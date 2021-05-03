 وفاة الفنان المصري سمير غانم بعد صراع مع المرض | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2021

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وفاة الفنان المصري سمير غانم بعد صراع مع المرض

الإعلان عن وفاة الفنان المصري سمير غانم بعد إصابته بفيروس كورونا وتعرضه لوعكة صحية أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات.

الفنان الراحل سمير غانم

الفنان الراحل سمير غانم

قال التلفزيون المصري إن الممثل سمير غانم توفي الخميس (20 مايو/ أيار 2021) في أحد المستشفيات بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكان غانم (84 عاماً) وزوجته الممثلة دلال عبد العزيز قد نقلا إلى المستشفى مطلع الشهر الحالي بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وتضاربت الأنباء فيما بعد حول حالتهما الصحية، وعن دخول سمير غانم في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسمه.

وترك غانم وراءه رصيداً كبيراً في السينما والمسرح والتلفزيون، غلب عليه الأدوار الكوميدية، وعُرف لدى جمهوره بعدد من الشخصيات المميزة التي أداها، والتي رافقته طوال مسيرته الفنية.

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وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان "الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت أحد العباقرة، وأيقونة كوميدية فذة".
وأضافت "أسلوبه المميز نجح في جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة شهدت أعمالا ستبقى راسخة في الوجدان بشخصياتها ومفرداتها".
ولد سمير يوسف غانم في يناير كانون الثاني 1937 والتحق بعد الدراسة الثانوية بكلية الشرطة لكنه تركها ليلتحق بعد ذلك بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية.
شكل في حقبة الستينات فريقا متناغما بمجال المنوعات والكوميديا مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم أُطلق عليه (ثلاثي أضواء المسرح) وقدموا مع المخرج محمد سالم مسرحيات (حواديت) و(براغيت) وغيرها.
وفي السينما قدم الثلاثي أفلام (30 يوم في السجن) و(شباب مجنون جدا) و(شاطئ المرح) و(بنت شقية) و(الزواج على الطريقة الحديثة) و(لسنا ملائكة).

بعد وفاة الضيف أحمد في 1970 استمر سمير وجورج في العمل معا وقدما مسرحيات (موسيقى في الحي الشرقي) و(جوليو وروميت) و(المتزوجون) و(أهلا يا دكتور) لكنهما انفصلا في النهاية. شارك سمير غانم في بعض الأفلام بأدوار مختلفة مثل (الأحضان الدافئة) و(أميرة حبي أنا) و(فيفا زلاطا) إلى أن استطاع إثبات جدارته بالبطولة المطلقة فقدم أفلام (نوع من النساء) و(حسن بيه الغلبان) و(تجيبها كده.. تجيلها كده.. هي كده) و(الجواز للجدعان) و(الرجل الذي عطس) و(عبقري على ورقة دمغة) و(مجرم رغم أنفه).


لمع نجمه في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلي (حكاية ميزو) و(كابتن جوده) كما ابتكر شخصية (فطوطة) التي قدمها بالتعاون مع المخرج فهمي عبد الحميد في فوازير رمضان فأحبها الصغار والكبار. ظل المسرح هو عشقه الأول والمجال الأرحب الذي يستطيع من خلاله إبراز طاقاته الفنية وتوظيف الإكسسوارات الشخصية في إضحاك الجمهور.


ومن أبرز مسرحياته (الأستاذ مزيكا) و(جحا يحكم المدينة) و(فارس وبني خيبان) و(أخويا هايص وأنا لايص) و(بهلول في اسطنبول) و(أنا ومراتي ومونيكا) و(دو ري مي فاصوليا) و(مراتي زعيمة عصابة) . مع التقدم في العمر قلت أعماله الفنية لكن ظلت إطلالته في أي عمل مصدر بهجة للمشاهد وكانت من أعماله في السنوات القليلة الماضية المسلسل الإذاعي (فطوطة وكأس العالم) ومسلسل (عزمي وأشجان).
كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته التاسعة والثلاثين في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.


ي.أ/ ز.أ.ب (رويترز)

  • Deutschland Hamburg - Deutscher Radiopreis: Adel Tawil (picture-alliance/Eventpress Hoensch)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    عادل الطويل

    يُعتبر عادل الطويل مطربا شهيرا في ألمانيا. ولد عام 1978 في برلين لأب مصري وأم تونسية. بدأ حياته الموسيقية في التسعينيات. وفي 2004 أسس مع المغنية الألمانية انيته هومبه فرقة Ich + Ich. لاقت أغانيه شهرة كبيرة في ألمانيا وحل ضيفا على الكثير من البرامج وأحيا حفلات كبيرة في عدة مدن ألمانية. يتمتع بشعبية في العالم العربي، إذ شارك مع المطرب المصري محمد منير في عدة أعمال فنية.

  • Bushido (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    بوشيدو

    بوشيدو مغني راب اسمه الحقيقي أنيس الفرشيشي، وهو من أصول تونسية. ولد في مدينة بون عام 1978 لأب تونسي وأم ألمانية. شق طريقه إلى الغناء في أواخر التسعينات. لاحقته فضائح خاصة متعلقة بالمخدرات والعنف والملكية الفكرية، فيما تعرضت أغانيه لانتقادات سياسية كبيرة.

  • Popstar Namika beim Dreh mit der DW (DW/C. Würzburg)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    ناميكا

    اسمها الحقيقي حنان حمادي، ولدت عام 1991 لأب وأم مغربيين. أصدرت ألبومها الأول عام 2015 وحمل اسم "نادور" نسبة إلى مدينة الناضور المغربية مسقط رأس أبويها. واشتهر الألبوم بأغنية "شخص أحب إلى قلبي / Lieblingsmensch" التي حققت نجاحا كبيرا تمثّل بحصولها على نحو 87 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

  • Musiker Kollegah und Farid Bang (AFP/Getty Images)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    فريد بانغ (يسار الصورة)

    اسمه الحقيقي فريد العبدلاوي ويعد من المطربين الألمان من أصول عربية، وهو من القلائل غير المولودين في ألمانيا. ولد في مدينة مليلية عام 1986 وفي عامه الثامن هاجرت أسرته إلى ألمانيا. بدأ حياته الفنية بشكل احترافي منذ بداية عام 2009.

  • Deutscher Rapper Massiv (picture-alliance/dpa)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    ماسيف

    اسمه الحقيقي وسيم طه، وهو مغني راب ألماني من أصل فلسطيني ومن مواليد عام 1982. أصدر أول ألبوم غنائي في 2006. تدور أغانيه حول الحياة في المناطق الفقيرة.


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