سيركل روج" (1970)، قبل "ان فليك" 1972.

قبعة صنعت تاريخ الأفلام To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأصبح ديلون نجما في فرنسا وحظي بالإعجاب الشديد من الرجال والنساء في اليابان، إلا أنه لم ينجح بالقدر نفسه في هوليوود على الرغم من تمثيله مع عمالقة السينما الأمريكية مثل بيرت لانكاستر الذي أدى دور مرشد القاتل (سكوربيو) -الشخصية التي جسدها ديلون- في الفيلم الذي حمل الاسم نفسه من إنتاج 1973.

وبفضل هذه الأدوار استحال ديلون اسما بارزا في السينما، وعزز شهرته من خلال أفلام إثارة كثيرة أخرى.

وألهمت شخصية ديلون مخرجين من مختلف أنحاء العالم، منهم جون وو من هونغ كونغ والأمريكي كوينتن تارانتينو، على الرغم من أن ديلون لم يصل مطلقا إلى هوليوود.

ديلون المثير للجدل

ومن التنافس إلى التعاون النادر ("بورسالينو" عام 1970 و"اون شانس سور دو" عام 1998): سارت مسيرة ديلون المهنية جنباً إلى جنب مع نجم آخر هو صديقه جان بول بلموندو الذي كتب عام 2016 "هو وأنا كالليل والنهار".

ومع أن ديلون كان يحظى بإعجاب جارف، كثيرا ما تعرض للانتقاد على خلفية شخصيته التي كانت توصف أحيانا بأنها غير ودية.

وقد انتقده البعض بسبب مواقفه المؤيدة لصديقه زعيم اليمين المتطرف جان-ماري لوبن، بشأن عقوبة الإعدام أو ضد المثلية الجنسية. وقبل ظهوره في مهرجان كان في مايو / أيار 2019 أثارت ناشطات نسويات جدلا بشأن تكريمه. وتعرض ديلون للسخرية بسبب غروره، إذ عُرف بتحدثه عن نفسه بصيغة الغائب.

وبعد وفاة آلان ديلون، لا شك في أن رواد السينما الذين أحبوه سيتذكرون الجملة الافتتاحية لفيلم "لو ساموراي": "ليس هناك عزلة أعمق من عزلة الساموراي، باستثناء عزلة النمر في الغابة... ربما...".

وقال الرئيس السابق لمهرجان كان السينمائي جيل جاكوب لوكالة فرانس برس إن السينما الفرنسية فقدت "أسدا" و"ممثلا ذا نظرة فولاذية"، معتبرا أن ديلون "صمم وسيطر على كل شيء باستثناء نهايته".

كما قالت المغنية والممثلة أماندا لير لوكالة فرانس برس إن "فرنسا فقدت نجمها".

م.س / ع.م (أ ف ب ، رويترز)