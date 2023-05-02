وفاة المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام خضر عدنان في سجن إسرائيلي

أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية أن الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية توفي اليوم الثلاثاء (الثاني من مايو/ أيار 2023) في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما.

وقالت سلطات السجون إن عدنان "رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج الطبي، ووُجد صباح اليوم في زنزانته وهو مغمى عليه". وأضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى، حيث تم الإعلان عن وفاته. واتهم محاميه إسرائيل بالإهمال الطبي.

وقال المحامي جميل الخطيب لرويترز عبر الهاتف "بعد اليوم السادس والثلاثين للاعتقال طالبنا بنقل الشيخ عدنان إلى مستشفى مدني ليتم متابعته بشكل أفضل، ولكن الطلب قوبل بتعنت ورفض من قبل سلطات السجون الإسرائيلية".

وبعد فترة وجيزة من إعلان وفاته دوت صفارات الإنذار في التجمعات المتاخمة لقطاع غزة، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل وأنها سقطت في منطقة مفتوحة ولم يتم اعتراضها.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا "رشقة من الصواريخ تم إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل في غلاف قطاع غزة". وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "صفارات الإنذار دوت في منطقة كيبوتس سعد" القريبة من حدود غزة.

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان "قتالنا ماضٍ ولن يتوقف (...)، وأن المقاومة ستتواصل بكل قوة وإصرار وثبات". وعدنان (45 عاما) من مدينة جنين، وكان قياديا بحركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية.

وحركة "الجهاد الإسلامي" تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

ووفقا لجمعية نادي الأسير الفلسطيني فقد اعتقلت إسرائيل عدنان 12 مرة وأمضى ما مجموعه نحو ثماني سنوات في السجون الإسرائيلية معظمها رهن الاعتقال الإداري. واتهمت إسرائيل عدنان بدعم الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية والتحريض. وخاض ما لا يقل عن خمس إضرابات عن الطعام خلال فترات احتجاز مختلفة منذ عام 2004.

ع.ش/ ح.ز (رويترز، أ ف ب)