وفاة المخرج ميشائيل فيرهوفن وساسة ألمانيا يشيدون بمسيرته

أعرب الرئيس شتاينماير والمستشار شولتس ووزيرة الثقافة كلاوديا روت عن تعازيهم في وفاة المخرج ميشائيل فيرههوفن، الذي تعامل بشكل مكثف مع الماضي النازي لألمانيا في أعماله الفنية.

أعلنت عائلة المخرج الألماني ميشائيل فيرهوفن في ميونيخ اليوم الجمعة (26 أبريل/ نيسان 2026) وفاته عن عمر يناهز 85 عاما بعد إصابته بحالة مرضية خطيرة وقصيرة،. وكانت وفاة فيرهوفن، وهو زوج الممثلة الشهيرة سينتا بيرغر، يوم الاثنين الماضي. وقال ابنه المخرج والكاتب السينمائي سايمون فيرهوفن: "فقدنا عالماً بأكمله. إنه أمر مؤلم بصورة يصعب تخيلها".

وتعامل ميشائيل فيرهوفن بشكل مكثف مع الماضي النازي لألمانيا في أعماله، وهو معروف على المستوى الدولي بإخراج فيلم "الوردة البيضاء" (Die Weiße Rose)، من إنتاج 1982، الذي كان أفضل فيلم ألماني في ذلك العام. ويصور الفيلم مجموعة حقيقية مقاومة مناهضة للنازية في ميونيخ، تضمنت صوفي شول وشقيقها هانز شول.

وهو أيضاً مخرج الفيلم الساخر "الفتاة الرهيبة" (Das schreckliche Mädchen) من إنتاج 1990، والذي يدور حول محاولات التستر على جرائم النازية، وتم ترشيح ذلك الفيلم لجائزة الأوسكار. وأعقب ذلك الفيلم اضطرابات شهدتها بلدة صغيرة غربي ألمانيا بعد بدء مشروع بحثي لامرأة محلية في كشف التورط المخزي لمعظم العائلات البارزة في البلدة في النظام النازي.

وكتب الرئيس شتاينماير إلى أرملته سينتا بيرغر: "لقد كان شخصًا تنويريًا وإنسانيًا قدم مساهمات بارزة في ثقافة الذكرى في بلدنا".

كما أعرب المستشار شولتس عن "تعازيه لزوجة فيرهوفن وعائلته ورفاقه الكثيرين". وكتب شولتس على منصة إكس: "بالنسبة له، كان الفيلم (موضوعا) سياسياً. لقد أوضح في أفلامه ما يمثله. وبموت ميشائيل فيرهوفن فقدت السينما الألمانية أحد عظماءها".

ووصفت وزيرة الدولة للثقافة كلاوديا روت المخرج الراحل في بيان بأنه أحد "المخرجين الأكثر استحقاقاً (للتقدير)، والذي تعد أعماله من بين الأعمال الأكثر أهمية والتزاما سياسيا في تاريخ ألمانيا بعد الحرب".

وقال وزير الإعلام في ولاية بافاريا، فلوريان هيرمان إن "فيرهوفن كان مستقلاً ونقدياً ومتشدداً من الناحية الفنية كمخرج" وأضاف أن "موقفه الواضح ضد الاشتراكية القومية (النازية) أصبح مع الأسف أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى".

عاش المخرج ميشائيل فيرهوفن مع زوجته الممثلة سينتا برغر لمدة 57 عاما حتى وفاته. صورة من: Sven Simon/picture-alliance

ولد فيرهوفن في 13 يوليو/ تموز 1938 في برلين، وهو ابن الممثلة دوريس كيسوف والمخرج والممثل باول فيرهوفن. وانتقلت العائلة لاحقاً إلى ميونيخ. واكتسب تجربته الأولى كممثل في مسرحيات صغيرة. وعاش فيرهوفن مؤخرًا مع زوجته في ضاحية غرونفالد بميونيخ وبقي سوياً لمدة 57 عاما حتى وفاته.

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