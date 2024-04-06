وفاة القانوني والبرلماني المصري المخضرم أحمد فتحي سرور

توفي الدكتور أحمد فتحي سرور السياسي والبرلماني والقانوني المصري عن عمر ناهز 91 عاماً بحسب ما أعلن ابنه في منشور على فيسبوك. وكان سرور من أبرز رموز نظام الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير/ كانون الأول 2011.

توفي ليل الجمعة السبت (الخامس ـ السادس من إبريل/نيسان 2024) القانوني المصري المخضرم أحمد فتحي سرور، الذي تولى لفترة طويلة رئاسة مجلس الشعب، عن عمر 91 عاماً، بحسب ما أفاد نجله على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام حكومية.

وكتب طارق سرور عبر حسابه على موقع فيسبوك "اليوم ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان استرد الله وديعته". وتابع "رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا (..). وداعاً أبي الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة".

وكان القانوني البارز قد نقل إلى المستشفى إثر تعرضه لحالة من لإرهاق أثناء تواجده بمحكمة النقض، منذ فترة، وأدى إرهاقه إلى إجراء فحوصات طبية له لدواعي الاطمئنان على صحته، وهذا إجراء روتيني يفعله كل شهر، ويتطلب أن يكون تحت الملاحظة داخل العناية المركزة، بحسب ما أفادت صحيفة المصري اليوم.

وأوردت صحيفتا "الأهرام" و"أخبار اليوم" الحكوميتان على موقعيهما خبر وفاة سرور، الذي تولى رئاسة مجلس الشعب عام 1991، وظل محتفظاً بهذا المنصب لمدة 21 عاماً. كذلك تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم بين عامي 1986 و1993 في حكومة عاطف صدقي.

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري الدكتور فتحي سرورن كما نعاه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وفق ما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية.

تخرج سرور في كلية الحقوق وبدأ حياته كوكيل للنائب العام قبل أن يصبح عميداً لكلية الحقوق بجامعة القاهرة في الفترة بين 1983 و1985، وله العديد من المؤلفات القانونية.

وكان سرور من أبرز رموز نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير/ كانون الأول 2011، إذ شغل منصب عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم آنذاك.

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)